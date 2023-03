Niinistö Yhdysvalloissa: Näin Putin on muuttunut sodan aikana – lohkaisi vitsin Suomen ja Venäjän suhteista

Presidentti Niinistö kommentoi Yhdysvaltain vierailunsa aikana muun muassa Suomen ja Venäjän suhteita.

Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi tiistaina Venäjän presidentti Vladimir Putinin tilaa maanantaina alkaneen Yhdysvaltain vierailun aikana.

Niinistö osallistui tiistai-iltana keskustelutilaisuuteen Stanfordin huippuyliopistossa Kaliforniassa, jossa häneltä kysyttiin myös Suomen suhteesta Venäjään ja presidentti Putiniin.

Niinistö kertoi huomanneensa Putinin olemuksen muuttuneen vuosi sitten Venäjän aloittaman Ukrainan sodan jälkeen.

– Hänen puheistaan välittynyt pettymyksen tunne on muuttunut turhautumiseen ja jopa vihaan, presidentti summasi.

Niinistön mielestä yleisessä keskustelussa olisi tärkeää muistaa, että Suomi on tällä hetkellä ainoa maa, joka ei ole vielä Naton jäsen, mutta jolla on yhteinen raja Venäjän kanssa.

Sitä, millaiselta tulevaisuus Venäjän kanssa näyttää, on Niinistön mukaan vaikea sanoa,

– Suhteet eivät ole joka tapauksessa hyvät, presidentti kommentoi.

Niinistö kuvasi ihmisten olevan tällä hetkellä hyvin yksin Venäjällä, minkä vuoksi yleistä mielipidettä on vaikea löytää maasta.

– Rehellisesti sanottuna, meillä on yhteinen pitkä raja, mikä ei ole ongelma. Meillä on myös yhteinen merialue. Kaikki näyttää menevän niillä alueilla paremmin kuin aiemmin on ehkä odotettu, Niinistö summaa.

– Mutta kuten olen aiemminkin korostanut, olemme silti hereillä, presidentti jatkoi.

Vaikka kylmän sodan jälkeen ehkä niin ajateltiinkin, Niinistö totesi, ettei Suomi ole koskaan ajatellut, että rauha olisi ikuista.

– Suomen puolustusvoimat vastaavat palvelusvahvuudeltaan Saksaa, joka on väestöltään 14 kertaa Suomea suurempi, Niinistö havainnollisti Suomen puolustuksen leveyttä.

Vakavista puheenaiheista huolimatta Niinistö oli myös huumorituulella tilaisuudessa, ja nauratti kuulijoita moneen otteeseen letkautuksillaan. Venäjästä puhuessaan Niinistö lopetti myös puheenvuoronsa huumorilla, kun presidentti totesi, etteivät Suomen ja Venäjän suhteet tuskin ehdi paranemaan enää hänen presidenttikautensa aikana.

– Sillä sitä (kautta) on enää vuosi jäljellä, Niinistö nauratti yleisöä.

Niinistö puhui illan aikana myös Suomen Nato-jäsenyydestä.

Niinistö totesi yhdysvaltalaisyleisölle Suomen Nato-prosessin alkaneen jo vuonna 2021, jolloin Putin varoitti Naton mahdollisesta laajenemista Venäjän rajan läheisyydessä.

– Se iski meihin. Se oli pelinkääntäjä Suomelle ja Ruotsille, presidentti kuvaa.

Niinistö kommentoi myös Suomen ja Ruotsin jännitteistä Nato-ratifiointisolmua Turkin ja Unkarin alla.

– Emme mene Natoon ilman Ruotsia, mutta voimme tulla jäseneksi ennen Ruotsia, jos Turkki ei ratifioi Ruotsia, Niinistö lausui.

Niinistöltä kysyttiin myös muun muassa Suomen Ukrainalle antamasta aseavusta.

Niinistö summasi, että väestöön suhteutettuna Suomen antama aseapu on ollut arvoltaan suurempaa kuin Yhdysvalloilla tai Britannialla, mutta pienempi kuin Virolla.

Kuten Suomen yleinen linja on aiemminkin ollut, myös Niinistö avasi aseavun sisältöä hyvin niukasti ja ympäripyöreästi.

– Mutta mukana on ollut myös raskasta aseistusta, presidentti totesi.

Niinistö nosti esille myös Suomen myöntämät Leopard-raivauspanssarivaunut.