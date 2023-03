Yhä useammat amerikkalaiset vanhemmat haluavat päättää, mitä heidän lapsillensa opetetaan kouluissa – ja varsinkin, mistä aiheista pitäisi vaieta.

Floridalainen Catalina Stubbe kuuluu Moms For Liberty -järjestöön, joka ajaa vanhempien oikeuksia päättää koulujen opetuksesta.

Oxon Hill, Maryland, Yhdysvallat

Yhdysvaltain-lipun punaiseen mekkoon pukeutunut Catalina Stubbe on neljän lapsen äiti Etelä-Floridasta. Hänen vanhin lapsensa on 16-vuotias ja nuorin 7-vuotias.

Stubbe haluaa, että hänen lapsillensa, tai kenenkään muunkaan lapsille, ei puhuta seksistä koulussa.

– Seksuaalivalistus on mielestäni täysin sopimaton aihe käsitellä kouluissa. Kouluissa ei opeteta vain anatomiaa, vaan lapsillemme opetetaan perverssiä propagandaa, Stubbe kertoo Marylandissa pidettävässä konservatiivien CPAC-konferenssissa.

– Lapsille annetaan luettaviksi pornografista sisältöä. Lapsille kerrotaan asioita, jotka vaikka työpaikalla kollegalle sanottuna olisivat seksuaalista häirintää.

Stubben mielestä seksistä puhuminen omille lapsille pitäisi aloittaa sitten, kun lapsi ilmoittaa olevansa siihen valmis.

– On lapsen oma valinta, milloin hän haluaa keskustella aiheesta. Haluan odottaa, että poikani sanoo: äiti, minä pidän yhdestä tytöstä, voitko auttaa minua käsittelemään tätä oikealla tavalla, Stubbe kertoo.

Stubben mielestä seksuaalisuus on yksityinen asia. Hän haluaa kunnioittaa lastensa yksityisyyttä mutta myös kommunikointi on tärkeää. Hän kertoo, että seksuaalisuus on jo tullut puheeksi vanhempien lasten kanssa.

– On tärkeää kuunnella lapsia ja ohjata heitä, mutta sen täytyy tapahtua lapsen suostumuksella, Stubbe sanoo.

– Tällä hetkellä kouluissa lapsilta tai heidän vanhemmiltaan ei kysytä suostumusta, vaan heille tuputetaan seksuaalivalistusta.

Siksi Stubbe on aktivisti Moms For Liberty -järjestössä, jonka motto kuuluu En jaa vanhemmuutta hallituksen kanssa.

Tämä Floridasta alkunsa saanut järjestö on levinnyt ympäri Yhdysvaltoja. Järjestö ajaa niin sanottuja vanhempien oikeuksia, joista on tullut erittäin tärkeä poliittinen teema Yhdysvalloissa.

Vanhempien oikeudet tarkoittavat vanhempien oikeutta päättää siitä, mitä heidän lapsillensa opetetaan kouluissa ja varsinkin, mitä lapsille ei saa opettaa.

Käytännössä kiistakapuloina on kaksi aihepiiriä: seksi (seksuaali- ja sukupuoli-identiteetti) sekä rotu (rasismin merkitys Yhdysvaltain historiassa ja nyky-yhteiskunnassa).

Konservatiivisia arvoja puolustavien poliitikkojen ja vanhempien huolena on ollut, että kouluopetus tai keskustelu seksuaali- ja sukupuoli-identiteetistä hämmentää lapsia. Äärimmäisissä mielipiteissä katsotaan, että seksuaalikasvatus, jossa kerrotaan homo­seksuaalisuudesta tai trans­sukupuolisuudesta, aivopesee lapsia ”kääntymään” homoiksi tai transsukupuolisiksi.

Afrikkalaisamerikkalaista historiaa käsittelevän opetuksen suhteen on puhuttu siitä, että sen opettaminen syyllistäisi valkoisia lapsia ja saa lapset vihaamaan isänmaataan. Niin sanottu kriittinen rotuteoria, joka on akateemisen tutkimuksen käsite, on muodostunut kirosanaksi konservatiiveille.

Moms For Liberty -järjestö pyrkii vaikuttamaan niin poliitikkoihin, koululautakuntiin kuin myös suoraan opettajiin ja vanhempiin.

– Me taistelemme marxistista propagandaa vastaan, Stubbe sanoo.

Stubben kotiosavaltiosta Floridasta on tullut sen kuvernöörin Ron DeSantisin johdolla konservatiivisen kouluopetuksen vallankumouksen keidas.

Floridan kuvernööri Ron DeSantis on nostanut politiikkansa kärkeen ”woke-propagandan” kieltämisen julkisissa kouluissa.

Ron DeSantista pidetään kaikista mahdollisimpana Donald Trumpin haastajana republikaanisen puolueen presidentti­kilpailun esivaaleissa 2024.

DeSantis on julistanut Floridan olevan osavaltio, jonne woke tulee kuolemaan. Woke-käsitteellä viitataan progressiivisiin ja liberaaleihin arvoihin.

DeSantis haluaa kieltää ”woke-propagandan” Floridan kouluissa. Hän on jo allekirjoittanut Stop Woke -lain, joka muun muassa kieltää keskustelun seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä julkisissa alakouluissa.

Stubbe arvostaa sitä, mitä DeSantis tekee Floridassa ja haluaisi nähdä saman kehityssuunnan kaikkialla maassa.

– DeSantis on hieno esimerkki ja hänellä on kaunis perhe. Meillä tulisi olla johtajia, jotka kunnioittavat perhettä instituutiona.

Houstonissa osoitettiin mieltä Ron DeSantisin Stop Woke -politiikkaa vastaan.

Demokraatit ja monet aktivistit ovat arvostelleet Stop Woke -lakia.

Heidän huolenaan on muun muassa ollut, että mikäli keskustelu seksuaali- ja sukupuoli-identiteetistä kielletään kouluissa, se altistaa vähemmistöihin kuuluvia mielenterveys­ongelmille.

Lain pelätään johtavan myös LGBTQ-oppilaiden syrjintään ja heidän oikeuksiensa polkemiseen.

