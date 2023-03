Kiinan presidentti noudattaa kahden teekupin taktiikkaa.

Kiinan kansankongressi järjesti vuosittaisen kokouksensa eilen perjantaina. Kokouksessa varmistettiin muun muassa maan presidentin Xi Jinpingin jatkavan historialliselle kolmannelle presidenttikaudelle.

Tapahtumaa seuranneille saattoi pistää kokouksessa silmään pieni yksityiskohta, jolla Xi erottui muista kokoukseen osallistuneista tuhansista edustajista.

Presidentillä oli nimittäin edessään kaksi teekuppia, kun muut joutuivat hörppimään teensä vain yhdestä kupista.

BBC:n mukaan Xi harjoitti kahden kupin taktiikkaa ensimmäisen kerran vuonna 2021. Silloin tämän luultiin liittyneen koronatoimiin.

Nyt vaikuttaa kuitenkin siltä, että kyseessä on yksinkertaisesti Xin tapa osoittaa, kenellä huoneessa on todellinen valta. BBC:n Aasian toimittajan Celia Hattonin mukaan pienilläkin yksityiskohdilla on merkityksensä kiinan poliittisessa eliitissä.

Kansankongressiin osallistuu tuhansia edustajia, mutta käytännössä sen rooli on symbolinen ja valta keskittyy kahden teekupin Xille.