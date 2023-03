Yhdysvaltain kansallista tiedustelupalvelua johtava Avril Haines varoitti, että myös Ukrainan mahdollinen kevään vastahyökkäys saattaa kärsiä miehistö- ja kalustotappioiden kertyessä.

Yhdysvaltain kansallisen tiedustelupalvelun johtajan Avril Hainesin mukaan Yhdysvallat ei näe, että Venäjän armeija voimistuisi tämän vuoden kuluessa riittävästi vallatakseen uusia maa-alueita Ukrainasta. Lausunnosta kertoo esimerkiksi brittilehti Guardian.

Haines puhui asiasta keskiviikkona Yhdysvaltain senaatin vuotuisessa kuulemisessa, jonka aiheena ovat maailmanlaajuiset uhat. Hänen mukaansa pakotteet ovat vaikuttaneen siihen, miten paljon Venäjä voi rakentaa aseitaan.

– Venäjälle tulee olemaan haastavaa ylläpitää edes nykyisiä hyökkäysoperaatioitaan tulevina kuukausina, ja sen seurauksena he voivat joutua muuttamaan taktiikkaansa pelkkään miehittämiensä alueiden hallussapitoon ja puolustamiseen, hän kertoi.

– Tiivistettynä: emme näe, että Venäjän armeija toipuisi tarpeeksi, että se voisi tänä vuonna saavuttaa merkittäviä alueellisia voittoja.

Haines varoitti kuitenkin puheessaan, että Venäjän presidentti Vladimir Putin todennäköisesti laskelmoi Ukrainan sodan pitkittämisen olevan paras tie Venäjän intressien turvaamiseen. Putin näyttää Hainesin mielestä uskovan, että aika on hänen puolellaan.

Hän ei kertonut, jakaako Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu saman arvion Putinin kanssa.

Länsimaissa asiantuntijat ovat väläytelleet mahdollisuutta, että Ukraina aloittaisi keväällä vastahyökkäyksen. Haines pitäytyi arvioimasta kovin tarkasti, voisiko Ukraina saada vastahyökkäyksellä takaisin merkittäviä määriä Venäjän miehittämiä alueita.

Tämä riippuu Hainesin mukaan siitä, paljonko Ukraina menettää joukkojaan tai kalustoaan Venäjän tämän hetken hyökkäyksiä torjuessaan.

– Tällä hetkellä Ukrainan asevoimat ovat kiinni puolustustaistelussa Itä-Ukrainassa, Haines sanoi.

– Nyt käydään raastavaa väsytyssotaa, jossa kummallakaan osapuolella ei ole ehdotonta sotilaallista etulyöntiasemaa.

Bahmutin tilannetta on kuvailtu Ukrainalle tukalaksi ja esimerkiksi Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on varoittanut, että Bahmutin rintama voisi kaatua päivissä. Haines kuitenkin näkee, että Venäjän edistyminen on ollut ”asteittaista” ja että Bahmut ei ole strategisesti kovin merkittävä kohde.

Hän sanoi, että Venäjän sotilaallista kykyä heikentävät tällä hetkellä henkilöstö- ja ammuspula, sotilasjohdon ”toimintahäiriöt”, uupumus ja moraaliongelmat sekä suuret miehistötappiot.

– Putinilla on todennäköisesti parempi käsitys siitä, mitä hänen armeijansa pystyy saavuttamaan. Hän näyttää tällä hetkellä keskittyvän vaatimattomampiin sotilaallisiin tavoitteisiin, hän kertoi.