Kommentti: Venäjän nöyristelyn taito ei ole kadonnut meistä minnekään – ja se voidaan aktivoida taas

Juuri tällä hetkellä tuntuu siltä, että Suomi ja Ukraina ovat muuttuneet pysyvästi: enää kumpikaan ei suostu alistumaan Venäjän pokkuroijaksi. Mutta se voi olla vain väliaikaista, Arja Paananen pelkää.

Vastikään Suomessa ilmestyi kaksi kirjaa, joilla ei ole näennäisesti mitään tekemistä toistensa kanssa.

Ensimmäinen on Brysselissä nykyisin asuvan toimittaja Victoria Belimin kirja Punaiset seireenit (Tammi), joka kertoo hänen tutkimusmatkastaan omaan ukrainalaisuuteensa.

Belimin kirja on kiehtovan kauniisti kirjoitettu yhden suvun historiikki, mutta siinä on samalla koko Ukrainan historia nähtynä tavallisten ihmisten kärsimysten ja vaiettujen salaisuuksien kautta.

Pekka Virkki.

Toinen on toimittaja Pekka Virkin kirja Jälki­suomettumisen ruumiin­avaus (Docendo), joka käy läpi suomalaisten johtavien poliitikkojen myöntyväisyys- ja sini­silmäisyys­linjaa suhteessa Venäjään.

Suomettuminen loppui Neuvosto­liiton hajoamiseen, mutta sen lieveilmiöt jatkuivat Virkin mukaan jälki­suomettumisen muodossa aina viime kevääseen asti. Kun Venäjä käynnisti suursodan Ukrainaa vastaan, Suomi rohkaistui vihdoin hakemaan Naton jäsenyyttä.

Loppujen lopuksi kummassakin kirjassa on kuitenkin kyse täysin samasta asiasta: Venäjän pelosta ja Venäjän harjoittamasta taitavasta psykologisesta vaikuttamisesta, joka kaivautuu syvälle ihon alle kokonaisiin kansakuntiin.

Hienompaa termiä käyttäen puhutaan refleksiivisestä kontrollista. Se tarkoittaa jo KGB:n harjoittamaa tapaa vaikuttaa ihmisten ajatteluun niin, että he ryhtyvät käyttäytymään vaikuttajan haluamalla tavalla vapaaehtoisesti, ilman että he edes tajuavat tekevänsä päätöksiä valheellisen ohjailun kohteina.

” Nykyisin meidän suomalaisten on vaikea tajuta, miksi ihmeessä niin monet venäläiset tukevat Vladimir Putinia ja miksi jopa Ukrainassa on Venäjä-mielisiä ihmisiä.

Nykyisin meidän suomalaisten on vaikea tajuta, miksi ihmeessä niin monet venäläiset tukevat Vladimir Putinia ja miksi jopa Ukrainassa on Venäjä-mielisiä ihmisiä. Eivätkö he ole kärsineet jo aivan tarpeeksi sekä Neuvostoliiton että Putinin aikana tajutakseen, että heitä orjuutetaan taas?

Victoria Belim tutustuttaa lukijansa useisiin sukulaisiinsa, joiden ajattelussa tämä sama paradoksi on läsnä koko ajan.

Yhä elossa olevista Belimin sukulaisista huikein tapaus on Vladimir-setä, joka yrittää opettaa veljentytärtään olemaan kiitollinen Neuvostoliitolle, Stalinille ja Putinille. Vaikka Vladimir itse istui Neuvostoliitossa vankilassa kolme vuotta tuomittuna Beatlesin kappaleiden kopioimisesta äänikaseteille, hän pitää nyt Neuvostoliiton hajoamista viime vuosisadan ”suurimpana katastrofina” Putinin tapaan.

Vladimir-setä asuu nykyisin Israelissa, mutta hän on niin tiukasti Venäjän propagandan koukussa, että hän ei usko enää edes Stalinin Ukrainassa aiheuttamaan keinotekoiseen nälänhätään, saati sitten Putinin tuoreisiin julmuuksiin.

Belim ajautuu setänsä kanssa riitaan muun muassa holodomorista. Belimin äidin isovanhemmat Asja ja Serhi olivat nälänhädän henkilökohtaisia silminnäkijöitä ja kokijoita, ja Victoria muistaa lapsuudestaan yhä heidän kertomuksensa. Asja työskenteli opettajana Pultavan lähellä ja hän joutui kaivamaan itse haudat useille oppilailleen, kun nämä kuolivat nälänhädän takia.

Kirjailija Victoria Belim.

Belimin kirjaa voi lukea kuin elävänä oppituntina Venäjän propagandaan ja siihen, kuinka se saa järkevät ihmiset ajattelemaan täysin järjenvastaisesti.

– Ihmisten on vaikea tunnustaa, että he ovat tehneet väärän valinnan ja uskoneet johonkin, joka osoittautuu pahaksi. Siksi monet ovat valmiita puolustamaan viimeiseen asti jotain sellaista, jota ei voi puolustaa, Belim kuvailee käytösmallia, joka selittää myös Putinin uhrien hämmästyttävää alttiutta kiitellä tosiasiallista alistajaansa.

” Venäjän myötäily on kuin ihonalainen siru, jonka voi aktivoida uudelleen.

Entä miten tämä kaikki liittyy suomettumiseen? Kyse on juuri siitä samasta selviytymiskeinosta, joka on iskostettu syvälle myös meihin suomalaisiin.

Putin kuvitteli Ukrainaan hyökätessään, että hän onnistuisi aktivoimaan ukrainalaisissa tämän vanhan ”alistumisalttiuden” ja sota olisi pian voittoisasti ohi. Ukrainalaiset taistelevat kuitenkin vastaan, ja sen ansiosta myös me suomalaiset olemme päässeet irti Venäjän myötäilystä. Mutta se alttius on silti yhä meissä: se on kuin ihonalainen siru, joka voidaan aktivoida uudelleen.

Nykyisin meillä ihastellaan ulkopolitiikan uutta selkokieltä, jolla puhuvat niin tasavallan presidentti Sauli Niinistö kuin pääministeri Sanna Marinkin. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kuvaili puolestaan äskettäin Suomen valtavaa suunnanmuutosta Upseeriliiton seminaarissa seuraavanlaisella kielikuvalla:

– Meidän ei tarvitse enää leikkiä kuollutta.

Onko meidän suomettumisemme siis nyt lopullisesti ohi? Pelkään, että ei ole. Jos Venäjä voittaisi Ukrainan sodan, ihonalainen ”suomettumissirumme” aktivoituisi taas alta aikayksikön – eikä sitä estäisi edes Nato-jäsenyytemme.