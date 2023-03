Viron vaaleissa puntarissa on myös Ukrainalle osoitettu runsas tuki

Pääministeri Kaja Kallaksen reformipuolue on kyselyiden mukaan selvästi voittamassa vaalit. Aseapuun kriittisesti suhtautuvan Ekren kannatus on viime hetkillä luisunut.

Virossa äänestetään sunnuntaina paitsi uudesta parlamentista myös maan avokätisestä linjasta Ukrainan tukemisen suhteen.

Ajatushautomo Kiel Institute for the World Economyn mukaan Viro on bruttokansantuotteeseen suhteutettuna ollut suurin avunantaja Ukrainalle.

Tuoreimpien mielipidetiedusteluiden perusteella Ukrainalle suunnattuun aseapuun kriittisesti suhtautunut kansalliskonservatiivinen Ekre-puolue olisi jäämässä kannatuksessa noin 14 prosenttiin. Puolue on katsonut, ettei Viron tulisi aseistamalla Ukrainaa heikentää suhteitaan Venäjään.

Ekren kannatusluisu mielipidekyselyissä on ollut äkillinen, sillä vielä helmikuun puolenvälin jälkeen toteutetuissa kyselyissä puolueen kannatus oli samalla tasolla kuin vuoden 2019 vaaleissa, eli 18 prosentin tasolla.

Ennakkokyselyiden perusteella pääministeri Kaja Kallaksen reformipuolue olisi kuitenkin selvä vaalivoittaja ja saisi noin 30 prosenttia äänistä.

Kallaksen ja reformipuolueen suosio ampaisi ylöspäin pian Ukrainan sodan laajennuttua vuosi sitten. Sitä ennen Kallas ei ollut ollenkaan niin suosittu pääministeri, ja Ekre ohitti kyselyissä lyhyeksi aikaa reformipuolueen Viron suosituimpana puolueena.

Kisa toiseksi suurimman puolueen manttelista on kova, sillä Kallaksen viime kesänä hallituksesta pois potkima keskustapuolue on kerännyt kyselyissä noin 16 prosenttia äänistä.

Vaalien yllättäjäksi saattaa yltää kannatustaan alkuvuoden aikana nostattanut liberaali Eesti 200 -puolue, joka peräti ohitti Ekren viimeisimmässä kannatusmittauksessa. Eesti 200 oli vuoden 2019 vaaleissa alle viiden prosentin puolue.