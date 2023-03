Onko tässä Venäjän seuraava kohde? Kupjanskissa pelätään uutta hyökkäystä – Bahmutin tilanne ”helvetillinen”

Kupjanskissa pelätään, että Venäjä pian keskittää kaikki voimansa kaupungin valtaamiseksi. Tällä hetkellä Venäjän joukot ovat keskittyneet Bahmutin valtaamiseen.

Bahmutista käydään kovaa vääntöä Donetskin alueella. Ukrainan armeija sanoi sunnuntaina, että Bahmutissa ja sen ympäristössä oli torjuttu yli 130 hyökkäystä päivän aikana.

Venäjä pyrkii piirittämään Bahmutin ja katkaisemaan ukrainalaisten huoltoreitit. Institute for the Study of Warin (ISW) tuoreen analyysin mukaan Venäjän eteneminen on kuitenkin ollut hidasta ja vähittäistä.

Ukrainan kansalliskaartin varakomentaja Volodymyr Nazarenko kuvaili tilannetta Bahmutin ympäristössä ja kaupungin laitamilla ”helvetiksi”. Nazarenkon mukaan Ukrainan joukot pitävät silti hallussaan vielä tärkeää valtatietä Bahmutista Kostjantynivkaan.

– Ei ole vetäytymistä. Päinvastoin, joitain uusia reservejä on tulossa vahvistamaan puolustusta. Koko taistelukenttä on kaoottisen tulituksen kohteena, mutta yhteys kaupunkiin on ja on reittejä, joita ei ole katkaistu, Nazarenko sanoi.

Samaan aikaan, kun taistelut Bahmutista ovat käyneet kovina, Kupjanskissa on seurattu huolestuneina tilannetta eturintamalla.

Venäjä miehitti Harkovan alueella sijaitsevan Kupjanskin sodan ensimmäisinä päivinä. Syyskuussa, lähes seitsemän kuukauden miehityksen jälkeen, Ukrainan joukot vapauttivat kaupungin.

Viimeisen kahden viikon aikana tilanne rintamalla lähellä Kupjanskia on pahentunut jälleen, The Guardian kertoo.

– Viimeisen kahden viikon aikana melu on kasvanut. Joskus koko talo tärisee. Ihmiset ovat peloissaan, sanoi Viktorivna.

Nainen on ammatiltaan sairaanhoitaja, mutta ei ole työskennellyt sen jälkeen, kun hän sairaalansa pommitettiin viime vuonna.

– Jotkut ihmiset ovat hiljattain evakuoituneet tilanteen takia.

Viime torstaina Harkovan viranomaiset määräsivät perheiden ja haavoittuvaisessa asemassa olevien evakuoinnin ”epävakaan turvallisuustilanteen” takia. Myös muiden asukkaiden on sallittua lähteä alueelta.

Ennen sotaa Kupjanskissa asui noin 25 000 ihmistä. Armeijan mukaan tällä hetkellä 812 lasta on rekisteröity Kupjanskiin ja kaupungin lähialueille, samoin kuin 724 toiminta­rajoitteista, BBC kertoo.

Kupjansk on kärsinyt pahoin reilun vuoden kestäneen sodan aikana.

Ukrainan armeijan edustajat sanovat AP:lle, että Venäjä on tehostanut hyökkäyksiään tuomalla Kupjanskin lähistölle kolme suurta divisioonaa. Taistelut ovat keskittyneet Kupjanskin koillispuolelle, jossa Venäjän joukot ovat saaneet marginaalista menestystä. Ukrainalaisten puolustusrakenteet ovat kuitenkin estäneet suuremman menestyksen.

Venäjän näkökulmasta Kupjanskiin kohdistuvalla operaatiolla on kaksi tavoitetta. Jos ukrainalaisjoukkoja saadaan vedettyä pois maakuntien rajalla sijaitsevista asutuskeskuksista, Venäjän joukot voisivat pyrkiä valtaamaan koko Luhanskin alueen.

Jos Venäjä saisi työnnettyä ukrainalais­joukot Kupjanskia halkovan Oskil-joen länsipuolelle, syntyisi uusi puolustuslinja ja tämä estäisi myös joukkojen lähettämistä Svatoven ja Kreminnan etulinjalle etelään, jossa erillinen Venäjän hyökkäys Donetskin alueen valtaamiseksi on käynnissä.

– Vihollinen koko ajan lisää ponnistelujaan, mutta joukkomme tekevät siellä myös niin, tehden oikea-aikaisia vaihtoja ja pitäen yllä puolustusta, prikaatinkenraali Dmytro Krasylnykov sanoi.