Presidentti on väittänyt ilman todisteita Tunisiassa punottavan juonta, jolla pyritään muuttamaan maan väestörakennetta.

Lähes 300 ihmistä on paennut lauantaina Pohjois-Afrikan Tunisiasta Maliin ja Norsunluurannikolle pelätessään väkivaltaisuuksien aaltoa. Keskiviikkona Tunisiasta pakeni 50 guinealaista takaisin kotimaahansa.

Taustalla on Tunisian presidentin Kais Saiedin helmikuinen lausunto, jossa hän määräsi virkamiehet pikaisiin toimiin laittoman maahanmuuton estämiseksi. Saied väitti lisäksi vastoin todisteita, että Tunisiassa on käynnissä rikollinen vehkeily, jolla pyritään muuttamaan Tunisian väestörakennetta.

Saied väitti myös maahanmuuttajien olevan vastuussa suuresta osasta Tunisian rikollisuudesta, mikä on johtanut potkuihin ja häätöihin sekä väkivaltaisuuksiin heitä vastaan. Lisäksi kymmeniä ihmisiä on pidätetty henkilöpapereiden tarkastusten yhteydessä, ja osa on edelleen pidätettyinä.

The Middle East Eye -median mukaan väkivaltaiset viestit ja salaliittoteoriat ovat levinneet erityisesti erinäisten sosiaalisten median palvelujen avulla. Esimerkiksi Facebookissa on levinnyt kaikuja Saiedin perusteettomista väitteistä, jotka koskevat väestönrakenteen muutosta. Facebook ei kommentoinut median löydöksiä.

Vihapuhe sekä salaliittoteoriat ovat levinneet The Middle East Eyen mukaan myös Twitterissä ja Tiktokissa.

Monet Saharan eteläpuolisen Afrikan valtiot ovat pyrkineet palauttamaan kansalaisiaan Tunisiasta kotiutuslennoilla. Monet Tunisiassa asuvat maahanmuuttajat ovat lisäksi hakeneet turvaa kotimaidensa suurlähetystöistä.

Tunisian viranomaisten mukaan maassa olisi 21 000 papereitta olevaa ihmistä eri puolilta Afrikkaa. Tunisiassa on noin 12 miljoonaa asukasta.

Norsunluurannikon Tunisian-suurlähettiläs Ibrahim Sy Savane sanoi, että 1 100 norsunluurannikkolaista on pyytänyt suurlähetystöltä apua kotiinpaluussa. Tunisiassa on arviolta 7 000 norsunluurannikkolaista.

Itsevaltainen presidentti Saied on saanut aiemminkin runsaasti kritiikkiä, sillä hän on käytännössä kaapannut vallan maassa. Tunisia painii myös inflaation kanssa ja kärsii välttämättömyystavaroiden puutteesta.