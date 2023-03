Vnukovon lentokentällä käynyt saksalainen ambulanssikone oli samantyyppinen ja samalta firmalta kuin Bombardier Challenger 604, jolla Aleksei Navalnyi haettiin elokuussa 2020 Omskista hoidettavaksi Berliiniin.

Kuvassa on Aleksei Navalnyin evakuointilento lähdössä ilmaan Omskin kentältä 22. elokuuta 2020. Navalvyin Berliiniin hakenut Bombardier Challenger 604 oli samalta saksalaiselta firmalta kuin nyt Moskovassa viikonloppuna käynyt ambulanssikone.

Venäjän mediassa on käynnissä hurja huhumylly ja veikkailu siitä, kuka mahtoi olla Vnukovon lentokentällä Moskovassa käyneen saksalaisen ambulanssikoneen potilas.

Flightradar 24 -sivuston mukaan lentokone lähti liikkeelle lauantaina 4. maaliskuuta Frankfurtista ja lensi Moskovaan Latvian ilmatilan kautta. Vnukovon lentokentällä kone odotti reilut 2 tuntia ja poistui sitten lentotietojen mukaan Saksaan Nürnbergiin.

Ei ole tietoa siitä, kuka oli koneen matkustajana ja oletettuna potilaana. Jopa siitä on erilaisia veikkailuja, kävikö lentokone hakemassa Moskovasta potilaan Saksaan vai toiko kone Saksassa olleen potilaan Moskovaan.

Kun Venäjä hyökkäsi helmikuussa 2022 Ukrainaan, Euroopan unioni kielsi venäläisten lentokoneiden lennot ilmatilassaan. Venäjä on myös asettanut omia rajoituksiaan ”epäystävällisten maiden” ilma-aluksille, joten ambulanssikoneen lento Saksasta Moskovaan on mitä ilmeisimmin vaatinut joitakin erityislupia.

– Lentokone on tuskin lentänyt pelastaakseen aivan tavallista rivimoskovalaista. On tapahtunut jotain erityistä, kun jopa Latvia on avannut ilmatilansa tätä lentoa varten, venäläinen politiikantutkija Andrei Okun kirjoitti Telegram-kanavallaan.

Venäjän mediassa ja sosiaalisen median kanavilla on esitetty toinen toistaan hurjempia huhuja siitä, kuka olisi saattanut olla lennolla kuljetettu potilas.

Yhden veikkailun mukaan potilas olisi voinut olla presidentti Vladimir Putinin lähiystävänä tunnettu sellisti ja liikemies Sergei Roldugin, jonka terveydentilan on väitetty huonontuneen. Toisen arvelun mukaan potilas olisi saattanut olla Tshetshenian johtaja Ramzan Kadyrov, jolla väitetään niin ikään olevan terveysongelmia.

Huhuttiin myös, että potilas olisi saattanut olla Putinin suosikkiyhtyeen Ljuben laulusolisti Nikolai Rastorgujev, mutta Rastorgujev ilmaantui pian kiistämään itseään koskevat väitteet. Rastorgujev oli kaiken lisäksi viikonloppuna todistettavasti Venäjällä, kun hän esiintyi yhtyeensä kanssa Vladimirissa lauantai-iltana.

Ambulanssikone on samantyyppinen ja samalta yksityiseltä lentoyhtiöltä, joka aikanaan toimitti koneensa hakemaan Venäjän oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin hoitoon Berliiniin hänen Novitshok-myrkytyksensä jälkeen.

Navalnyin haki elokuussa 2020 Omskista Berliiniin saksalainen Bombardier Challenger 604 rekisterinumerolla D-AFAD. Nyt lauantaina Moskovassa käynyt Bombardier Challenger 604 kulkee puolestaan rekisterinumerolla D-AFAA. Molemmat koneet omistaa Saksan Nürnbergissä päämajaansa pitävä FAI Rent-A-Jet -yhtiö.

Kesällä 2022 saksalainen Welt am Sonntag -lehti kertoi omiin selvityksiinsä perustuen, että venäläisten liikemiesten yksityisiä lentokoneita ja helikoptereita on lentänyt Euroopan ilmatilassa pakotteista huolimatta. Yhteensä lehti löysi kymmeniä tällaisia lentoja.