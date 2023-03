Donald Trumpin kovin kannattajakunta kokoontui konservatiivien CPAC-konferenssiin. Mutta onko Trumpin asema puolueensa ainoana johtotähtenä horjumassa?

Oxon Hill, Maryland, Yhdysvallat

Kun Donald Trump pitää puhetta lauantai-iltana konservatiivien CPAC-konferenssissa, mieleen tulee vanha rocktähti, joka on saapunut soittamaan parhaat vanhat hittinsä vannoutuneelle fanikunnalle. Yleisö luultavasti tuntee sanat ulkoa, mikä on ikivihreille hittibiiseille vain ansioksi.

Puheen aikana Trump käy läpi sitä, kuinka Amerikassa oli kaikki hyvin ja maailmassa rauha, kun hän oli presidentti.

Uuteen repertuaariin Trumpilla kuuluu väite, että nykyisen Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin johdolla ollaan menossa kohti kolmatta maailmansotaa.

– Minä olen ainoa kandidaatti, joka voi estää kolmannen maailmansodan, ja teen sen helposti, Trump julisti.

Trump on ilmoittautunut ehdokkaaksi republikaanisen puolueen vuoden 2024 presidentinvaalien esivaaleihin.

– Heti kun pääsen takaisin valtaan, selvitän Venäjän ja Ukrainan kriisin. Se kestää vain yhden päivän. Tiedän tasan mitä sanoa. Tulen toimeen Putinin kanssa erittäin hyvin, Trump sanoi.

– Me rakastamme Trumpia! Me rakastamme Trumpia! ihmisjoukko huutaa kuorossa rytmikkäästi.

Huutokuoron keskellä on Nikki Haley, joka on ilmoittautunut republikaanisen puolueen presidentti­ehdokkaaksi. Tämä entinen Etelä-Carolinan kuvernööri ja entinen YK-lähettiläs haastaa näin entisen presidentti Donald Trumpin, joka on niin ikään ehdokkaana vuoden 2024 esivaaleissa.

Haley on juuri päättänyt puheensa konservatiivien CPAC-konferenssissa. Hän ei tarjonnut lauantaina pitämässä puheessaan paljon uutta peruskonservatiiviseen agendaan. Ainoa piikki Trumpin suuntaan oli Haleyn vetoomus, että jos republikaanit haluavat voittaa 2024 presidentin­vaalit, on valittava uuden sukupolven edustaja.

Haley sai osakseen kohteliaita joskin vaimeita taputuksia. Mistään yleisön villitsemisestä ei ollut merkkiäkään.

Nikki Haley (oik.) poseerasi CPAC-yleisön kuvissa.

Mutta on Haleyllä myös kannattajia. Eläkkeellä oleva poliisi Howard Woodrigde, 72, Texasista suunnittelee äänestävänsä republikaanien esivaaleissa Nikki Haleytä.

– Hän on älykäs ja pätevä.

Eläköityneen poliisin Howard Woodridgen mukaan suurin sisäpoliittinen ongelma Yhdysvalloissa on epäonnistunut huumepolitiikka, niin sanottu sota huumeita vastaan.

Libertaristiksi itsensä määrittelevä Woodrigde on käynyt CPAC-konferensseissa 16 vuoden ajan. Häntä harmittaa, että konservatiivien kokoontuminen on muuttunut viime vuosina Trumpin kannattajien näyttämöksi.

– Mikäli Trump on republikaanien ehdokas, republikaanit häviävät taas. Loppiaisen kongressi­valtauksen jälkeen minun kaltaiseni ihmiset eivät edes välitä, kuka on Trumpin vastustaja, sillä minä äänestän tätä vastustajaa, Woodridge sanoo.

– Minä en pidä diktaattoreista ja siksi aion taistella kynsin hampain sen puolesta, että Trumpista ei tule presidenttiä.

Marylandin osavaltiossa, puolen tunnin matkan päässä Washington DC:stä, järjestetyssä konferenssissa Woodridge oli näkemyksineen melko yksin. CPAC:n gallupissa 95 prosenttia hyväksyi Trumpin toiminnan presidenttinä.

Viime vuosina CPAC:sta on tullut Trump-mielisten kokoontumisajot, ja Donald Trump on itseoikeutettu pääpuhuja. Konferenssissa on myynnissä Trump-fanikamaa pilvin pimein.

Tämän vuoden CPAC on kuitenkin tunnelmaltaan rauhallisempi kuin vuosi sitten Orlandossa Floridassa käyty konferenssi. Siellä vallitsi riehakas karnevaalimainen tunnelma, ja myös aggressiiviset tunteet puskivat läpi yleisön reaktioissa.

Marylandissa tunnelma on kuivakan pukumiesmäinen. Edes Trumpin esiintyminen ei saa aikaan samanlaista kiihkoa, vaikka yleisö eläytyykin innostuneesti Trumpin puheen aikana.

Kommunismin, marxismin ja sosialismin vastustaminen ovat kovassa huudossa CPAC:ssa. Näillä sanoilla viitataan aika vapaasti kaikkeen liberaalina pidettyyn.

CPAC:n puheenvuoroissa toistuvat samat arvot.

Tärkeitä asioita tänne kokoontuneille kymmenille puhujille ja tuhansille (silmiinpistävän valkoisen) yleisön jäsenille ovat yleisesti ottaen konservatiivinen kristillisyys, aseenkanto-oikeus, abortti­oikeuden vastustaminen, tiukka rajavalvonta sekä kova linja rikollisuuden suhteen.

Eniten puheenvuoroissa korostuu kaiken liberaalina tai progressiivisena pidetyn vastustaminen.

Kovimmat aplodit saavat puheenvuorot, joissa sanotaan: Me konservatiivit emme ole tyhmiä, pahoja tai rasistisia, kuten liberaalit väittävät. Meillä on oikeus arvoihimme, ne ovat Amerikan perusta. Me otamme maamme takaisin.

Yleisöliput tapahtumaan maksoivat 300 dollarin peruslipusta aina lähes 40 000 dollarin platinalippuun asti. Yksi tällaisen platinalipun haltijoista oli texasilainen Leigh Wambsganss.

Yksi tällaisen platinalipun haltijoista on texasilainen Leigh Wambsganss. Hän kertoo saaneen sponsoroidun lipun yritykseltänsä. Hän on paikan päällä verkostoitumassa ja levittämässä tietoa konservatiivisesta kristillisyydestä yritysmaailmassa.

Kansainvälisinä tähtipuhujina CPAC:ssa olivat Brasilian entinen presidentti Javier Bolsonaro, joka sai sankarin vastaanoton sekä brittiläinen ex-poliitikko Nigel Farage, joka oli yksi Brexitin arkkitehdeista.

Amerikkalaisia vetoneuloja olivat Trumpin ex-neuvonantaja Steve Bannon, joka pitää suosittua oikeisto­populistista podcastia ja Georgian kongressi­edustaja Marjorie Taylor Greene, joka on republikaanisen puolueen nouseva tähti. Molemmat heistä tunnetaan sala­liitto­teorioita levittävistä puheistaan.

Steve Bannonin War Room -podcastin koju oli konferenssin yleisömagneetti.

Kiinnostavinta tämän vuoden CPAC-konferenssissa oli kuitenkin se, kuka puuttui joukosta: Floridan kuvernööri Ron DeSantis. Häntä pidetään kovimpana Trumpin haastajana, mikäli hän päättää asettua ehdolle kilpaan republikaanisen puolueen presidenttiehdokkuudesta.

Trump Tribe of Texas -porukkaan kuuluva Alyssa Wolf sanoo, että Trumpin mahdollinen kilpailija DeSantis on mahtava kuvernööri, mutta tämän aika ei ole vielä presidentiksi.

– Juuri nyt me tarvitsemme Trumpin presidentiksi, koska hän on suoran toiminnan mies. Haluaisin nähdä DeSantisin pyrkivän presidentiksi vaikka kahdeksan vuoden kuluttua.

Alyssa Wolf (toinen vas.) on osa Trump Tribe of Texas -porukkaa.

Sama mielipide toistuu monen muunkin konferenssiin kokoontuneen puheissa. Mutta täytyy pitää mielessä, että CPAC on pääasiallisesti Trumpin kannattajien klikki, eikä sen osan­ottaja­kunta edusta kattavasti sitä, mitä republikaanisen puolueen kannattaja­kunta yleisesti ajattelee.

Eri mieli­pide­mittauksissa DeSantis on johtanut Trumpia, toisissa mieli­pide­mittauksissa asetelma on ollut toisin päin.

Asetelma on tietysti spekulaatiota niin kauan, ennen kuin DeSantis julkistaa, onko hän ylipäätään asettumassa ehdolle.

Trump oli tiettävästi testannut erilaisia pilkkanimiä DeSantisille ennen suurta lauantain esiintymistään. Mutta hän ei maininnut DeSantisia nimeltä tai hyökännyt suoraan tämän kimppuun. Vihjaukset olivat tällä kertaa vivahteikkaampia, ja Trump kävi eräänlaista varjonyrkkeilyä DeSantisia vastaan.

CPAC:n äänestyksessä 62 prosenttia halusi nähdä Trumpin seuraavana presidenttinä ja 20 prosenttia DeSantisin.

Trump kommentoi tuloksia:

– Ihmiset ovat kyllästyneet RINOhin (Republican in Name Only, pilkkanimi maltillisille republikaaneille) ja globalisteihin.

Trump on aiemmin kutsunut DeSantisia RINOksi ja globalistiksi.