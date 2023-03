Useita kuollut ammuskelussa Jehovan todistajien kirkossa Hampurissa

Tekijää ei ole saatu kiinni.

Poliisi on paikalla raskaasti aseistettuna

Ainakin seitsemän ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut ammuskelussa Pohjois-Saksan Hampurissa, kertoi saksalaismedia Bild Reutersin mukaan. Ainakin kahdeksan on lisäksi loukkaantunut.

Ampuminen tapahtui Jehovan todistajien kirkossa, kertoo Bild.

Hampurin poliisi on vahvistanut usean ihmisen loukkaantuneen ja osan kuolleen ammuskelussa kirkossa Hampurissa.

Hampurin poliisi twiitin mukaan Alsterdorfin kaupunginosassa on käynnissä suuri poliisioperaatio. Poliisi on kehottanut ihmisiä pysymään sisätiloissa ja välttämään turhien puheluiden soittamista, jotta tietoliikenneverkot eivät ruuhkautuisi.

Paikalla on uutistoimisto DPA:n mukaan useita poliisin erikoisjoukkojen jäseniä. Teon motiivi on poliisin mukaan vielä toistaiseksi tuntematon. Poliisi myös vetoaa yleisöön, etteivät he levittelisi vahvistamattomia huhuja.

Hamburger Morgenpost -lehden mukaan poliisi ja pelastuslaitos saivat hälytyksen tapahtuneesta noin yhdeksältä illalla.

Saksalaislehti Focus kertoi, että tekijät ovat karkuteillä. Paikalle oli saapunut pelastuspalveluja ja lääkäreitä.

Juttu päivittyy.