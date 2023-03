Näin Venäjä on aktivoitunut Suursaaressa lähellä Suomea – rakentaminen kiihtyi 10 vuotta sitten

Venäjä on muun muassa rakentanut saareen tutka-aseman ja helikopterikentän.

Noin neljänkymmenen kilometrin päässä Kotkasta sijaitseva Suursaari nousi jälleen uutisiin, kun Yle uutisoi satelliittikuvista, jossa näkyvät Ylen mukaan Suursaaren tutka-asema ja helikopterikenttä.

Pieni, vain noin 20 neliökilometrin kokoinen saari, kuului ennen toista maailmansotaa Suomelle. Jatkosodan päätyttyä Suomi joutui kuitenkin luovuttamaan saaren Neuvostoliitolle.

76 mm:n ilmatorjuntatykki Suursaaressa vuonna 1943. Jatkosodan jälkeen Suomi menetti saaren Neuvostoliitolle.

Kun Suomen vallan aikana saarella asui reilu 700 ihmistä. Nykyisin siellä asuu vakituisesti alle 50 ihmistä, Venäjän maantieteellisen seuran sivuilla sanotaan. Asukkaiden kerrottiin olevan rajavartijoita, sääaseman työntekijöitä, metsänhoitajia ja majakoiden huoltotyöntekijöitä.

Venäjä on käyttänyt saarta eräänlaisena valvontapisteenä.

Suursaari on nykyisin suljettu turisteilta.

Ylen haastatteleman Ulkopoliittisen instituutin johtavan tutkijan Charly Salonius-Pasternakin mukaan Venäjä pitää Suursaarta tankkauspaikkana ja helikopterien varalaskeutumispaikkana. Hän arvioi Venäjän valmistautuvan kaikkeen, mutta jos asiat eivät etene valmistelua pidemmälle, ei toimista ole haittaa.

– Tämä on samaa asiaa kuin maa-alueostot. Niiden hinta on ollut pieni. Jos käy niin, ettei niitä tarvita, se on ok. Joskus valmistelut voivat olla hyödyllisiä, koska ne eivät maksa paljon ja samalla voidaan harjoitella tai lähettää viesti muille maille.

Etenkin reilun 10 viime vuoden aikana saarelle on rakennettu infrastruktuuria.

Yle julkaisi tuoreessa artikkelissaan satelliittikuvan, jossa näkyy viisi laskeutumisalustaa. Kuvasta ei käy ilmi, milloin se on otettu.

Vuonna 2007 uutisoitiin Venäjän suunnittelevan tutka- ja lennonjohtokeskuksen rakentamista Suursaareen. Helsingin Sanomat uutisoi vuonna 2010 Tutkapallon kohonneen Haukkavuoren laelle. Lehden haastattelema kenraaliluutnantti evp Matti Ahola piti tutkaa Suomen kannalta myönteisenä.

– Vuosina 2004 ja 2005 Venäjä loukkasi Suomen ilmatilaa 11 kertaa. Uuden tutkan ansiosta heidän lennonjohtonsa Suomenlahdella paranee, Ahola tuolloin arvioi.

Uudesta tutka-asemasta Suursaaressa mainittiin myös vuonna 2013 julkaistussa Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisussa. Tutka-aseman kerrottiin kattavan paitsi Suomenlahden myös Viron ja koko eteläisen Suomen ilmatilan.

Ylen mukaan tutka-asemaa olisi uudistettu vuonna 2019.

Suursaaren tutka-aseman tutkapallo näkyy metsän keskellä. Etualalla haaksirikkoutunut venäläinen tutkimusalus Leonid Demin.

Jo vuonna 2007 Suursaarella kerrottiin olevan myös Venäjän aluevesien tarkkailuasema. Pravdan mukaan sotilasasiantuntijoiden mukaan asemalle oli sijoitettu myös elektronisia tiedustelulaitteita.

Vuonna 2019 saarelle valmistui helikopterikenttä sotilasharjoituksessa, Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass uutisoi.

Mi-26-helikopterin kerrottiin kuljettaneen paikalle rakennustarvikkeita helikopterikentän rakentamista varten. Kentällä sanottiin olevan viisi laskeutumisalustaa, komennus- ja lennonjohtoasema, sääasema, tankkausasema, huoltopiste ja erikoisvalaistus.

Leningradin ilma- ja ilmapuolustusvoimat tekivät tuolloin harjoituslaskeutumisia ja nousuja uudelta kentältä.

Helikopterikentälle voi Tassin mukaan lentää kaikki Venäjän läntisen sotilaspiirin käyttämät kuljetus- ja taisteluhelikopterit.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja puolustusministeri Sergei Shoigu (oik.) tutkivat Suursaaren edustalla uponneesta aluksesta löydettyjä esineitä. Kuva otettu heinäkuussa 2019.

Venäjän asevoimien joukot ovat harjoitelleet Suursaaressa viime vuosina ainakin kolmesti. Harjoitukset eivät ole kuitenkaan olleet mittavia.

Vuonna 2018 uutisoitiin, että Venäjän läntisen sotilaspiirin erikoisjoukot harjoittelivat Suursaaressa. Venäläinen Fontanka kertoi tuolloin, että erikoisjoukot hyppäsivät helikoptereista 2 500 metrin korkeudesta.

Vuonna 2019 kerrottiin, että helikopterikenttä rakennettiin harjoitusten yhteydessä ja elokuussa 2020 uutisoitiin, että Venäjän asevoimat olivat harjoitelleet maihinnousua ja sen torjuntaa Suursaaressa.

Vuoden 2020 harjoituksissa merijalkaväen kerrottiin esittäneen hyökkääjää, jonka helikopterien tukemat mekanisoidut jalkaväkiyksiköt pyrkivät torjumaan.

Suursaari nousi uutisotsikoihin myös vuonna 2019, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin kävi sukellusaluksella kunnioittamassa toisessa maailmansodassa saaren edustalle uponneen neuvostosukellusveneen ja sen miehistön muistoa.

Putin pääsi sukellusaluksen kyytiin Suursaaren edustalla vuonna 2019.

Putinin vierailun aikaan niin sanottu Venäjän ilmvoimien kone lensi ympyrää Suomenlahden itäosassa useiden tuntien ajan. Tuomiopäivän koneeksi usein kutsuttu kone tarjoaa valtionhallinnolle yhteydet sodanaikaiseen komentojärjestelmään.

Sukellusvene upposi Tytärsaaren ja Suursaaren väliin lokakuussa 1942 ja aluksen 40-henkinen miehistö kuoli.

Tass uutisoi tuolloin, että presidentti oli sukeltanut itsenäisesti sukeltavassa moottoroidussa sukellusaluksessa hylyn luo. Matka 50 metrin syvyyteen ja takaisin pinnalle kesti noin tunnin.

Vaikka Suursaari on ollut viime vuosina useasti uutisotsikoissa, asiantuntijat ovat toistaneet, etteivät saarella havaittu toiminta ja sen varustelu herätä huolta.