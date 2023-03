Reformi­puolue on suurin puolue Viron parlamentti­vaaleissa

Kansalliskonservatiivinen Ekre on näillä näkymin toiseksi suurin puolue.

Viron johtava reformipuolue johtaa parlamenttivaaleissa odotetusti 32 prosentin äänisaalilla, kun äänistä on laskettu 92,4 prosenttia.

Kansalliskonservatiivinen Ekre on toiseksi suurin puolue, saaden 15,7 prosenttia äänistä.

Virossa äänestettiin sunnuntaina paitsi uudesta parlamentista myös maan avokätisestä tuesta Ukrainalle. Ajatushautomo Kiel Institute for the World Economyn mukaan Viro on bruttokansantuotteeseen suhteutettuna ollut suurin avunantaja Ukrainalle.

Ennakkokyselyissä pääministeri Kaja Kallaksen reformipuolueelle povattiin noin 30 prosenttia äänistä. Ukrainalle suunnattuun aseapuun kriittisesti suhtautuvan kansalliskonservatiivisen Ekre-puolueen odotettiin sen sijaan jäävän kannatuksessa noin 14 prosenttiin. Puolue on katsonut, ettei Viron tulisi aseistamalla Ukrainaa heikentää suhteitaan Venäjään.

Äänestyspaikkojen sulkeuduttua iltakahdeksalta oli äänestysprosentti 63,7 prosenttia eli sama kuin vaaleissa neljä vuotta sitten, kertoi maan yleisradioyhtiö ERR.