Kommentti: Israel pitää itseään Lähi-idän ainoana toimivana demokratiana – nyt tämä tärkeä osa valtion identiteetistä on vaarassa tuhoutua

Pääministeri Benjamin Netanjahu vie Israelia vaaralliselle tielle, arvioi erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Israelin äärioikeistolainen hallitus suunnittelee maan korkeimman oikeuden aseman kaventamista ja puuttumista tuomarinimityksiin. Kyse isoista asioista. Fundamenteista suorastaan.

Kyse on Israelin demokraattisesta järjestelmästä, vallan tasapainosta ja koko valtion identiteetistä.

Israel pitää itseään Lähi-idän ainoana toimivana demokratiana. Joulukuussa uudelleen valtaan nousseen pääministeri Benjamin Netanjahun ajama uudistus kuitenkin sotii laillisen yhteiskunnan periaatteita vastaan. Se on yritys murskata maan ainoa instituutio, joka valvoo lainsäädäntö- ja toimeenpanovaltaa.

Netanjahu perustelee uudistusta sillä, että Israelin korkeimman oikeuden ”aktivistituomarit” puuttuvat liiaksi politiikkaan.

Taustalla vaikuttanee vahvasti myös pääministerin pelko omasta kohtalostaan. Netanjahu yrittää kaikin keinoin välttää rangaistusta kolmesta korruptioon liittyvästä syytteestä, joita vastaan hän on taistellut keväästä 2021. Vallassa pysyminen ja oikeuslaitoksen aseman heikentäminen olisi hänen etunsa mukaista.

Mielenosoitukset ovat keränneet jopa satoja tuhansia ihmisiä Tel Avivin kaduille. Kuvassa väkijoukkoja 25. helmikuuta.

Hallituksen ehdottamat uudistukset muuttaisivat korkeimman oikeuden asemaa radikaalisti.

Jos Israelin yksikamarinen parlamentti vaikkapa päättää yhden äänen enemmistöllä (61 edustajaa 120:sta) säätää lain, joka rajoittaa voimakkaasti yksilön tai jonkin vähemmistön oikeuksia, on korkein oikeus voinut tähän saakka julistaa esityksen Israelin peruslakien vastaiseksi ja estää sen voimaantulon. Suomalaisen järjestelmän mukaista kiveen hakattua perustuslakia Israelissa ei ole.

Netanjahun ehdotuksessa parlamentti voisi uudistuksen voimaantulon jälkeen kumota korkeimman oikeuden päätöksen – ja jälleen siihen riittäisi vain yhden äänen enemmistö. Lisäksi Netanjahu ehdottaa, että korkein oikeus voisi torjua lakiesityksen vain silloin, kun kaikki 15 tuomaria päättävät asiasta yksimielisesti.

Ehdotukseen sisältyy myös säädös siitä, etteivät hallituksen lainopilliset neuvonantajat enää voisi tulkita hallituksen toimien lainmukaisuutta. Heistä tulisi pelkkiä poliittisia neuvonantajia.

Mielipidekyselyjen perusteella enemmistö israelilaisista vastustaa lakiuudistusta, mutta se ei pysäytä Netanjahua. Ei ihme, että valtion demokraattista identiteettiä ja vallanjaon periaatetta kunnioittavat israelilaiset ovat vihaisia.

Juutalaissiirtokuntalaisten hyökkäyksen jälkiä Huwarassa 28. helmikuuta.

Sisäisen poliittisen kuohunnan, taloudellisten vaikeuksien ja joukkomielenosoitusten lisäksi Netanjahun hallitus on ajautunut kiihtyvään väkivallan kierteeseen palestiinalaisten kanssa.

Yhteenotoissa turvallisuusjoukkojen, juutalaisten siirtokuntalaisten ja palestiinalaisten välillä, ilmaiskuissa Gazaan sekä palestiinalaisten tekemissä terrori-iskuissa on tämän vuoden alusta alkaen saanut surmansa jo ainakin 62 palestiinalaista ja 14 israelilaista.

Hallituksessa on ministereitä, jotka vaativat Netanjahua koventamaan otteita väkivallan tukahduttamiseksi. Netanjahu puolestaan joutuu ottamaan huomioon Yhdysvaltain hallinnon, joka vaatii Israelilta malttia voimankäyttöön.

Vuoden toistaiseksi pahin välikohtaus nähtiin Huwarassa, jonne satojen siirtokuntalaisten joukko hyökkäsi Israelin sotilaiden ja poliisien estämättä 26. helmikuuta. Yksi palestiinalainen kuoli epäselvissä oloissa, noin sata haavoittui ja suuri määrä rakennuksia ja autoja tuhoutui.

Siirtokuntalaisten raivo johtui kahden juutalaisen veljeksen ampumisesta Huwarassa.

Välikohtauksen jälkeen Israelin talousministeri ja toinen puolustusministeri Bezalel Smotrich lausui, että Huwara pitäisi ”pyyhkäistä pois kartalta”.

Huwaran tapaus vaikutti The Times of Israel -lehden mukaan vahvasti taustalla, kun joukko Israelin ilmavoimien reserviläisiä ryhtyi protestiin hallitusta vastaan ja ilmoitti viime sunnuntaina kieltäytyvänsä ilmasotaharjoituksista. Tiistaina reservin lentäjät kuitenkin peruivat kieltäytymisensä, Haaretz-lehti kertoi.

Reserviläislentäjien ja kenraalien välillä käytiin mediatietojen mukaan kipakka keskustelu viime viikon lopulla.

– Aiemmin emme epäilleet kulkemamme tien oikeamielisyyttä emmekä päätösten moraalisuutta. Nyt eräiden päätöksentekijöiden moraalisesta selkärangasta on herännyt epäilyksiä, ja siksi me julkistimme varoituksemme, sanoi nimettömänä pysytellyt reservin prikaatikenraali The Times of Israelille.

Alkaa näyttää siltä, ettei tilanne ole kohta enää Netanjahun hallinnassa.

Demokraattisten yhteiskuntien vahvuus on niiden kyky löytää kompromisseja ja säilyttää toimintakykynsä pahoissakin kriiseissä. Nyt on Israelin hetki osoittaa olevansa se Lähi-idän mallivaltio, jollaisena se on itseään pitänyt.