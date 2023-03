Donald Trumpin tukijana pidetty Foxin tähtijuontaja puukottikin säälittä selkään: ”Vihaan häntä intohimoisesti”

Tucker Carlsonin todelliset mietteet paljastuivat oikeuden asiakirjoista.

Tucker Carlsonin (vas.) ja Donald Trumpin on uskottu olevan hyvää pataa, mutta totuus paljastui toisenlaiseksi. Carlson oli viime kesänä kutsuvieraana Trumpin isännöimässä golfturnauksessa.

Fox Newsin suositun talk show -juontajan Tucker Carlsonin tekstiviestit paljastavat hänen todelliset tunteensa entistä presidenttiä Donald Trumpia kohtaan.

Asiasta kertovat muun muassa BBC ja CNN.

Foxin ykkösjuontajaa Carlsonia on pidetty Trumpin vankkumattomana tukijana, mutta meneillään olevan kunnianloukkauskanteen asiakirjoista selviää tunteiden olevan täysin päinvastaiset.

– Vihaan häntä intohimoisesti... Se missä hän on hyvä, on asioiden tuhoamisessa. Hän on kiistaton maailmanmestari siinä. Hän voisi helposti tuhota meidät, jos toimisimme väärin, Carlson kirjoitti tekstiviestitse työtoverilleen tammikuussa 2021 oikeuden pöytäkirjojen mukaan.

Aiemmin Carlson on antanut ohjelmissaan runsaasti mediatilaa Trumpin perättömille vaalivilppiväitteille ja salaliittoteorioille ja esitellyt niitä myönteiseen sävyyn.

Muissakin viesteissä Carlson halveksi Trumpia presidenttinä, vaikka hän ylisti Trumpin saavutuksia ohjelmissaan.

Fox Newsin ykkösruutukasvo Tucker Carlson on toistuvasti ylistänyt Trumpia lähetyksissään.

Maanantaina Carlson myös vähätteli Trumpin tukijoiden tekemää kongressirakennuksen valtausta loppiaisena 2021 ja piti sitä ”rauhanomaisena kaaoksena”. Raivoisat Trumpin kannattajat valtasivat kongressin, kun Trump oli hävinnyt Yhdysvaltain presidentinvaaleissa Joe Bidenille.

– Olemme hyvin, hyvin lähellä sitä, että voimme jättää Trumpin huomiotta useimpina iltoina. En todellakaan malta odottaa, Carlson sanoi toisessa tekstiviestissä 4. tammikuuta 2021, kaksi päivää ennen kongressin valtausta.

Oikeudenkäynnissä on kyse ääntenlaskukoneita valmistavan Dominion Voting Systemsin kunnianloukkauskanteesta Fox Newsia vastaan.

Fox News on toistuvasti väittänyt, että Dominionin ääntenlaskujärjestelmä oli siirtänyt ääniä Trumpilta Bidenille.

Dominion Voting Systems katsoo, että Fox News on loannut sen maineen ja vaatii kanavalta 1,6 miljardin dollarin eli noin 1,5 miljardin euron korvauksia.

Juontajien ja johtajien aina suuromistaja Rupert Murdochia myöten on osoitettu tienneen Trumpin valehtelevan, mutta siitä huolimatta Trumpin väitteet kerrottiin lähetyksissä totena eteenpäin katsojille.

Trump on koko ajan väittänyt, että vuoden 2020 presidentinvaalit ”varastettiin” häneltä.

Kongressirakennuksen valtaukseen liittyy kaikkiaan yhdeksän kuolemantapausta. Yli 1 000 ihmistä on saanut syytteen ja jo satoja on tuomittu eri rikoksista.