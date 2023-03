IS paljastaa: Putinin Venäjä haalii kiellettyä pakotetavaraa myös Suomen kautta – näin se tapahtuu

Elektroniikkaa, mittalaitteita, tutkalaitteita ja navigointilaitteita epäillään virtaavan Venäjälle Suomen viennin kylkiäisenä. IS kävi läpi vientitilastoja.

Kun Venäjän panssarit vyöryivät Ukrainan rajan yli runsas vuosi sitten, länsi asetti heti tukun talouspakotteita Venäjälle ja venäläisille liikemiehille, oligarkeille.

Suomen tullilla ei ollut kuitenkaan harhakuvitelmia pakotteiden tehosta.

– Kun ensimmäisiä pakotepaketteja valmisteltiin EU:ssa, kerroimme poliitikoille, että Venäjä on osa Euraasian talousunionia. Alueelle viety tavara on siellä vapaassa liikkeessä myös Venäjän suuntaan, sanoo tullin valvontaosaston johtaja Sami Rakshit Ilta-Sanomille.

– Selvitimme tarkemmin asiaa elo-syyskuussa viime vuonna, ja silloin huomasimme viennin rajun kasvun mm. Kazakstaniin ja Kirgisiaan.

Kun otetaan huomioon myös Krimin liittämisen jälkeen vuonna 2014 määrätyt aiemmat henkilöpakotteet, EU on määrännyt pakotteita yhteensä 1 473 henkilölle ja 205 yhteisölle.

Euroopan komission mukaan EU on helmikuusta 2022 lähtien rajoittanut tavaroiden vientiä Venäjälle yli 43,9 miljardin euron arvosta ja tavaroiden tuontia Venäjältä 91,2 miljardin euron arvosta. Tämä tarkoittaa, että 49 % viennistä ja 58 % tuonnista on pakotteiden kohteena vuoteen 2021 verrattuna.

Viime vuoden virallisissa tavaraviennin tullitilastoissa Kazakstaniin korostuvat ajoneuvot, koneet ja laitteet. Keskeisintä ja tärkeintä on se, että vienti kasvoi Keski-Aasiaan nimenomaan Venäjän talouspakotteiden alaisissa tavaroissa.

Ei tarvitse olla kummoinenkaan asiantuntija ymmärtääkseen, että Venäjälle asetetut talouspakotteet vuotavat – ja pahasti.

IS selvitti tarkemmin tullitilastoista, millaisia tavaroita Suomesta on viety Keski-Aasiaan, varsinkin Venäjän naapuriin Kazakstaniin. Erittäin monen tuoteryhmän vienti Suomesta Kazakstaniin on kasvanut Ukrainan sodan alun jälkeen selvästi. IS rajasi alle miljoonan euron vuosittaiset vientituoteryhmät pois selvityksestä. Silti kymmenien tuoteryhmien euromääräinen vienti on jopa kymmenkertaistunut.

fakta Näissä tuoteryhmissä vienti on vähintään kymmenkertaistunut Ukrainan sodan alun jälkeen Euromääräinen vienti Suomesta Kazakstaniin 3–12/2022 edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 2 710 Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt (ei raakaöljyt) 3 403 Leikkuuöljyvalmisteet, muttereiden irrottamista helpottavat valmisteet, ja esimerkiksi nahan käsittelyöljyt 6 309 Käytetyt vaatteet, liinavaatteet ja sisustustavarat 7 225 Yli 60 cm leveät levyvalmisteet, seosterästä (ei ruostumatonta) 7 616 Alumiinitavarat 8 209 Laatat, sauvat, kärjet ja muut kappaleet työkaluja varten (sintrattua metallikarbidia tai kermettiä) 8 409 Ilmailumoottoreiden osat 8 411 Suihkuturbiinimoottorit, potkuriturbiinimoottorit ym. 8 413 Nestepumput 8 416 Tulipesänpolttimet, mekaaniset polttoaineen syöttölaitteet ym. 8 433 Sadonkorjuu- tai puimakoneet ja -laitteet 8 471 Automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt 8 516 Vedenkuumennuslaitteet ja vedenvaraajat, sähkölämmityslaitteet sekä mm. hiustenkuivaimet 8 517 Älypuhelimet ja äänen, kuvan tai muiden tietojen lähettämiseen tai vastaanottamiseen käytettävät laitteet 8 518 Mikrofonit ja niiden jalustat (ei langattomat), kaiuttimet ja kuulokkeet 8 526 Tutkalaitteet, radionavigointilaitteet ja radiokauko-ohjauslaitteet 8 536 Sähkölaitteet (esim. kytkimet, releet, varokkeet, syöksyaaltosuojat, pistotulpat, pistorasiat, lampunpitimet ja liitäntärasiat) 8 537 Paneelit, konsolit, pöydät, kaapit ja muut alustat, joissa on kytkimiä ja liittimiä 8 538 Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi paneeleissa ja konsoleissa 8 542 Elektroniset integroidut piirit sekä niiden osat 8 701 Traktorit (paitsi itseliikkuvat ja varastotrukit) 8 708 Traktoreiden, linja-autojen ja muiden suurten moottoriajoneuvojen osat 8 711 Moottoripyörät, mukaan luettuna mopot 8 712 Moottorittomat polkupyörät 8 907 Lautat, säiliöt, kasuunit, laiturit, poijut ja merimerkit ja muut uivat rakenteet (paitsi merenkulkualukset) 9 503 Kolmipyöräiset polkupyörät, potkulaudat, poljinautot ja niiden kaltaiset lelut, joissa on pyörät; nukenvaunut ja -rattaat; nuket; muut lelut; pienoismallit ja niiden kaltaiset mallit ajanvietetarkoituksiin 9 504 Videopelikonsolit ja -laitteet, rahalla toimivat pelivälineet 9 506 Välineet ja varusteet liikuntaa, ja urheilua varten, myös uima-altaat ja kahluualtaat Lähde: Tullin ulkomaankauppatilasto, IS on lyhentänyt tullinimikkeitä

Listoista paljastuu mielenkiitoisia nimikkeitä kuten tutkalaitteita ja kauko-ohjauslaitteita, joita voidaan tarvittaessa käyttää myös sotatarvikkeina.

Johtaja Rakshit tutustui IS:n listaan.

Hän muistuttaa, että periaatteessa vienti Kazakstaniin on sallittua kaikissa näissä tavararyhmissä. Ongelma on siis se, pysyvätkö tavarat kohdemaassa vai päätyvätkö ne välikäsien kautta Venäjälle.

Tavaroita voi myös ”kadota” kuljetuksen aikana Venäjällä.

Joka tapauksessa tulli epäilee tavaroiden päätymistä laittomasti Venäjälle.

– Kaikki indikoi sitä, että osa viennin kovasta kasvusta liittyy pakotteiden kiertämiseen, ei kaikki, Rakshit sanoo.

” Rikostutkinnassa mennään punaisella.

Hyökkäyssotaa käyvän Venäjän talous ei romahtanutkaan viime vuonna lännen pakotteiden paineessa.

Suomen Pankin vanhempi ekonomisti Heli Simola sanoi Talouselämä-lehdessä, että pakotteiden mittava kiertäminen ei yksin selitä Venäjän talouden ”liian hyviä” lukuja.

– Joidenkin yksittäisten tuotteiden osalta näin on tapahtunut, eikä tätä pidä vähätellä, Simola sanoi.

Ennen sotaa osa Keski-Aasiaan menevästä tavarasta kuljetettiin ensin keskusvarastoon Venäjälle ja jaettiin siitä eteenpäin. Nyt sama tavara menee suoraan esimerkiksi Kazakstaniin, mutta mitä sille sitten tapahtuu on koko pakotepolitiikan tehon kannalta merkityksellistä.

Mikä on viejän vastuu?

– Viejä vastaa viimeiseen asti, että tunnistaa oman asiakkaansa. Jos tavara päätyy asiakkaalta jonnekin muualle, sitä viejä ei voi tietenkään estää, Rakshit sanoo.

Tullin valvontaosastolla on tehty paljon havaintoja kuljetuksista, joiden ei ole tarkoituskaan päätyä ilmoitettuun määränpäähän.

Tulli tekee saumatonta yhteistyötä Baltian maiden kanssa.

Mikä on tyypillisin esimerkki tavaran laittomasta kierrättämisestä?

– Kuljetuksen mukana on ensin vientipaperit meille, ja pienen penkomisen jälkeen löydetään vielä toiset kuljetusasiakirjat, jotka on tarkoitus esittää Venäjän tullille.

Eli rajalla pelataan kaksilla papereilla.

Pakotteita rikkovia törkeitä säännöstelyrikoksia on tällä hetkellä tutkinnassa 50–60 tapausta. Esitutkintaankin on jo mennyt 340 tapausta. Normaali määrä ennen Ukrainan sotaa oli muutama tapaus vuodessa.

Tuomioitakin on jo jaettu.

Kymenlaakson käräjäoikeus langetti lokakuussa ehdollista vankeutta törkeästä säännöstelyrikoksesta liittyen tavaravientiin Venäjälle. Rajalla tarkastetusta rekasta löytyi neljä kollia lämmönsiirtimiä eli ilmajäähdytteisiä kondensaattoreita.

Tuotteet kuuluivat vientikiellon alaisiin tavaroihin.

Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, että vastaajan kertomuksen uskottavuutta heikensi olennaisesti se, että hänen hallustaan löytyi kahdet keskenään eri sisältöiset asiakirjat samoille tuotteille.

Käräjäoikeus ei pitänyt uskottavana sitä, että vastaaja olisi säilyttänyt virheelliseksi ilmoittamansa asiakirjat ellei hänellä olisi ollut tarkoitusta käyttää niitä. Käräjäoikeus ei myöskään pitänyt uskottavana, että syytteessä tarkoitettujen tuotteiden määränpää olisi ollut Kazakstan. Oikea kohde oli Venäjä.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

EU tiukensi helmikuussa Venäjän pakotemääräyksiä kolmansien maiden osalta.

Tullin mukaan tuore pakotepäätös on oikeansuuntainen, koska sillä yritetään vihdoinkin tukkia tavaroiden kierrättäminen Venäjälle. Aseiden ja ampumatarvikkeiden sekä kaksikäyttötuotteiden fyysinen kuljettaminen Venäjän kautta kolmansiin maihin kiellettiin kokonaan.

Kaksikäyttötuotteella tarkoitetaan Suomen lainsäädännössä sellaista tuotetta, teknologiaa, palvelua tai muuta hyödykettä, joka soveltuu normaalin siviilikäytön lisäksi myös sotilaallisiin tarkoituksiin – tai joukkotuhoaseiden kehittämiseen.

Vientikieltojen piiriin lisättiin teknologiaa, joilla ylläpidetään Venäjän sotakoneistoa ja teollista tuotantokykyä. Laajennetut kiellot koskevat muun muassa teollisuustuotteita, komponentteja, sähköisiä ohjauslaitteita, kameroita ja optisia laitteita.

Sami Rakshitin mukaan tullilla riittää töitä laajentuneiden pakotteiden vahtimisessa, ja resurssit ovat tiukilla.

– Rikostutkinnassa mennään punaisella.