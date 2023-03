Asiantuntijoiden mukaan pojan kuvaama video, joka romutti isän alibin, oli lopulta viimeinen niitti, joka johti murhatuomioon.

Vaikutusvaltainen asianajaja Alex Murdaugh kiisti puolentoista vuoden ajan olleensa lähellä metsästystilaa, jossa hänen Maggie-vaimonsa ja 22-vuotias Paul-poikansa ammuttiin kuoliaiksi.

Murdaugh’n pojan kuvaama video lopulta kuitenkin paljasti, että mies valehteli. Lakiasiantuntijat ovat pitäneet videota avain­todisteena, joka paljasti Alex Murdaugh’n valheiden verkoston ja lopulta johti tuomioon kahdesta murhasta.

– On ironista, että loppujen lopuksi, uhri Paul Murdaugh ratkaisi oman murhansa, Floridassa toimiva asianajaja Dave Aronberg sanoi CNN:lle.

Video oli nauhoitettu vain hieman ennen Paul Murdaugh’n murhaa. Independentin mukaan 58 sekuntia kestävällä videolla Paul Murdaugh leikkii hoidossa olleen ystävänsä koiran kanssa. Videolla kuuluu nuorukaisen lisäksi tämän vanhempien äänet.

Video on kuvattu kello 20.44. Kello 20.49 Maggie ja Paul Murdaugh käyttivät puhelimiaan viimeisen kerran. Syyttäjät kuvailivat, kuinka pian tämän jälkeen Alex Murdaugh ampui ensin poikansa haulikolla ja tämän jälkeen vaimonsa puoli­automaattisella kiväärillä.

Alex Murdaugh sai tietää videosta vasta oikeudenkäynnissä. Lopulta hänellä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin selittää, miksi hän oli toistuvasti valehdellut olinpaikastaan.

– Valamiehet näkivät, kuinka hän yritti manipuloida heitä, he näkivät, kuinka hän valehteli, ja he näkivät sen läpi, ja he kuulivat kennelvideon ja tekivät oikean ratkaisun, syyttäjätiimissä mukana ollut Alan Wilson sanoi.

Alex Murdaugh sai elinkautisen vankeus­rangaistuksen vaimonsa ja poikansa murhista. Häntä epäillään myös lukuisista talousrikoksista.