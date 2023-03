Viron vaaleissa on tänään puntarissa myös Ukrainalle osoitettu tuki – oikeisto­puolue ei tahdo lisää sota­pakolaisia

Viro on bruttokansantuotteeseen suhteutettuna ollut suurin avunantaja Ukrainalle. Nyt hallituskoalitioon voisi nousta puolue, joka ei tue yhtä avokätistä linjaa.

Nykyinen Viron pääministeri Kaja Kallas ja Ekre-puolueen puheenjohtaja Mart Helme ovat molemmat kertoneet uutistoimisto Reutersille, että he toivovat johtavansa seuraavaa hallitusta.

Virossa äänestetään tänään paitsi uudesta parlamentista myös maan avokätisestä linjasta Ukrainan tukemisen suhteen. Ajatushautomo Kiel Institute for the World Economyn mukaan Viro on bruttokansantuotteeseen suhteutettuna ollut suurin avunantaja Ukrainalle.

Tuoreimpien mielipidetiedusteluiden perusteella Ukrainalle suunnattuun aseapuun kriittisesti suhtautunut kansalliskonservatiivinen Ekre-puolue olisi jäämässä kannatuksessa noin 14 prosenttiin. Puolue on katsonut, ettei Viron tulisi aseistamalla Ukrainaa heikentää suhteitaan Venäjään.

Nainen antoi äänensä ennakkoäänestyspaikalla Tallinnassa maaliskuun 1. päivänä.

Ennakkokyselyiden perusteella pääministeri Kaja Kallaksen reformipuolue olisi kuitenkin selvä vaalivoittaja ja saisi noin 30 prosenttia äänistä. Kallaksen ja reformipuolueen suosio ampaisi ylöspäin pian Ukrainan sodan laajennuttua vuosi sitten.

– Toivon pysyväni pääministerinä, mutta se on äänestäjien päätettävissä, Kallas sanoo uutistoimisto Reutersille.

Hänen mukaansa äänestäjien on nyt valittava "Virolle kahden täysin erilaisen linjan välillä".

– Sanoisin, että me tuemme avointa, ystävällistä, Eurooppa-myönteistä, älykästä maata. Ekre katsoo enemmän sisäänpäin: että meidän pitäisi keskittyä omiin intresseihimme, eikä auttaa Ukrainaa, Kallas kertoo.

Viron pääministeri Kaja Kallas.

Kallas ja Ekre-puolueen johtaja Mart Helme ovat molemmat kertoneet uutistoimisto Reutersille, että he toivovat johtavansa seuraavaa hallitusta. Helmen mukaan maa jatkaisi hänen puolueensa voitettua Ukrainan tukemista, mutta lopettaisi pakolaisten vastaanottamisen tästä maasta.

– Toivomme saavuttavamme asetelman, josta voimme koota hallituksen, Helme sanoi.

– Ihmiset ovat todella peloissaan tulevaisuudesta, eikä pääpuolueilla - varsinkaan hallituspuolueilla - ole todellisia vastauksia heille.

Kallaksen ja Helmen puolueita jakaa myös suhtautuminen vihreään energiaan. Ekre tahtoisi viivästyttää vihreää siirtymää, jotta virolaisten energialaskut voitaisiin pitää pienempinä.

Ekre-puolueen puheenjohtaja Mart Helmen kampanjamainos bussipysäkillä Tallinnassa.

Kallas on aiemmin kertonut olevansa valmis hallitusyhteistyöhön kaikkien muiden puolueiden paitsi Ekren kanssa. Ekren johtama koalitio on mahdollinen, mutta ei kovin todennäköinen, arvioi Kantar Emor -tutkimuslaitoksen mielipidemittauksia analysoiva Aivar Voog Reutersille.

Kallaksen viime kesänä hallituksesta pois potkima keskustapuolue on kerännyt kyselyissä noin 16 prosenttia äänistä. Vaalien yllättäjäksi saattaa yltää myös kannatustaan alkuvuoden aikana nostattanut liberaali Eesti 200 -puolue.

Maan parlamenttiin valitaan tänään kaikkiaan 101 edustajaa.

Kolmasosa äänioikeutetuista äänesti ennakkoon internetin kautta, mukaan lukien Kallas. Lisäksi 15 prosenttia äänesti paperilipuilla ennakkoon.