Vaikutusvaltainen juristi tuomittiin perheensä murhasta – näin Yhdysvaltoja järkyttäneet tapahtumat etenivät

Juristi Alex Murdaugh murhasi raa’asti vaimonsa ja Paul-poikansa perheen metsästystilalla. Myös perheen toisen pojan, Busterin, nimi on yhdistetty selvittämättömään kuolemaan.

Alex Murdaugh’n tuomio on osa isompaa rikosvyyhtiä, johon Murdaugh’n perheen uskotaan liittyvän.

Kello kymmeneltä illalla Alex Murdaugh soittaa syrjäiseltä metsästystilaltaan Etelä-Carolinassa hätänumeroon ja kertoo löytäneensä vaimonsa ja poikansa ruumiit.

– Olen ollut poissa, tulin juuri takaisin, hän sanoo. Hänen äänensä värisee.

On kesäkuun seitsemäs 2021. Viranomaiset saapuvat ja löytävät 22-vuotiaan Paul Murdaugh’n ja 52-vuotiaan Margaret Murdaugh’n ammuttuina piharakennuksesta.

Aluksi juuri kukaan ei epäile Alexia. Hän on vaikutusvaltaisen juristisuvun perijä, juristi itsekin. Hänen sukunsa on toiminut Etelä-Carolinan 14. oikeuspiirin pääsyyttäjinä kolmessa polvessa. Lakiasiaintoimisto heillä on ollut vielä pidempään.

Murdaugh’lla on hyvät asianajajat. He kertovat tämän viettäneen aikaa Alzheimeria sairastavan äitinsä kanssa. Hän ei siis voinut olla paikalla murha-aikaan, he sanovat.

Viranomaiset tutkivat Paulin ja Margaretin ruumiit. Selviää, että heitä on ammuttu useita kertoja, illalla kello yhdeksän ja puolikymmenen välillä. Paulia ammuttiin lähietäisyydeltä haulikolla, Margaretia puoliautomaattisella kiväärillä.

Perheen metsästystila kuvattuna vuonna 2021. Kyltti kehottaa pysymään poissa.

Perheellä on toinenkin poika, Buster. Kesän ja syksyn on täytynyt olla hänelle melkoista. Ensin äiti ja veli kuolleena piharakennuksessa. Sitten isän väitetään varastaneen miljoonia dollareita omalta lakifirmaltaan. Alex Murdaugh eroaa firmastaan.

Päivä sen jälkeen hän ajaa mustalla Mercedes-Benzillään. Sen rengas puhkeaa, täytyy ajaa sivuun. Ohikulkija ampuu häntä päähän.

Mutta Alex Murdaugh’n päähaava on vain pinnallinen. Viranomaiset kertovat hänen saavan hoitoa. Vaikuttaa siltä kuin joku vainoaisi heidän perhettään.

Pian ampumavälikohtaukseta paljastuu kummallisia seikkoja. Selviää, että Alex on palkannut entisen asiakkaansa ampumaan häntä. Siten Buster olisi voinut saada henkivakuutuksen kautta 10 miljoonaa dollaria.

Epäilykset Alex Murdaugh’ta kohtaan alkavat kasvaa. Tämä kuitenkin kiistää, että hänellä olisi mitään tekemistä poikansa ja vaimonsa murhien kanssa. Hänen asianajajaansa haastatellaan televisiossa. Tämä kertoo Murdaugh’n olevan masentunut ja riippuvainen opiaateista.

Murdaugh antautuu viranomaisille, sillä häntä epäillään muun muassa vakuutuspetoksesta. Tuomari antaa Murdaugh’n palata vieroitushoitolaan. Kun hän vapautuu, edessä on jälleen kiinniotto.

Oikeudessa aletaan käsitellä hänen talousrikoksiaan: vakuutuspetoksia ja asiakkailta kavallettuja rahoja, rahanpesua. Alexia kuulustellaan puolentoista vuoden ajan useaan otteeseen myös Paulin ja Margaretin murhista. Hän kiistää jälleen olleensa metsästystilalla murhahetkenä.

Sitten löytyy video. Sen on kuvannut Paul murhailtana kello 20.44. Kello 20.49 Paul ja hänen äitinsä käyttivät puhelimiaan viimeisen kerran. 58 sekuntia kestävällä videolla Paul leikkii ystävänsä koiran kanssa. Se oli hänellä hoidossa.

Videolla kuuluvat Paulin, koiran ja äidin äänet.

Ja isän.

Isän, jonka piti alibinsa mukaan olla muistisairaan äitinsä luona.

Video näytetään Alex Murdaugh’lle oikeudessa. Hänen alibinsa hajoaa. Murdaugh oli vaimonsa ja poikansa seurassa vain minuutteja ennen kuolemaa. Hänet tuomittiin elinkautisen vankeus­rangaistuksen murhista.

Buster Murdaugh pyyhki kyyneleitä isänsä oikeudenkäynnissä tammikuun lopussa.

Buster-poika todisti isänsä puolesta oikeudessa. Buster Murdaugh’n on väitetty liittyvän vuonna 2015 kuolleena löytyneeseen hoitajaopiskelija Stephen Smithin surmaan. Smith löytyi tienvarresta kuolleena vakavaan päävammaan.

Kuolleen pojan äiti kertoi epäilevänsä Paulia ja Busteria surmasta. Yhtäkään Murdaughia ei kuitenkaan koskaan kuulusteltu tapaukseen liittyen eikä syytteitä nostettu.

Ammutun Paul-pojan taustakaan ei siis ollut puhtoinen. Vuonna 2019 hän ohjasi humalassa kalastusvenettä ja törmäsi siltaan pimeässä. Se johti hänen kyydissä olleen ystävänsä, 19-vuotiaan Mallory Beachin kuolemaan.

Oikeutta tästäkään tapauksesta ei koskaan käyty. Alex Murdaugh järjesti asiat niin.

Lisäksi perheelle 20 vuotta työskennellyt kodinhoitaja kuoli vuonna 2018 kompastuttuaan yhden Murdaughien metsästystilalla sijaitsevan talon ulkoportaissa. Kodinhoitajan ruumis on kaivettu haudasta uusia tutkimuksia varten.