Iskuja on kohdistettu tavallisiin ukrainalaisiin asuinalueisiin ja myös energian­tuotantolaitoksiin.

Venäjä on kohdistanut massiivisia iskuja eri puolille Ukrainaa yöllä ja varhain torstaiaamuna. Mediatietojen mukaan ohjusiskuja olisi kohdistunut aamun aikana muun muassa pääkaupunki Kiovaan, eteläiseen satamakaupunki Odessaan ja koillisessa maan toisiksi suurimpaan kaupunkiin Harkovaan.

Alueviranomaisten mukaan sähkökatkoja kohdistuu nyt laajoille alueille. Ainakin Kiovasta ja Odessasta on raportoitu, että iskuja on kohdistunut myös energialaitoksiin.

Iskuista uutisoivat esimerkiksi Reuters, Guardian ja BBC.

Kiovan pormestari Vitali Klitshko kertoi aamulla, että yksi Kiovassa kuulluista räjähdyksistä osoittautui iskuksi voimalaitokseen. Iskun myötä 40 prosenttia Kiovan asukkaista on nyt ilman lämmitystä. Lämpötila kaupungissa oli torstaiaamuna noin 4 astetta.

– Ohjusiskun jälkeisen sähkökatkon vuoksi 40 prosenttia pääkaupungin kuluttajista on tällä hetkellä ilman sähköä. Vesihuolto toimii, pormestari kertoi Telegramissa Guardianin mukaan.

Torstaiaamu valkeni Kiovassa synkästi. Pääkaupungin lounaispuolella raportoitiin räjähdyksistä.

Pelastusviranomaiset operoivat Kiovassa torstaiaamuna.

Aiemmin Klitshko kertoi, että kaupungin lounaisosassa on ollut räjähdyksiä ja että siellä on aloitettu pelastustyöt. Kahden ihmisen kerrotaan loukkaantuneen.

Myös Odessan kuvernööri Maksym Martshenko raportoi Telegramissa, että ohjusiskuja osui satamakaupungin energialaitokseen katkaisten sähköt. Iskut kohdistuivat myös asuinalueille, mutta henkilövahingoista ei ole raportoitu.

Harkovan kuvernööri Oleh Synehubov kertoo, että suurkaupunkiin on kohdistunut alustavasti 15 iskua, muun muassa kaupungille tärkeään infrastruktuuriin.

Iskuista on raportoitu myös Dnipron kaupungin keskustassa.

Lvivin sotilashallinnon päällikkö Maksym Kozytskyi kertoo puolestaan, että kaupungissa on kuollut viisi ihmistä Venäjän ohjusiskuissa. Ilmahälytyksen kerrotaan kestäneen yöllä neljä tuntia.

Alla video Lvivstä.

Uhrimäärä saattaa kohota, koska raunioiden alla pelätään olevan enemmänkin ihmisiä. Iskuissa kerrotaan tuhoutuneen kolme asuinrakennusta.

Ukrainan armeijan mukaan Venäjä on aamuvarhain laukaissut kaikkiaan 81 ohjusiskua ja kahdeksan lennokki-iskua kautta maan. Määrään sisältyy esimerkiksi kuusi hypersoonista Kinzhal-ohjusta.

Ukraina ilmavoimat kertovat Telegramissa, että se on tuhonnut kaikkiaan 34 risteilyohjusta ja neljä iranilaisvalmisteisia Shahed-136 ja Shahed-131 -räjähdelennokkia. Myös kahdeksan muuta miehittämätöntä ilma-alusta ja ohjusta tuhottiin.

Ilmavoimien mukaan Venäjä ampui 48 kappaletta Kalibr-risteilyohjuksia ja se käytti hyökkäyksessään kaikkiaan 81 "erityyppistä ohjusta".

– Vastatoimien seurauksena kahdeksan KH-31P ja Kh-59 risteilyohjusta ei saavuttanut kohteitaan, ilmavoimat kertoi.

Sen mukaan asevoimilla ei ole keinoja tuhota Kinzhal-ohjuksia.

Ukrainan ydinvoimaloista vastaava energiayhtiö Energoatom kertoo Venäjän yöllisten iskujen katkaisseen sähköt Zaporizzjan ydinvoimalasta, uutistoimisto Reuters kertoo. Täten Venäjän hallinnassa oleva ydinvoimala on menettänyt sähkönsyötön muualle Ukrainaan.

Asiasta kertoo myös Kyiv Independent.

Energoatomin mukaan viides ja kuudes reaktori on suljettu. Laitoksen toimintaan tarvittava sähköteho saadaan 18 dieselgeneraattorista, joilla riittää polttoainetta 10 päiväksi, se tiedottaa.

Venäjän valtionmedia on ehtinyt aamusta uutisoimaan Venäjän asettamien viranomaisten näkökannan Zaporizzjan tilanteesta. Reutersin lainaaman Ria Novostin mukaan he väittävät katkoksessa olevan kyse Ukrainan ”provokaatiosta”.

Zaporizzjan ydinvoimala on Euroopan suurin. Sen lähistöllä on käyty sodan aikana raskaita taisteluita, mikä on aiheuttanut pelkoa ydinonnettomuuden mahdollisuudesta.