Taistelukentälle ilmaantui panssariajoneuvoja, joihin on hitsattu kiinni laivaston aseistusta. Brittiasiantuntija on nähnyt vastaavia vain äärijärjestö Isisin käytössä.

Venäjän jatkuvat kalustotappiot Ukrainassa ovat asiantuntijoiden mukaan pakottaneet maan asevoimat turvautumaan erikoisiin tee-se-itse-ratkaisuihin joukkojen tulivoiman parantamiseksi.

Viime viikkoina sosiaalisessa mediassa on ihmetelty erityisesti panssaroituja ajoneuvoja, joihin on istutettu varaosina laivaston aseistusta.

Lopputuloksena on kummallisen näköisiä varaosaviritelmiä, joita on nimitelty jopa ”Frankenstein-panssareiksi” ulkomuotonsa takia.

Ensimmäinen tällainen jäi Ukrainan käsiin helmikuun alussa Vuhledarissa. Sodan aseistusta dokumentoiva Ukraine Weapons Tracker julkaisi kuvan viritellystä MT-LB-panssariajoneuvosta Twitterissä.

Ajoneuvon aseistusta oli paranneltu 2M-7-nimellä tunnetulla asejärjestelmällä, jossa on kaksi 14,5 millin konekivääriä ja teräslevy ampujan suojana.

Ase on alun perin tarkoitettu käytettäväksi laivoissa. Se on peräisin jo vuodelta 1945.

Sen jälkeen on havaittu vieläkin kummallisempia purkkaratkaisuja, kun sosiaalisessa mediassa on levinnyt useita kuvia etäisesti sukellusvenettä muistuttavista muunnelluista MT-LB-panssareista.

Niiden päälle on hitsattu järeitä 2M-3-tykkitorneja, joissa on 25 millin kanuunat. Kyseessä on jälleen laivaston alusten yleinen aseistus, joka on tarkoitettu ilmatorjuntaan.

Se on myös vanha, jo 1950-luvulta asti käytössä ollut asejärjestelmä.

Sinänsä panssaroidun kaluston tuunaus paremmalla aseistuksella ei ole uusi ilmiö, sillä myös Ukraina on tehnyt sitä asentamalla joihinkin vastaaviin panssariajoneuvoihinsa 100 millin tykkejä. Näin on saatu aikaan liikkuva telatykki ja paikattu Ukrainan tykistön kalustopulaa, joka oli jo ennen sotaa ongelma.

Brittilehti Telegraphin haastattelemat asiantuntijat pitävät Venäjän viritelmiä todisteena kalustopulasta.

– Improvisoinnin taustalla lienee se, että laivaston kalustoa on tarjolla ja niihin on myös ampuma­tarvikkeita, kommentoi riskienhallinnan asiantuntija Justin Crump Telegraphille.

Koska Ukrainan sota on pääosin ollut maasotaa, Venäjän laivastokalusto on toistaiseksi kokenut vain vähän tappioita.

Toinen brittiasiantuntija, entinen tankkikomentaja Hamish de Bretton-Gordon kommentoi nähneensä Ukrainassa nähdyn kaltaisia viritelmiä aiemmin vain äärijärjestö Isisin käytössä.

Isisin käsiin päätyi Irakissa panssariajoneuvoja, joita se tuunasi hitsaamalla niiden päälle konekiväärejä. Isisiä vastaan taistelleet kurdijoukot tuhosivat niitä kuitenkin helposti, koska niitä käytettiin liian avoimessa maastossa.

– Se, että oletetusti edistyksellinen armeija väsää samanlaisia välineitä kuin terroristijärjestöt, kertoo toivoakseni Venäjän armeijan surkeasta tilasta, Bretton-Gordon totesi.

MT-LB on Ällitälli

Vaikka Venäjän virityksille yleisesti hymähdellään, tuovat ne joukoille parempaa suojan ja tulivoiman yhdistelmää kuin pelkkä MT-LB yksinään.

Laivojen ilmatorjuntakaluston arvioidaan sopivan torjumaan Ukrainan lennokkeja, jotka suorittavat tiedustelua ja pudottavat kranaatteja venäläisten asemiin rintamilla.

MT-LB on 1970-luvulta lähtien käytössä ollut monikäyttöinen kevyesti panssaroitu ajoneuvo. Myös Suomen armeijalle hankittiin niitä 1980-luvulla yli 200. Vaunuja rakennettiin Neuvostoliiton aikana Ukrainan Harkovassa.

MT-LB-ajoneuvot ohittivat venäläistankkeja harjoituksessa Rostovin alueella tammikuussa 2022.

Suomessa vaunu tunnetaan lempinimellä Ällitälli tai Taistelusammakko.

Vaunu myös periaatteessa ui. Uusien aseviritelmien painon takia sillä tuskin kuitenkaan enää ylitetään vesistöjä Ukrainassa.

Venäjän kalusto-ongelmista on raportoitu viime aikoina tiheämpään tahtiin. Maan uusimpiakin tankkeja on tuhoutunut Ukrainan miinakentillä ja torjuntataisteluissa erityisesti Vuhledarissa.

Lue lisää: Ukrainalle voitto massiivisessa taistelussa – Venäjän joukoilta ”tolkuttoman taitamatonta toimintaa”

Jopa jotkut Venäjän eliittijoukot, kuten kovia kokenut 1. kaartin panssariarmeija, ovat joutuneet ottamaan täydennyskalustoksi varastoista kaivettuja T-62-tankkeja, jotka nimensä mukaisesti ovat alun perin 1960-luvulta.

Vastikään kerrottiin, että Bahmutin taisteluissa jalkaväen rynnäkköjä tehneille venäläissotilaille oli jaettu lähitaisteluaseiksi jopa kenttälapioita.