Zelenskyi CNN:lle: Venäjän joukoilla olisi ”avoin tie” tärkeisiin kaupunkeihin Bahmutin valtaamisen jälkeen

"Tämä on taktista meille. Ymmärrämme, että Bahmutin jälkeen he voisivat mennä pidemmälle."

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjän joukoilla olisi avoin väylä Itä-Ukrainan tärkeimpien kaupunkien valloittamiseksi, jos Venäjä ottaa Bahmutin kaupungin haltuunsa. Zelenskyi kertoo näkemyksestään yhdysvaltalaisen uutiskanavan CNN:n haastattelussa.

Haastattelussa presidentiltä kysyttiin, miksei hän ole päättänyt vetää Ukrainan joukkoja pois piiritetystä kaupungista maan itäosassa.

– Tämä on taktista meille. Ymmärrämme, että Bahmutin jälkeen he voisivat mennä pidemmälle. He voisivat mennä Kramatorskiin, he voisivat mennä Slovianskiin, se olisi avoin tie venäläisille Bahmutin jälkeen muihin Ukrainan kaupunkeihin Donetskin alueella, Zelenskyi sanoi haastattelussa.

– Siksi miehemme seisovat siellä.

Zelenskyin mukaan Venäjän tavoitteena on saavuttaa edes pieni voitto kaupungissa, vaikka vain tuhoamalla kaupungin ja tappamalla siviilit. Voitto Bahmutissa auttaisi venäläistä yhteiskuntaa uskomaan, että heillä on vahvat asevoimat, Zelenskyi sanoi.

Kiivaat taistelut Bahmutin kaupungissa ja sen ympäristössä ovat jatkuneet jo kuukausia. Bahmutia ei pidetä itsessään strategisesti merkittävänä, mutta kaupungista on tieyhteydet tiheästi asutettuihin teollisuuskaupunkeihin Kramatorskiin ja Slovianskiin.

Zelenskyi kertoi maanantaina ohjeistaneensa maansa asevoimia löytämään lisäjoukkoja Bahmutin kaupungin puolustukseen. Presidentti vakuutti, etteivät ukrainalaisjoukot ole vetäytymässä kaupungista, vaikka kaupungin puolustajien tilanne on muuttunut yhä tukalammaksi.

Sotilasliitto Naton viranomaislähde kertoi maanantaina CNN:lle, että jokaista Bahmutia puolustaessaan kuollutta ukrainalaista kohden Venäjän joukot ovat menettäneet vähintään viisi sotilastaan.