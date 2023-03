Stalinin kuolemasta 70 vuotta – diktaattorin haudalle vietiin kukkia Moskovassa

Moskovassa ja Josif Stalinin synnyinmaassa Georgiassa on muistettu Neuvostoliiton edesmennyttä johtajaa.

Venäjällä on muistettu Neuvosto­liittoa rautaisella otteella johtanutta Josif Stalinia, jonka kuolemasta tuli sunnuntaina kuluneeksi 70 vuotta.

Stalin syntyi nykyiseen Georgiaan kuuluvassa Gorissa joulukuussa 1878. Alue kuului tuolloin Venäjän keisarikuntaan.

Neuvostoliiton ensimmäisen johtajan Vladimir Leninin kuoltua vuonna 1924 alkoi Stalinin valtaannousu. Stalinin pitkää kautta leimasivat muun muassa toinen maailmansota, poliittiset vainot, gulag-järjestelmän rakentaminen, ihmisten pakkosiirrot ja valtioterrori.

Stalinin haudalle Moskovassa oli tuotu sunnuntaina kukkia.

– Ensinnäkin kiitos voitosta (toisessa maailmansodassa), sanoi 21-vuotias Madina Reutersille pari päivää ennen Stalinin kuoleman vuosipäivää.

– Toiseksi, hän on negatiivinen henkilö minulle, koska silloin oli paljon kuolemia. Paljon teloituksia, ampumisia, karkotuksia, taide kiellettiin ja niin edelleen. Joten on mahdotonta ottaa selkeää kantaa suuntaan tai toiseen.

Venäjän kommunistisen puolueen kannattaja kantoi Stalinin kuvaa Moskovan Punaisella torilla.

Julkiset muistotilaisuudet ovat yhä pitkälti tabu, eivätkä kadut enää kanna Stalinin nimeä. Hänen maineensa on kuitenkin viime vuosien aikana jonkinlaisen renessanssin.

Vuonna 2021 tehdyn mielipidemittauksen mukaan 45 prosenttia vastaajista ”kunnioitti” Stalinia ja 48 prosenttia kannatti monumenttien pystyttämistä hänelle.

Venäjän nykyinen presidentti Vladimir Putin on yrittänyt luoda itsestään kuvaa tsaarien perillisenä, mutta on kehunut Stalinin sota­johtajuutta samalla, kun on tuominnut Stalinin kotimaan politiikan ”totalitaarisena”.

Putin on pyrkinyt myös hyödyntämään toisen maailman­sodan muistoa perustellessaan Ukrainassa aloittamaansa sotaa. Putinin hallinto on valheellisesti väittänyt taistelevansa Ukrainan ”natsihallintoa” vastaan.

Stalin kuoli 5. maaliskuuta 1953, 74-vuotiaana.

Stalinin synnyinkaupungissa Gorissa monella on yhä positiivinen käsitys kaupungin kenties tunnetuimmasta asukkaasta.

– Enemmistö Gorissa arvostaa Stalinia, tietysti. Historiallisena hahmona, suurmiehenä ja henkilönä, joka hallitsi rautanyrkillä, sanoi Jakob Kikriashvili, 48.

– Mutta asenteet häntä kohtaan muuttuvat. Nuorempi sukupolvi on aggressiivisempi häntä kohtaan.

Vuonna 2010 Georgian hallitus määräsi Stalinin patsaan poistettavaksi, sanoen, ettei hän ansainnut sitä.