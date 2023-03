Keskustelu uudesta ”ulkomaisia agentteja” koskevasta laista johti nyrkkihippoihin.

Georgian parlamentissa pantiin viime viikolla painiksi, kun parlamentissa käytiin väittelyä uudesta ”ulkomaisia agentteja” koskevasta laista.

Lakiehdotuksen mukaan kaikki organisaatiot, joiden rahoituksesta yli 20 prosenttia tulee ulkomailta, joutuisivat rekisteröimään itsensä ”ulkomaisiksi agenteiksi”. Lakia ajaa maan johtava puolue Georgialainen unelma.

Lakia on kritisoitu askeleeksi kohti autoritäärisyyttä. Sen on sanottu muistuttavan vuonna 2012 Venäjällä voimaan astunutta lakia, Reuters kirjoittaa.

Lakikäsittely keskeytyi mielenosoittajien takia. Lopulta opposition ja hallituspuolueen välillä nähtiin käsirysyjä, joista on julkaistu videokuvaa. Voit katsoa videon artikkelin yltä.

Yli 60 georgialaista mediaa sekä kansalaisyhteiskuntaryhmää on ilmoittanut, että he eivät noudattaisi lakia, jos se menee läpi. Lakia noudattamatta jättäneille on kaavailtu suuria sakkoja.

Georgian presidentti Salome Zurabitshvili on ilmoittanut käyttävänsä veto-oikeutta lain kohdalla, mutta parlamentilla on mahdollisuus ohittaa tämä.