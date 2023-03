Suuri joukko Israelin reserviläisiä kieltäytyi palveluksesta pääministeri Netanjahun suunnitelmien takia

Palveluksesta kieltäytyvät reserviläiset vaativat oikeuslaitoksen asemaa kaventavan lakiuudistuksen peruuttamista.

Israelin ilmavoimien 69. laivue vastaa suurelta osin maan puolustusvoimien IDF:n kauas ulottuvasta iskukyvystä. Vasaralaivueeksi kutsuttu valioyksikkö lentää F-15 Ra’am -hävittäjäkalustolla Hatzerimin lentotukikohdasta.

Valtaosa 69. laivueen reservin hävittäjälentäjistä ilmoitti sunnuntaina esimiehilleen poikkeuksellisesta protestista: kieltäytymisestä ilmavoimien harjoituksista. Mukana protestiliikkeessä on 37 reservin lentäjää 40:stä, jotka eivät aio ilmoittautua laivueen keskiviikoksi määrättyyn harjoitukseen.

Israelin ilmavoimien 69. laivueen kalustona on F-15I Ra’am -monitoimihävittäjä. Kuvassa laivueen koneita lennolla lokakuussa 2017.

Lentäjien vastalause on suunnattu pääministeri Benjamin Netanjahulle ja tämän johtamalle oikeistolaiselle hallitukselle, joka aikoo kaventaa Israelin korkeimman oikeuden asemaa ja siten horjuttaa vallan tasapainoa. Hallituksen ajama uudistus on nostattanut Israelissa viikkokausia kestäneitä mielenosoituksia.

Säännöllisesti harjoittelevalla ilmavoimien reservillä on keskeisen tärkeä rooli Israelin puolustuksessa. Kriisin ja sodan aikana riviin kutsutut lentäjät miehittävät suuren osa Israelin ilmavoimien koneista.

Israelin demokratiasta ja puolustuskyvyn heikkenemisestä ovat huolissaan myös ilmavoimien entiset komentajat. Kaikki kymmenen vielä elossa olevaa ex-komentajaa lähettivät Netanjahulle ja puolustusministeri Yoav Gallantille avoimen kirjeen maanantaina. Kirjeessä reserviin siirtyneet kenraalit ilmaisevat huolestumisensa 69. laivueen kieltäytymisistä ja niihin johtaneesta kiistasta ja vaativat tilanteeseen nopeaa ratkaisua.

”Tunnemme syvällisesti ilmavoimien keskeisen ja ainutlaatuisen merkityksen kansalliselle turvallisuudelle, ja tekin tunnette sen hyvin. Me pelkäämme tilanteen kehityksen seurauksia ja sen aiheuttamaa vakavaa ja konkreettista uhkaa Israelin valtion kansalliselle turvallisuudelle”, kenraalit kirjoittavat sanomalehti Jerusalem Postin mukaan.

Hallituksen toimia vastustava protestiliike ei ole levinnyt ainoastaan ilmavoimiin. Yli 200 puolustusvoimien reservin lääkäriä ilmoitti sunnuntaina kieltäytyvänsä palveluksesta reservissä, ellei hallitus peru kiisteltyä lakiuudistusta. Asiasta kertoi Haaretz-lehti maanantai-iltana.

Pääministeri Benjamin Netanjahu johti hallituksen istuntoa Jerusalemissa 5. maaliskuuta.

Pääministeri Netanjahu pitää reserviläisten kieltäytymisiä ”eksistentiaalisena uhkana” Israelille.

– Kieltäytyminen palveluksesta uhkaa olemassaolomme perustaa, eikä sitä voi sallia riveissämme, Netanjahu sanoi Israelin rajapoliisin juhlatilaisuudessa Beit Horonissa maanantaina uutispalvelu JNS:n mukaan.

– Israelin yhteiskunta on aina tuominnut palveluksesta kieltäytyjät. Tälle ilmiölle ei pidä antaa jalansijaa.

Hallituksen viestintäministeri Shlomo Karhi meni vielä pääministeriä pidemmälle. Karhin mukaan ”Israelin kansa tulee toimeen” ilman kieltäytyjiä, jotka voivat ”painua helvettiin”.

Israelin puolustusvoimien komentaja, kenraali Herzi Halevi on varoittanut Netanjahua asevoimien operatiivisen kyvyn heikkenemisestä, mikäli protestiliike leviää. Israelin hepreankieliseen mediaan vuotaneesta varoituksesta kertoi The Times of Israel -lehti sunnuntaina.

– Olen hyvin huolestunut palveluksesta kieltäytymisten leviämisestä ja keskustelusta kieltäytymisestä. Tämä on jo voinut vahingoittaa IDF:n operatiivista kykyä, Halevin kerrotaan sanoneen pääministerille.

HallituS ajaa muutoksia Israelin korkeimman oikeuden asemaan lakiuudistuksella, joka asiantuntijoiden mukaan uhkaa muuttaa demokraattisen järjestelmän tasapainoa. Uudistus puuttuisi sekä korkeimman oikeuden toimivaltaan että kokoonpanoon.

– Käytännössä se poistaisi korkeimmalta oikeudelta sen laillisuusvalvojan roolin, joka sillä tähän saakka on ollut, sanoi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Stewart maanantaina STT:lle.

Uudistus antaisi hallitukselle myös määräysvaltaa korkeimman oikeuden tuomarinimityksiin.

– Protestoijat näkevät, että (uudistuksessa) on kyse vallankumouksellisesta asiasta, joka käytännössä romuttaa oikeuslaitoksen itsenäisyyden ja demokratian, Stewart arvioi.