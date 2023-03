Republikaanien ryhmänjohtaja Mitch McConnell joutui sairaalaan

Mitch McConnell kompastui hotellissa.

81-vuotias Mitch McConnell on vaikuttanut senaattorina vuodesta 1985 lähtien.

Yhdysvalloissa republikaanien ryhmänjohtaja, senaattori Mitch McConnell on joutunut sairaalahoitoon. McConnell kompastui hotellissa Washingtonissa.

– Tänä iltana johtaja McConnell kompastui paikallisessa hotellissa yksityisen illallisen aikana. Hänet on viety sairaalaan, jossa häntä hoidetaan, McConnellin tiedottaja kertoi keskiviikkoiltana tiedotteessa.

McConnellin tilasta ei ole saatu tarkempaa tietoa.

81-vuotias Mitch McConnell on senaatissa Kentyckyn osavaltion edustajana. Hän on ollut senaatin jäsen vuodesta 1985 lähtien. Hän on osavaltion historian pisimpään vallassa ollut senaattori.