Asiantuntijan mukaan Ukrainan hyökkäys on vääjäämätön, vaikka Ukraina menettäisi Bahmutin kaupungin.

Huhti–toukokuussa Ukrainalla olisi valmiudet toteuttaa suuri hyökkäys rintamalla, ennustaa sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö.

– Vääjäämättä on edessä tilanne, jossa Ukrainan on pakko käydä hyökkäykseen. He varmaan odottavat parasta mahdollista hetkeä, että he saavat kaiken luvatun materiaalin käyttöön, mitä on jo alkanut tulla sinne – mukaan lukien panssarivaunuja.

Käihkö veikkaa, että Ukrainan hyökkäys kohdistuisi etelän suuntaan.

– Se on kuitenkin se tärkeämpi alue Ukrainalle monestakin syystä. Mutta eihän nämä taistelut ole laantumassa, Bahmut on yksi viidestä Venäjän painopistealueista tällä hetkellä. Se on kuuluisin, ja siitä puhutaan eniten, mutta ei se välttämättä alueena ole tärkeämpi kuin nämä neljä muuta.

Ukrainalaissotilas lataa 2S5 Giatsint-S -telakanuunaa rintamalla Bahmutin lähistöllä.

Arvelut siitä, että Ukraina joutuu luopumaan Bahmutista lisääntyvät. Ukrainan strategiasta Bahmutissa on viime päivinä kuultu kritiikkiä. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan Ukraina kuluttaa Bahmutissa kovaa vauhtia joukkoja, joita pitäisi säästää kevään strategiseen vastahyökkäykseen.

Lue lisää: Joukko ulkomaisia sotilas­asian­tuntijoita vieraili etu­linjassa – eikä arvio Ukrainan taktiikasta ole kovin kehuva

Ilmari Käihkön mukaan Venäjän voitto Bahmutista olisi ”Pyrrhoksen voitto”.

Yhdysvaltainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi, että ukrainalaiset suorittavat hallittuja vetäytymisiä Bahmutin alueella. Taistelu kaupungista on käynyt kiivaana jo kuukausia ukrainalaisten ja venäläisten joukkojen välillä.

ISW uskoo Ukrainan vetäytyvän taistellen. On epätodennäköistä, että ukrainalaisjoukot vetäytyisivät Bahmutista kaikki kerralla. Sen sijaan ne todennäköisesti pyrkivät kuluttamaan venäläisjoukkoja raastavissa kaupunkitaisteluissa, jotka yleisesti ottaen suosivat puolustajia.

Monet ovat paenneet Bahmutista ja kauan aikaa sitten. Ne siviilit, joita kaupungissa vielä on, viettävät aikaansa paljolti väestönsuojissa ja kellareissa.

Käihkön mukaan ukrainalaisten vetäytyminen Bahmutista on odotettua, ja ukrainalaiset poliitikot ovat valmistelleet kansaa siihen.

– On puhuttu siitä, että on kriittinen ja vaikea tilanne. Kyllähän se on otettava siltä kannalta, että valmistaudutaan tappioon siellä, Käihkö sanoo.

ISW:n mukaan tilanne rintamalla muistuttaa tällä hetkellä hieman viime kesää, jolloin Venäjä sai haltuunsa Severodonetskin ja Lysytshanskin kaupungit. Pari kuukautta tämän jälkeen Ukraina onnistui aloittamaan laajamittaisen vastahyökkäyksen saaden takaisin lähes koko Harkovan alueen idässä, sekä Hersonin kaupungin etelässä.

Käihkön mukaan Ukraina pyrkinee samankaltaiseen lopputulokseen nytkin.

Bahmutin hallinnasta on käyty taisteluja jo kuukausien ajan. Asiantuntijan mukaan kaupungin merkitys sodan kannalta on noussut todellista suuremmaksi.

– Melko varmasti, lähes satavarmasti, ukrainalaisilla on puolustusasemat valmiina. He vetäytyvät seuraaviin puolustusasemiin ja pyrkivät siellä pysäyttämään venäläiset.

– Viime kesänä Venäjältä loppui puhti [Severodonetskissa]. Yksinkertaisesti resurssit eivät enää riittäneet. Ei ollut ammuksia eikä miehiä jatkamiseen. Kyllähän se on varmaan se, mihin Ukraina pyrkii, ja voisi olla yksi syy, miksi Ukraina on itsekin ottanut suuria tappioita. He ovat laskeneet, että pystyvät kuluttamaan Venäjän Bahmutissa.

Melko varmasti, lähes satavarmasti, ukrainalaisilla on puolustusasemat valmiina.

Jos Bahmut päätyy venäläisten haltuun, Käihkö uskoo, että presidentti Vladimir Putinin propagandakoneisto ottaa siitä kaiken ilon irti – vaikka kyseessä olisikin niin sanotusti ”Pyrrhoksen voitto”, jossa hinta on liian kova suhteessa voittoon.

– Saadaan yksi pieni pala, tässä tapauksessa Bahmut, mutta siihen tyrehtyy tämä suurempi hyökkäys, niin eihän tällainen yksittäinen voitto ole ollut sen kaiken arvoista ja siihen tietysti Ukrainakin pyrkii, Käihkö sanoo.

Ukrainalaissotilaita asemissa Bahmutissa. Kaupunkitaistelussa puolustajalla on merkittävä etu hyökkääjään nähden.

Käihkö toteaa, ettei Bahmutin strateginen merkitys ole kovin suuri, eikä se ole ainoa paikka, missä Venäjä tällä hetkellä hyökkää.

– Bahmutista on tehty paljon Bahmutia suurempi asia, siitä on tullut sellainen symboli. Tietysti se on välttämätön Venäjälle, jos se aikoo Donetskin ja Donbasin ottaa haltuun, niin pakko heidän on sitten Bahmutkin ottaa.

Käihkön mukaan Donbasin alueen valtaaminen on konkreettisin niistä kolmesta perusteesta, joilla Venäjä sotaan lähti. Kaksi muuta ovat ”denatsifikaatio” ja ”demilitarisaatio”.

– Se voi siksi olla eräänlainen Putinin minimitavoite tässä sodassa. Sitä kautta Bahmutilla on totta kai merkitystä.