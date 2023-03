Tällaista propagandaa Kreml levittää nyt Moldovasta – ”Ukraina suunnittelee hyökkäystä”...

Moldova on kiistänyt venäläisen disinformaation.

Vajaan kolmen miljoonan asukkaan Moldovan valtio pelkää, että siitä voi tulla Venäjän seuraava hyökkäyksen kohde.

Moldovan presidentti Maia Sandu on syyttänyt Venäjää siitä, että se käyttää siviileiksi naamioituneita sotilaskoulutuksen saaneita sabotoijia lietsomaan maassa poliittista epävakautta, uutisoi CNN.

Pelko ei ole täysin tuulesta temmattu. Venäjä on ottanut Moldovan propagandakoneistonsa hampaisiin ja jauhaa siitä toinen toistaan erikoisempia väitteitä, Venäjän propagandaa ja disinformaatiota koostava EUvsDisinfo-sivusto kertoo.

Lue lisää: Onko sodan laajenemista Moldovaan syytä pelätä? Näin asiantuntija vastaa

Lue lisää: Moldovassa pelätään nyt Venäjän hyökkäystä – yhdellä alueella on keskeinen rooli

Venäjän informaatiosodan strategiaan kuuluu keskeisesti viestien toistaminen. Sillä, onko viestissä mitään perää tai onko väitetystä asiasta minkäänlaisia todisteita, ei ole mitään väliä. Tärkeintä on, että viesti toistuu mahdollisimman usein.

EUvsDisinfo-sivuston mukaan esiin on noussut muun muassa väärennetty Ukrainan asevoimien kirje, jolla käsketään joukkoja valmistautumaan Transnistrian alueen välittömään valtaamiseen. Yksipuolisesti itsenäiseksi julistautunut Transnistria sijaitsee Moldovan ja Ukrainan rajalla, ja siellä on vallassa venäläismielinen separatistihallinto.

23. helmikuuta Venäjän puolustusministeriö väitti, että Ukraina valmistautuu toteuttamaan provokaatioita Transnistrian alueella. Venäläisten uutistoimistojen eteenpäin levittämän väitteen mukaan ukrainalaiset esimerkiksi suunnittelisivat pukeutuvansa venäläisiin univormuihin ja tekevänsä valehyökkäyksen Moldovasta Ukrainaan.

Samoin Venäjän presidentti Vladimir Putin on vastaavasti syyttänyt Kiovaa hyökkäys­sodan valmistelusta Transnistriaan, jotta se voisi kaapata alueen.

Transnistrian ja Venäjän liput liehuivat separatistialueen pääkaupungissa Tiraspolissa viime vuoden toukokuussa.

Näkymä Transnistrian pääkaupungissa Tiraspolissa toukokuussa.

Toisten väitteiden mukaan Ukrainan asevoimat olisi jo asemissa Transnistrian rajalla valmiina hyökkäämään. Väitteiden mukaan operaation tavoitteena olisi vallata Transnistrian ja Ukrainan rajalla sijtaisevan Kobasnan Neuvostoliiton aikainen ammusvarikko.

EUvsDisinfo mainitsee erään väitettä viestipalvelu Telegramissa levittäneen tilin lisänneen, että operaatioon osallistuisi myös Nato-maiden sotilaita.

Muutamaa päivää myöhemmin samat väitteet toistettiin Venäjän valtiollisen ykköskanavan tv-uutisissa ja pian myös suositun tv-propagandisti Vladimir Solovyovin parhaaseen katseluaikaan lähetettävässä ohjelmassa. EUvsDisinfo arvioi, että propagandaväitteet ovat tavoittaneet jopa 100 miljoonaa venäjää puhuvaa katsojaa ja kuulijaa.

Moldovan viranomaiset ovat jyrkästi kiistäneet Venäjän väitteet ja kertoneet olevansa jatkuvasti yhteydessä muun muassa Ukrainan hallintoon.

Venäjä-mielinen Transnistria on noin 200 kilometriä pitkä ja 20 kilometriä leveä kaistale Moldovan itäosassa. Sitä on usein kuvailtu eräänlaiseksi Neuvostoliiton ulkomuseoksi. Alueella on edelleen venäläisiä sotilaita, niin sanottuja rauhanturvaajia. Heitä on arvioitu olevan noin tuhat.

Transnistria julistautui itsenäiseksi syksyllä 1990, mutta mikään maa ei ole tunnistanut sen itsenäisyyttä, ei edes Venäjä. Alue on myös useasti ilmoittanut halukkuutensa liittyä Venäjään.

Suomen Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes oli aiemmassa IS:n haastattelussa vahvasti sitä mieltä, että Venäjän uhka Modovaa kohtaan on tekemällä tehty.

– Todennäköisesti Kremlin puheet ovat vain yritys siirtää huomio pois Ukrainan sodasta ja kaikista muistakin asioista, jotka venäläisittäin näyttävät huonoilta. Ja vastaavasti yrittää kääntää huomio johonkin, mikä saisi ukrainalaiset näyttämään pahoilta, Moshes arvelee.

Venäjän sotilaallisten voimien kykyyn miehittää Transnitria Moshes ei myöskään usko.

– Jos Venäjä ei pyrkinyt tekemään sitä vuosi sitten, kun esimerkiksi heidän Mustanmeren-laivastonsa oli vielä voimissaan, niin on absoluuttisen matala uhka, että Venäjä tekisi sen nyt, Moshes arvioi.