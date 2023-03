Lakiehdotus ”vieraan vallan agenteista” toi mielenosoittajat Georgian kaduille

Poliisi on käyttänyt kyynelkaasua ja vesitykkejä ihmisiä vastaan.

Georgian pääkaupungissa Tbilisissä mielenosoittajat ovat ottaneet yhteen poliisin kanssa, kertovat muun muassa uutistoimistot AFP ja Reuters.

Ihmiset suuntasivat kaduille sen jälkeen, kun Georgian parlamentti antoi alustavan hyväksyntänsä kiistanalaiselle lakiluonnokselle. Luonnoksen mukaan kaikki järjestöt, jotka saavat yli 20 prosenttia rahoituksestaan ulkomailta, tulisi luokitella ”vieraan vallan agenteiksi”. Jos järjestöt eivät suostu tähän leimaan, joutuisivat ne maksamaan suuria sakkoja.

Yhteensä yli 60 kansalaisjärjestöä ja mediaorganisaatiota on ilmoittanut, etteivät ne noudata lakia, jos se tulee voimaan.

Lakiehdotuksen vastustajien ja kritisoijien mukaan se muistuttaa Venäjän vuonna 2012 käyttöön ottamaa lakia. Moskova on käyttänyt omaa lakiaan tiukentaakseen otettaan kansalaisyhteiskunnasta ja hyökätäkseen vastustajiaan vastaan. Pelkona on, että lakiehdotus johtaisi samanlaiseen tilanteeseen Georgiassa.

Georgian presidentti Salome Zurabishvili on ilmoittanut, että hän aikoo käyttää veto-oikeuttaan, jos laki tuodaan hänen eteensä.

– Edustatte vapaata Georgiaa, Georgiaa, joka näkee tulevaisuutensa lännessä, ettekä anna kenenkään viedä tätä tulevaisuutta käsistänne, presidentti sanoi videoviestissään.

Georgian valtapuolue, Georgialainen unelma, on kannattanut lakia. Parlamentti voi kuitenkin säätää lain presidentin veto-oikeuden ohitse. Georgian pääministeri Irakli Garibashvili kertoi aiemmin tiistaina Berliinin-vierailunsa yhteydessä, että lakiehdotus on eurooppalaisten ja kansainvälisten linjausten mukainen.

Poliisi on käyttänyt Tbilisin kaduilla mielenosoittajia vastaan sekä vesitykkejä että kyynelkaasua. Mielenosoittajat ovat heittäneet ainakin kolme polttopulloa ja kiviä poliiseja kohti.

Poliisit etenivät Tbilisin kaduilla keskiviikkona.

– Tulin tänne, koska tiedän maani kuuluvan Eurooppaan, mutta hallitukseni ei ymmärrä sitä, sanoi mielenosoittaja Demetre Shanshiashvili Reutersille.

– Olemme täällä suojelemassa maatamme, koska emme halua enää koskaan olla osa Venäjää.

EU:n ulkoasioista vastaava Josep Borrell kutsui lakiehdotusta Georgiaa suuresti vahingoittavaksi käänteeksi. Lakiehdotuksella voi hänen mukaansa olla suuria vaikutuksia EU:n ja Georgian välisiin suhteisiin.

– (Lakiehdotus) on vastoin Georgian ilmoittamaa tavoitetta, jonka mukaan se haluaa liittyä Euroopan unioniin, mitä suuri enemmistö georgialaisista kannattaa. Tämä laki on täysin sopimaton EU:n arvojen ja standardien kanssa.

Osa mielenosoittajista kerääntyi parlamenttitalon edustalle. Mukanaan he kantoivat Georgian, EU:n ja Yhdysvaltain lippuja.

Lakiehdotuksen käsittely maanantaisessa komiteatason tapaamisessa johti kansanedustajien väliseen nyrkkitappeluun.

Georgialla on ollut tavoitteena lähentyä lännen ja EU:n kanssa jo pitkään. Maan hallitus on kuitenkin viime vuosina saanut osakseen kritiikkiä, koska sen on nähty ajavan Georgiaa kohti autoritaarista suuntaa.

Kesäkuussa EU hylkäsi Georgian kandidaattiasemaan tähdänneen hakemuksen, koska maassa ei oltu tehty tarvittavia poliittisia ja juridisia uudistuksia.