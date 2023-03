New York Timesin lähteet: Nord Stream -räjäytysten taustalla saattoi olla Ukrainaa tukeva ryhmä

Yhdysvaltain viranomaiset uskovat tuoreiden tiedustelutietojen viittaavan siihen, että Nord Stream -putkistojen räjäyttäjät olivat todennäköisimmin Ukrainan tai Venäjän kansalaisia tai molempia.

Yhdysvaltain viranomaisten tuoreet tiedustelutiedot viittaavat siihen, että Itämeren Nord Stream -kaasuputkistoihin viime syksynä kohdistuneiden räjähdysten taustalla saattoi olla Ukrainaa tukeva ryhmä. Asiasta kertoi New York Times tiistaina julkaisemassaan artikkelissa.

Lehdelle puhuneiden viranomaislähteiden mukaan näyttöä ei ole kuitenkaan siitä, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tai kukaan muu maan korkea-arvoisista viranomaisista olisi ollut osallisena asiaan. Todisteita ei ole myöskään siitä, että räjäytykset toteuttaneet tahot olisivat toimineet ukrainalaisviranomaisten ohjauksessa.

Syyskuun lopulla tapahtuneista räjähdyksistä on syytetty paitsi Venäjää, myös Yhdysvaltoja. New York Timesin mukaan osa viranomaisista on kuitenkin katsonut Ukrainan liittolaisineen olevan loogisin syyllinen, sillä se on vastustanut Nord Stream -projektia vuosia ja kutsunut sitä turvallisuusuhaksi Euroopalle.

Ukrainan hallinto ja sotilastiedustelu ovat jo aiemmin sanoneet, ettei niillä ole osuutta räjähdyksiin eikä myöskään tietoa niiden toteuttajista.

Nord Stream -kaasuputkistosta lähtöisin ollut kaasvuoto näkyi pinnalla kuvassa, joka on otettu syyskuun 27. päivänä Tanskalle kuuluvan Bornholmin saaren läheisyydessä.

New York Timesin lähteiden mukaan tiedot tekijöistä ja heidän kytköksistään ovat vielä pitkälti hämärän peitossa. Tuoreiden tiedustelutietojen mukaan kyseessä olisivat kuitenkin mahdollisesti Venäjän presidentin Vladimir Putinin vastustajat.

Tiedustelutiedot eivät kuitenkaan lehden mukaan kerro tarkemmin ryhmästä, sen jäsenistä tai siitä, kuka operaatiota johti tai kuka sen kustansi. Viranomaislähteet kieltäytyivät avaamasta tarkemmin tiedustelutietojen luonnetta, niiden sisältämien todisteiden vahvuutta tai sitä, kuinka ne saatiin.

Lähteiden mukaan tietojen pohjalta ei ole tehty pitäviä johtopäätöksiä. Niiden perusteella avoimeksi jää esimerkiksi se mahdollisuus, että iskun olisi toteuttanut salassa ulkopuolinen taho, jolla on kytköksiä Ukrainan hallitukseen tai turvallisuuspalveluihin.

Tietoja tarkastelleet viranomaiset sanoivat uskovansa, että putkistojen räjäyttäjät olivat todennäköisimmin Ukrainan tai Venäjän kansalaisia tai molempia.

Tiedustelutietoja nähneet Yhdysvaltain viranomaiset ovat New York Timesin mukaan jakautuneita sen suhteen, kuinka paljon painoarvoa tiedoille tulisi antaa. He puhuivat nimettöminä aiheen herkkyyden sekä tietojen salaiseksi luokittelun vuoksi.

Viranomaisten mukaan Ukrainan suora tai epäsuora osallisuus kaasuputkistojen räjähdyksiin saattaisi paljastuessaan vahingoittaa muun muassa Ukrainan ja Saksan herkkiä välejä.