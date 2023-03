Nyky-Unkarin korruptio pilkistää esiin pääministerin kotiseudun maisemissa. Esimerkiksi pääministeri Viktor Orbánin kotikylän ”turistinähtävyyksiin” on suollettu miljoonia euroja EU-tukia.

FELCSÚT

Unkarin pääministeri Viktor Orbán näyttää pääministerikautensa aikana hellineen unkarilaisten ja Euroopan unionin rahoilla erityisesti Budapestin länsipuolella sijaitsevaa Felcsútin maalaiskylää. Täällä pääministeri varttui.

Kylään on pystytetty viimeisen 11 vuoden aikana esimerkiksi 12,5 miljoonan euron jalkapallostadion ja EU:n 2 miljoonalla eurolla rahoittama kuuden kilometrin junarata, jota pitkin kulkeva museojuna puuskuttaa suurimmaksi osaksi tyhjillään.

Viimeisimmäksi kylään on rakennettu ”huviveneilyyn” soveltuva tekojärvi ja siihen tekosaari näköalatorneineen. EU tuki järvihanketta vuonna 2014 noin 750 000 eurolla eli 234,9 miljoonalla forintilla.

Kylä on pinta-alaltaan Keravaa pienempi ja asukasmäärältään vastaa Miehikkälää: siellä asuu vain noin 1 800 asukasta. Kyseenalaisten rahoituskuvioidensa takia se on saanut osakseen paljon ikävää julkisuutta ja paikallisten on aiemmin kerrottu vieroksuvan mediaa.

Vessanpöntön muotoisesta näköalatornista pääsee seuraamaan Felcsútin pikkukylän unista elämää. Tornia ympäröi tekolampi, jota EU rahoitti sadoilla tuhansilla euroilla.

Kun kysymme kylässä, rakastavatko kaikki täällä 13 vuotta vallassa ollutta pääministeriä, paikallinen Antal Szalai nauraa.

– Kättelisin mieluummin paholaisen kättä kuin Orbánin. Paholainen sentään kertoo, mitä hän haluaa, mies vastaa.

– Tahtoisin kysyä, missä ovat nielemäsi rahat? Ja Ukrainan sota. Orbán on siihen osasyyllinen, sillä hän oli aina Ukrainan Nato-jäsenyyttä vastaan.

Paikallinen Antal Szalai kertoo jokaisen kyläläisen tiedostavan, miten paljon rahaa ympärillä kohoaviin hienouksiin on uponnut.

Kylän halkaisevan päätien varrella on hieman yrityselämää, kylän virastotaloja ja esimerkiksi tämä leikkipuisto.

Szalai kertoo asuneensa Felcsútissa reilut 30 vuotta. Hän ajattelee, että kylään virtaavat rahat pumpataan lähinnä pintapuolisiin asioihin. Samalla paikallinen liike-elämä näivettyy (”kylässä on vain yksi pubi!”) ja vähäiset paikallisyritykset alkavat olla vain yhden tahon omistuksessa.

– Niin isoilla summilla voisi tehdä parempiakin asioita kylän hyväksi. Tämä ei ole sitä apua, mitä tarvittaisiin. En aio koskaan mennä tuolle stadionille tai nousta junaan – elleivät lapseni vaadi sen kyytiin, hän linjaa.

Hän uskoo, että moni kannattaa Orbánin johtamaa Fidesz-puoluetta siinä toivossa, että asiat muuttuvat paremmaksi – eivätkä kaikki kylässä katso, että kylään tuputettaisiin rahaa mitenkään epäreilusti muihin kyliin verraten.

Jotkut asiat ovat tosin kehittyneet kylässä. Szalain mukaan tänne on muuttanut paljon uusia perheitä ja lapsiakin on sen verran, että kylään on rakennettu uusi koulu.

Maaliskuun alkupäivinä koko Fejérin piirikunta kylpee auringossa. Matka etenee lempeästi tuliterän tuntuisella asfalttitiellä, joka johtaa Felcsútin maalaiskylään. Laakean maaseutumaiseman jälkeen ylittyy kyläraja ja silmään pistävät kaukaisuudessa kohoavat Felcsútin Puskás -jalkapalloakatemian rakennukset.

Kokonaisuuteen kuuluu myös vuonna 2014 avattu Pancho Árena, joka on äänestetty yhdeksi maailman kauneimmista jalkapallostadioneista. Rakennukset ovat komeita, mutta sangen outo nähtävyys pienessä kylässä.

Maailmanluokan stadionin liepeillä on rauhallista, mutta sisäänkäyntiä etsiessä esiin putkahtaa useitakin työntekijöitä.

Stadion on nimetty unkarilaisen jalkapallolegenda Ferenc Puskásin mukaan, joka tunnettiin lempinimellä Pancho. Sisään mahtuu noin 3 800 jalkapallofania. Arkistokuva vuodelta 2014.

Jalkapallostadion mahduttaisi sisäänsä reippaasti yli kaksinkertaisen määrän jalkapallofaneja kuin mitä kylässä on asukkaita. Erään paikallisen mukaan stadionpelien aikana kylän oma arki katkeaa liikennetungoksen takia.

Stadion näyttää ilkkuvan komeudellaan viereisiä, vaatimattomia kotitaloja. Pytingin edustalla paikalliset silmäparit alkavat välittömästi seuraamaan eri ilmansuunnista, kun vieraskielinen seurueemme nousee autosta pällistelemään stadionia ja kuvaamaan sitä.

Tummaan tuulipukuun sonnustautunut nainen kävelee näennäisen vähäeleisesti ohitsemme ja puhuu normaalilla äänenkorkeudella unkariksi puhelimeen.

– Älä huoli. He eivät kävele sinua kohden, nainen sanoo ja seuraavat lauseet himmenevät kuuloetäisyyden kantamattomiin.

Sekä itäisen että läntisen sisäänkäynnin vartijat kertovat, etteivät he puhu englantia. Samalla he kuitenkin vastaavat sujuvasti kysymykseen siitä, saisiko stadionin sisällä vierailla: vastaus on jyrkkä ei.

Jäämme ihmettelemään aidattua tekonurmikenttien aukeaa stadionin vieressä. Kaukaisuudessa junnujoukkue harjoittelee pilkkujen laukomista. Samalla meistä 40 metrin päästä jonkinlaiseen neljäs vartija puhuu hänkin puhelimeen ulkopuolisista tarkkailijoista.

– Sanon heille, että tämä on yksityisaluetta, eikä sitä saa kuvata, mies sanoo rintamasuunta meitä kohden.

Käännymme paikan päältä ennen kuin hän ehtii toteuttaa suunnittelemansa.

Orbánin loma-asunto sijaitsee vain metrien päässä stadionista.

Pääministerille on varattu oma parkkiruutunsa, kun hän saapuu katsomaan jalkapalloa kotikyläänsä. Arkistokuva vuodelta 2014.

StadionISTA vain metrien päästä löytyy myös Orbánin loma-asunto, joka on silmämääräisesti naapurustoa hieman uudempaa talokantaa.

Sekään ei kuitenkaan ole varsinainen ökyasunto vaan talo istuu saumattomasti naapuruston harjakattoriviin. Sijainti ei ole sattumaa: Orbánin perustama Ferenc Puskás -akatemia on jalkapallohullulle pääministerille ylpeyden aihe.

Lähinaapurustosta löytyy myös useita nahistuneempia hökkeleitä ja monissa kodeissa tuntuu olevan remontti kesken. Satojen metrien päässä pääministerin asunnosta eräällä pihamaalla lojuu kaksi ruosteista linja-auton raatoa.

Orbánin perustama Ferenc Puskás -akatemia on jalkapallohullulle pääministerille ylpeyden aihe. Tässä hän edustaa äitinsä kanssa akatemian avajaisissa 2014.

” ”Kaikki tänne tulevat huomaavat, että täällä on jotain epätavallista.”

Uinuvassa kylässä ääntä pitää suurimmaksi osaksi vain sen halkaisevalta maantieltä kantautuva liikennehäly. Muutoin hiljaisuuden keskeyttää naapuruston koirien haukunta ja kukon raastava kieunta.

Useiden miljoonien eurojen arvoiset, uutuudenkarheat nähtävyydet eivät vaikuta tälle kylälle luontaiselta kasvupaikalta.

– Kaikki tänne tulevat huomaavat, että täällä on jotain epätavallista, eräs paikallinen yrittäjä kuvailee nyrjähtänyttä tunnelmaa.

Mies ja hänen puolisonsa puhuvat suhteellisen avoimesti ja vieraanvaraisesti lehdistölle. Mediahuomioon on vuosien saatossa jonkin verran kylässä totuttu, he sanovat.

Orbánin politiikka ja sen aiheuttama mainehaitta valtiolle kuitenkin turhauttavat miestä. Hän kiihkoutuisi puhumaan aiheesta enemmänkin, mutta puoliso kehottaa laittamaan suuta suppuun.

Kylän halkaisevan päätien varrella on paikallinen kahvila, jossa on kyltein kielletty median työvälineet.

Monet kylän kalliista kummallisuuksista henkilöityvät Orbánin lapsuuden ystävään: 57-vuotiaaseen Lőrinc Mészárokseen.

Hän toimi Felcsútin kylän pormestarina vuosina 2011–2018. Hänen yrityksensä ovat voittaneet useita julkisten palveluiden kilpailutuksia ja lisäksi hän omistaa esimerkiksi mediayhtiöitä, lukuisia arvokiinteistöjä ja useita energiantuotantolaitoksia Unkarin eri kolkissa.

Hänen yhtiönsä sai myös aikanaan tehtäväkseen Felcsútin hulppean jalkapallostadionin rakennustyöt. Mészárosin ja tämän perheenjäsenten hallussa on myös useita liikeyrityksiä kylässä ja sen lähiseudulla.

Kotimaassaan häntä kuvaillaan toisinaan sanalla stróman eli olkiukko. Sanalla on ivallinen merkitys Unkarissa. Sillä tarkoitetaan tahoa, joka lainaa kasvonsa todellisen edunsaajan peittämiseksi, saaden tästä tuottoa ilman työtä. Muun muassa unkarilaiset tutkivan journalismin sivustot käyttävät tätä termiä puhuessaan Mészárosista. Ex-pormestari saatetaan artikkelien kuvituksissa esittää säästöpossuna, johon tungetaan forintin kolikkoa.

Mészáros (vas.) ja Orbán katsomassa jalkapallopeliä vuonna 2014.

Molemmat Unkarin nykypäivän suurmiehet varttuivat Felcsútin kylässä. Orbánin oma ”säästöpossu” toimi siellä vielä 1990-luvulla kaasuasentajana. Vuonna 2006 hänen yhden miehen yrityksensä oli arvoltaan vajaa 33 000 euroa.

Vuosikymmenen edetessä lapsuudenystävän bisnesvainu heräsi ja hän rikastui hämmästyttävää vauhtia. Vuonna 2017 hänen omaisuutensa arvoksi arvioitiin noin 317 miljoonaa euroa ja tänä päivänä Forbesin mukaan omaisuus olisi euroissa yli miljardin.

Mészáros on valtion rikkaimpien henkilöiden kärkikastia. Hän on kiistänyt hallinnoivansa jonkun muun omaisuutta. Silti hän on kertonut omaisuutensa olevan kolmen tekijän ansiota. Ne olivat ”Jumala, onni ja Viktor Orbán”.

Mészárosin omat ja häneen liittyvät yritykset näyttävät haalineen keskeisimmät EU-tuella pyörivät projektit. Näillä rahoilla on rakennettu myös Felcsútin maisemia. Projektien rahoituskuvioita on perannut esimerkiksi unkarilainen uutissivusto Átlátszó.

Raha löyhkääkin kylässä monin tavoin.

Felcsútista viereiseen Alcsútdobozin kylään kulkee kuuden kilometrin mittainen junarata, joka on EU:n rahoittama ja paikallisen Felcsútin Puskas-jalkapalloakatemian kehittämissäätiön operoima. Säätiön puheenjohtajana toimii Mészáros. Unkarissa vuonna 2011 käyttöön otetun, kiistanalaisen verotukijärjestelmän takia se ja muut urheiluseurat ja -liitot ovat vastaanottaneet miljardeja forintteja julkivaroja käyttöönsä.

Turistivirtaa varten rakennettu rata on tehnyt tappiota alati sen jälkeen, kun Orbán vihki sen käyttöön vuonna 2016.

Vál-laakson läpi kulkevan radan EU-rahoitusta perusteltiin hakemuksessa siten, että rataa käyttäisi päivittäin 2 500–7 000 matkustajaa. Ensimmäisenä käyttökuukautenaan museojunan kyytiin nousi päivittäin vajaat 30 matkustajaa päivässä. Esimerkiksi vuonna 2017 sen aiheuttamat nettotappiot olivat 27 000 euroa, kertoo Átlátszó.

EU kattoi 2 miljoonan euron tuilla noin 80 prosenttia koko hankkeen rahoituksesta, ja EU:n komissio onkin kyseenalaistanut hankkeen liiketaloudellista kannattavuutta.

Meidän vierailumme aikana juna ei kuitenkaan käy tyhjillään, sillä kourallinen ihmisiä mielii viereiseen kylään katsomaan arboretumiin kevään ensikukintoja.

Tekojärven edustan junapysäkki, josta museojuna noukkii kyytiinsä. Mészárosin hallinnoima jalkapallosäätiö operoi EU:n rahoittamaa kapearaiderataa, jonka rakennustyöt menivät niin ikään Mészárosin yhtiöille.

Satunnaisia matkaajia nousee junaan pysäkiltä, joka sijaitsee niin ikään EU:n rahoittaman tekojärven äärellä. Pian konduktööri työntää meidätkin kulkuneuvon ahtaalle sisäänkäynnille pysyäkseen aikataulussa – tai ehkäpä nostaakseen sen matkustajamääriä.

Ikkunasta alkaa lipua ohi laakeaa peltoa ja lehdetöntä metsikköä. Puupenkille istuessa nenään tarttuu kulkuneuvon kamiinasta poltetun puun tuoksu. Kyyti kestää vajaa 10 minuuttia ja päättyy laakealle pellolle.

Matka Vál-laakson läpi hujahtaa nopeasti ohi ja päättyy pellolle.

Alcsútdobozin pysäkiltä vähän matkan päästä sijaitsee ravintola, joka kantaa Mészároksen nimeä. Siellä sijaitsee myös jalkapalloakatemian alainen sporttihotelli. Jututamme erään työntekijän, joka kertoo työskennelleensä Mészároksen eri kiinteistöillä vuosien ajan.

Hän kertoo paikallisten pitävän siitä, että Mészároksen yritykset luovat työpaikkoja kyliin. Myös hänelle on niitä riittänyt. Hän kertoo miehen viettävän paljon aikaa täällä, koska myös hänen omistamansa metsästysseuran huvila sijaitsee lähistöllä. Hän myös kertoo urakoitsijoiden viivyttäneen edellisen illan korjaustöitä, koska Mészáros puolisoineen saapui hotellille syömään.

Työntekijä väittää, että Felcsútissa ja sen lähikylissä asumista tuetaan rahallisesti: paikallisille opiskelijoille maksetaan tukia koko opiskelun ajan ja paikalliset saavat talojensa remontointiin erittäin huokean lainan. Se selittäisi osaltaan remonttien suurta määrää.

Jotain epämääräistä rakentuu myös neljän kilometrin päässä suurella maaseutualueella, josta Mészáros ja hänen perheenjäsenensä ovat hankkineet yli tuhat hehtaaria aiemmin valtion omistamia maa-alueita. Siellä sijaitsee myös historiallinen Hatvanpusztan kartano, jonka tilukset kattavat 13 hehtaaria.

Habsburgien hallitsijasuvun rakennuttamaa kartanoa tiluksineen on remontoitu ja sinne on viime vuosina paljon uudelleenrakennettu.

Maaliskuun alussa kartanon tiluksilla tuoksuu raikas kevätilma ja rakennusten vieressä seisoo yhä rakennustelineitä keskeneräisen työmaan merkiksi. Vierailumme siellä jää lyhyeen. Henkilöautosta ehtii ottaa vain muutaman askeleen eteenpäin, kun kartanon viereisestä pikkuruisesta asuntovaunusta kiiruhtaa kaksi miestä kertomaan, ettei yksityistiluksille ole asiaa.

Kartanosta ja sen tiluksista otetuista satelliittikuvista paljastuu, että vuonna 2018 alueella alkoivat perusteelliset rakennus- ja entisöintityöt. Kiinteistölle on rakennettu kaksi uutta rakennusta sekä noin 40-metrinen maanalainen autotalli.

Julkisuudelta piiloteltuja rakennustöitä pystyi seuraamaan vielä tämän vuosikymmenen alussa kunnes Orbánin hallitus kielsi tämän ”vaarallisen” harrastuksen. Parlamentti hyväksyi joulukuussa 2020 lain, joka rajoittaa droonien käyttöä asutetuilla alueilla. Laiton drone-valvonta katsotaan rikokseksi ja määräysten rikkomisesta voidaan tuomita suuriin sakkoihin.

Unkarilaiset tutkivat toimittajat ovat viime vuosina riisuneet paljaaksi Orbánin yhteydet kyseiseen alueeseen. Pääministerin isä Győző Orbán omisti ensin kartanotontin kiinteistöineen ennen kuin hän vuokrasi ne kymmeneksi vuodeksi Mészárokselle. Hän kertoi vuokranneensa alueen ”maatalouskoneidensa säilytyspaikaksi”.

Mies ei kuitenkaan näytä käyttäneen aluetta. Sen sijaan oppositiolehdistössä kerrotaan, että Orbánin Narcísz-koira vahtisi kartanon tiluksia työntekijöiden kanssa. Epäilyksenä on, että kartanosta rakentuu aikanaan Orbánin oma palatsi.

Lähteet: Átlátszó, Heti Világgazdaság, Hungary Today, Telegraph, Orbán – Euroopan paha poika -teos, Heinrich-Böll-säätiön ajatushautomo