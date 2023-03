Kansankongressin istunto alkaa Kiinassa – ulkopoliittisesti Kiinan tilanne on vaikea Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäys­sodan takia

Koronan osalta Kiinassa voitaneen hiljalleen katsoa eteenpäin, sillä taudin arvioidaan jo käyneen läpi suurkaupungit ja jylläävän lähinnä maaseudulla.

Kiinan sunnuntaina alkava vuotuinen kansankongressin istunto tuskin tuo yllätyksiä tai uudistuksia, vaikka jättiläisvaltio on poikkeuksellisten kotimaisten ja kansainvälisten vaikeuksien keskellä.

Kommunistisen puolueen pääsihteeri Xi Jinping jatkaa jo kolmannelle kaudelle presidentin tehtävässä. Yhtä varmaa on se, että hänen suosikkinsa Li Qiang nousee pääministeriksi.

Nähtäväksi jää, annetaanko uudelle pääministerille edellytyksiä johtaa maan taloutta. Edeltäjältä Li Keqiangilta presidentti ja pääsihteeri Xi siirsi tämänkin politiikan osa-alueen johdon itselleen.

Vaikka Kiina joutui äskettäin luopumaan nollatoleranssista koronapolitiikassaan äkkipysäyksellä, itsekritiikkiä tai anteeksipyyntöjä lienee turha odottaa. Koronan osalta Kiinassa voitaneen hiljalleen katsoa eteenpäin, sillä taudin arvioidaan jo käyneen läpi suurkaupungit ja jylläävän lähinnä maaseudulla.

Korona romahdutti Kiinassa kotimaisen kysynnän, ja maan talouskasvu painui viime vuonna kolmeen prosenttiin.

Uutistoimisto Reutersin lähteiden mukaan Kiinan johto olisi julistamassa kansan­kongressin istunnon yhteydessä uudeksi talouskasvun tavoitteeksi jopa kuusi prosenttia. Prosentuaalisen talouskasvu­tavoitteen saavuttamista helpottaa se, että lähtötaso on nyt poikkeuksellisen alhaalla.

Kiinan talous on tukeutunut jo vuosia globaaliin kysyntään, joka on poikkeuksellisen huonossa hapessa. Ulkopoliittisesti Kiinan tilanne on tällä erää huomattavan vaikea.

Erityisen hankalaa on suhtautuminen Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa, joka vastoin Kiinan etuja painaa kansainvälistä taloutta alaspäin. Silti Kiina joutuu tukemaan Venäjää ainakin puheiden tasolla.

Istuntonsa nyt aloittava kansankongressi on muodollisesti Kiinan korkein valtio- ja lainsäädäntöelin. Todellisuudessa se on enemmänkin kumileimasin­parlamentti, joka siunaa hallitsevan kommunistisen puolueen päätökset.