Taiwanin presidentin ja Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemiehen tapaamisen paikka vaihtumassa pois Taiwanista – voisi provosoida Kiinaa

Taiwan on pelännyt, että yhdysvaltalaisvierailu voisi provosoida Kiinaa, jonka uskotaan odottavan hyvää syytä lähettää joukkoja alueelle.

Edustajainhuoneen puhemies Kevin McCarthy on Yhdysvaltain hallinnon kolmanneksi korkea-arvoisin henkilö.

Taiwanin presidentin Tsai Ing-wenin on määrä tavata Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies Kevin McCarthy Kaliforniassa Taiwanin Taipein sijaan, kertoo talouslehti Financial Times. Taiwanin hallinto on varoittanut, että korkean profiilin yhdysvaltalaisvierailu voisi provosoida Kiinaa vastaamaan sotilaallisin toimin.

Financial Timesin mukaan Tsain hallinto oli toimittanut McCarthyn henkilöstölle tiedustelutietoja kiinalaisuhkista. Lehti perustaa tietonsa nimeämättömään taiwanilaiseen viranomaislähteeseen.

Republikaanipuhemies McCarthy oli aiemmin ilmaissut halukkuutensa vierailla Taiwanissa. Hänen edeltäjänsä, demokraatti Nancy Pelosi, vieraili Taiwanissa viime elokuussa.

Pelosin visiitti sai Kiinan kiukustumaan, ja maa järjesti mittavat sotaharjoitukset Taiwanin saaren ympärillä. Taiwanin hallinnon mukaan sotaharjoitus oli valmistautumista hyökkäykseen.

Taiwanin saari elää jatkuvan hyökkäysuhan alla, sillä Kiina pitää demokraattisesti hallittua saarta omana kapinallisena maakuntanaan, jonka se on valmis palauttamaan itselleen tarvittaessa sotilasvoimin.

Yhdysvallat on yksi Taiwanin läheisimmistä liittolaisista ja merkittävimmistä aseiden toimittajista. Yhdysvallat on kuitenkin noudattanut vuodesta 1979 lähtien yhden Kiinan politiikkaa ja tunnustaa Kiinan kansantasavallan hallituksen Kiinan lailliseksi hallitukseksi.

Taiwan valmistautunut aiempaa vakavampiin tunkeutumisiin

Kiina ilmoitti viikonloppuna, että maan puolustusbudjetti kasvaa yli seitsemällä prosentilla 1,55 biljoonaan juaniin eli runsaaseen 211 miljardiin euroon. Väistyvän pääministerin Li Keqiangin mukaan tämä on tarpeen, koska ”ulkoiset yritykset Kiinan tukahduttamiseksi ovat kasvussa”.

Taiwanin puolustusministeri sanoi maanantaina, että Kiinan ilmoitus liittyi mahdollisesti Taiwaniin.

– Luulen, että he odottavat hyvää syytä lähettää joukkoja, Chiu Kuo-cheng sanoi.

Hän listaa, että mahdollisia ”hyviä syitä” voisivat esimerkiksi olla Taiwaniin kohdistuvat korkean tason vierailut muista maista tai liialliseksi koettu yhteistyö Taiwanin asevoimien ja muiden maiden välillä.

Ministerin mukaan Taiwan on valmistautunut ennalta siihen, että saarta ympäröiville vesille tunkeudutaan syvemmälle kuin viime vuosina on totuttu.

McCarthyn kanslia ei ole kommentoinut mahdollista visiittiä, eikä Tsain kanslia tarjonnut tiistaina vahvistusta uutistoimisto AFP:lle.

Financial Timesin mukaan vierailun on määrä tapahtua huhtikuussa. Taiwanin ulkoministeriö ei vahvistanut eikä kiistänyt vierailua.

Tsai vieraili Yhdysvalloissa viimeksi vuonna 2019. Tuolloin hän piipahti maassa samalla, kun kävi virallisilla vierailuilla Taiwanin diplomaattisten liittolaisten luona Karibialla.