Ukraina kuluttaa asiantuntijoiden mukaan Bahmutissa kovaa vauhtia joukkoja, joita pitäisi säästää kevään strategiseen vastahyökkäykseen.

Ukraina on valinnut taktiikkansa puolustustaistelussa Venäjän aggressiota vastaan. Sen voisi kiteyttää näin: ei metriäkään periksi hyökkääjälle.

Valinnalla on vakavat seurauksensa, jotka tulevat erityisen hyvin esille taisteluissa Bahmutin hallinnasta maan itäosassa.

Venäjän hyökkäyssotaa tiiviisti seuranneet asiantuntijat Michael Kofman, Rob Lee, Konrad Muzyka ja Franz-Stefan Gady vierailivat ukrainalaisten etulinjassa viime viikolla. Sotatieteilijä­joukon arviot Ukrainan taktiikasta ja tilanteesta Bahmutissa ovat karuja.

– Tykistön ammuspula, yhä tiukemmin kuristetut huoltolinjat ja kulutussodan käyminen epäedullisessa maastossa – tämä taistelu ei käänny Ukrainan joukkojen eduksi, twiittaa yhdysvaltalaisen CNA-ajatushautomon analyytikko Michael Kofman.

Rob Leen mukaan ukrainalaisten tappiosuhde huononi sen jälkeen kun Venäjä eteni pihtiliikkeen avulla Bahmutin sivustoille. Lee on yhdysvaltalaisen Foreign Policy Research Instituten tutkija ja entinen merijalkaväen sotilas.

Lee on samaa mieltä kuin Wall Street Journal tuoreessa artikkelissa: jääräpäinen päätös pitää kiinni Bahmutista uhkaa jo Ukrainan mahdollisuuksia aloittaa strateginen vastahyökkäys myöhemmin keväällä, kun kelirikkoaika päättyy ja päällystämättömät tiet muuttuvat taas ajokelpoisiksi.

– Olot Bahmutin puolustamiseksi ovat epäedullisemmat kuin Vuhledarissa ja muualla. Kiova tarvitsee niin paljon joukkoja kuin mahdollista strategisesti kriittiseen keväthyökkäykseen, Lee arvioi Twitterissä.

Lue lisää: Ukraina kuluttaa joukkojaan Bahmutissa – ukrainalais­komentajalta karu arvio

Ukrainalainen sotilas Bahmutissa 3. maaliskuuta.

Suomalainen everstiluutnantti (evp) ja tietokirjailija Jarmo Nieminen arvioi Yle Radio 1:n Ykkösaamussa maanantaina, että Ukrainalla on Bahmutin kaupunkialueella yhä kolme prikaatia. Kaupunkia puolustavien prikaatien vahvuus on Niemisen mukaan yhteensä noin 3 000–4 000 sotilasta. Bahmutin ympäristössä ukrainalaisilla on lähes 15 mekanisoitua prikaatia. Näillä joukoilla Ukraina pyrkii pitämään Bahmutin hallinnassaan.

Venäjän paine Bahmutin valtaamiseksi on kova.

– Venäjä pistää parastaan tällä hetkellä. Wagnerin kovimmat ammatti­sotilas­joukot – eivät mobikien ihmisaalto-armeijat –, VDV eli laskuvarjo­joukot ja Spetsnaz-joukot hyökkäävät tällä alueella jalkaväen tapaan, ei panssarijoukkojen vaan jalkaväen iskuosastojen tapaan ja nakertavat pikku hiljaa [puolustusta], Nieminen sanoi.

Mobik-nimitys viittaa liike­kannalle­panossa riviin käskettyihin reserviläisiin ja Wagner-palkka­sotilas­yhtiön vankiloista värväämiin vapaaehtoisiin, joiden koulutustaso ei ole korkea.

Jos Bahmut murtuu, sota siirtyy Kramatorskin ja Slovianskin alueille. Näillä suurilla kaupungeilla on strategista merkitystä, toisin kuin Bahmutilla.

Bahmutin alueella on vielä siviiliväestöä. Kuvan nainen reagoi tulituksen ääniin Tshasiv Jarin kylässä 4. maaliskuuta.

Verkkolehti Kyiv Independent puolestaan julkaisi sunnuntai-iltana laajan artikkelin Ukrainan asevoimien toiminnasta Bahmutin puolustus­taisteluissa. Artikkeli ei anna hyvää kuvaa rintamalohkon tilanteesta.

Kyiv Independentin haastattelemien ukrainalaisten jalkaväki­sotilaiden mukaan Ukrainan sodanjohto on heittänyt Bahmutiin huonosti valmistautuneita ja heikosti koulutettuja pataljoonia, joiden sotilaat yrittävät parhaansa mukaan selviytyä lihamyllyssä hengissä. Tukea panssaroiduilta ajoneuvoilta, heittimistöltä, tykistöltä ja droneilta saa odotella turhaan, eikä sotilailla ole taktista tilannetietoa.

Ukrainalaiset kranaatin­heitin­miehet puolestaan kertovat lehdelle ankarasta ammuspulasta ja aseista, jotka ovat peräisin 1940-luvulta.

Kaikki tämä johtaa lehden mukaan kammottaviin tappoihin kaatuneina ja haavoittuneina.

– Pataljoonamme tuli taisteluihin joulukuun puolivälissä... Kaikki joukkueet yhteen laskettuna meitä oli noin 500, kertoi Borys-nimellä esiintynyt lääkintämies lehdelle.

– Kuukausi sitten meitä oli kirjaimellisesti jäljellä 150.

Etulinjan sotilaiden karut kertomukset ovat saman­suuntaisia kuin nimettömänä pysytelleen suomalaisupseerin, joka arvosteli Ukrainan asevoimia Ylen haastattelussa 28. helmikuuta. Upseerin mukaan Ukrainan asevoimien osaamisen taso on hämmentävän heikko.

– Todella huonoa johtamista, huonoa taktista ja taisteluteknistä osaamista. He ovat ottaneet esimerkkiä pääosin videopeleistä ja elokuvista, ukrainalaisia kouluttanut upseeri sanoi Ylelle Kiovassa.