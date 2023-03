Sotilasprofessori nostaa esille tärkeän seikan Bahmutista – ”Sillä saattaa olla iso merkitys”

MPKK:n sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen vertaa Bahmutin tilannetta toisen maailmansodan aikaiseen Stalingradin taisteluun.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin viimeaikaiset kommentit Bahmutin kaupungin puolustamisesta ovat merkittäviä, sanoo sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen Maanpuolustuskorkeakoulusta (MPKK).

Ukraina ja Venäjä ovat käyneet jo kuukausien ajan ankaria taisteluita Itä-Ukrainassa sijaitsevassa Bahmutissa ja sen ympäristössä. Zelenskyi vakuutti päivittäisessä videopuheessaan maanantaina, että kaupungin puolustaminen jatkuu.

Uutiskanava CNN:n haastattelussa Zelenskyi sanoi, että Venäjän joukoilla olisi tie auki Itä-Ukrainan tärkeiden kaupunkien valloittamiseksi, jos Venäjä saa Bahmutin haltuunsa.

– Bahmutin jälkeen he voisivat edetä pidemmälle. He voisivat mennä Kramatorskiin, he voisivat mennä Slovjanskiin, Zelenskyi sanoi.

Huhtinen uskoo Zelenskyin ja Ukrainan sotilasjohdon näkevän, että Venäjä yrittää puskea eteenpäin Bahmutissa tappioista huolimatta. Huhtisen mielestä Bahmutissa saattaa olla viritetty ansa Venäjälle.

– Koska Venäjä yrittää tästä läpi, niin Ukrainalla on mahdollisuus tuhota Venäjän joukkoja ja kuluttaa niitä mahdollisimman paljon. Piirittäessään kaupunkia venäläisten täytyy taistella piiritysrenkaan sisälle ja ulkopuolelle. Se vaatii valtavasti joukkoja, Huhtinen sanoi STT:lle keskiviikkona.

Monissa arvioissa Bahmutia ei ole pidetty strategisesti merkittävänä. Huhtinen kuitenkin sanoo, että kaupungille voi muodostua tällainen merkitys.

– Jos Ukraina kykenee pitämään Bahmutin ja tyrehdyttämään venäläisten hyökkäykset tai jopa käynnistämään vastahyökkäyksen piiritysrengasta vastaan ulkopuolelta, se on Venäjälle erittäin kova takaisku. Ukrainan riskinä on, että sen omat joukot kuluisivat vastahyökkäyksessä.

Bahmutin haltuunotto olisi Venäjän ensimmäinen isompi aluevaltaus sen jälkeen, kun venäläiset etenivät viime kesänä Lysytshanskin kaupunkiin Itä-Ukrainassa.

Venäläinen palkkasoturiyhtiö Wagner sanoo ottaneensa haltuunsa Bahmutin itäosat, kertoi muun muassa uutistoimisto AFP keskiviikkona. Wagnerin johtajan Jevgeni Prigozhinin mukaan ryhmän hallussa ovat kaikki kaupunkia halkovan joen itäpuoliset alueet.

Yhdysvaltalaisen ajatushautomon Institute for the Study of Warin mukaan Venäjä on todennäköisesti saanut haltuunsa Bahmutin itäosan sen jälkeen, kun Ukrainan joukot vetäytyivät sieltä hallitusti.

Bahmutissa on käyty kiivaita taisteluja jo kuukausien ajan.

Venäläiset ovat rakentaneet Bahmutin ympärille piiritysrengasta, ja kaupunki on ollut viime aikoina saarrettuna kolmesta suunnasta. Huhtinen arvelee, että Ukrainalla riittäisi silti sen verran joukkoja, että huoltoreitit Bahmutiin pystytään pitämään auki.

Huhtisen mukaan tilanne on Ukrainalle vaikea, ja myös Ukrainalle tulee Bahmutissa tappioita.

– Mutta tällä hetkellä Venäjä kärsii tässä huomattavasti enemmän tappioita kuin Ukraina, Huhtinen sanoo.

– Nyt Zelenskyin puhe antaa osviittaa siitä, että tässä ollaan, tässä pysytään, tätä puolustetaan.

Sotilasliitto Naton viranomaislähde kertoi maanantaina CNN:lle, että jokaista Bahmutissa kuollutta ukrainalaista kohden venäläiset ovat menettäneet vähintään viisi sotilasta.

Huhtinenkin arvelee, että Venäjän tappiot Bahmutissa saattavat olla ehkä viisinkertaiset Ukrainan tappioihin verrattuna. Jos tappioiden suhde jatkuu tällaisena, se on Huhtisen mukaan erityisen epäedullista Venäjälle.

Huhtinen sanoo, että sodankuva ei välttämättä muuttuisi mihinkään, jos Ukrainan joukot perääntyvät Bahmutista.

– Ukrainalaiset tietävät, että heidän on löydettävä sitten uusi paikka, jossa Venäjä tulee niskaan.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi keskiviikkona, ettei sitä mahdollisuutta voi sulkea pois, että Bahmut lopulta kaatuu tulevina päivinä. Stoltenberg kommentoi asiaa toimittajille Tukholmassa, missä hän tapaa EU-maiden puolustusministereitä.

Bahmut alkaa muistuttamaan tappioiden ja kulutuksen puolesta hieman jopa Stalingradia, sanoo Aki-Mauri Huhtinen.

Huhtinen sanoo, että Bahmut alkaa muistuttamaan tappioiden ja kulutuksen puolesta hieman jopa Stalingradia.

Toisen maailmansodan ratkaisutaisteluihin lukeutuvassa Stalingradissa mittaluokka oli vielä paljon isompi, mutta Huhtinen viittaa siihen, että Bahmutista on taisteltu jo kuukausia, ja siitä alkaa muodostua kulminaatiopiste Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainassa.

– Kumpikaan ei halua antaa periksi, tässä on liian paljon pelissä.

Taistelu Bahmutista on Huhtisen mukaan myös symbolinen ja moraalinen kamppailu.

– Kumpi tämän väännön nyt Bahmutissa voittaa, sillä saattaa olla iso merkitys henkiselle yliotteelle.

– Voi ehkä hakea sellaista symboliakin, että Kremlissä on lyöty sormi Bahmutin kohtaan kartalle, ja tässä on nyt saatava ratkaisu hinnalla millä hyvänsä.

Jos Venäjän operaatio Bahmutissa epäonnistuu, se voi Huhtisen mukaan antaa Ukrainalle etulyöntiaseman, kun mennään pidemmälle kevääseen.

– He voivat sitten valita, missä he tekevät sen isomman vastahyökkäyksen, josta on ollut huhuja ja keskusteluja.