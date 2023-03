Joukkotappelujen keskiössä on ollut Ryodaniksi itseään kutsuva joukko. Ryhmän jäsenet pukeutuvat usein mustiin huppareihin, joissa on valkoinen hämähäkki.

Japanilaisen mangan inspiroimiin nuorisojengeihin liittyvistä joukkotappeluista varoitellaan niin Venäjällä, Ukrainassa kuin Valko-Venäjälläkin.

Löyhästi järjestäytynyt joukko kutsuu itseään sosiaalisessa mediassa TshVK Ryodaniksi, tai Redaniksi.

Bellingcatin mukaan TshVK viittaa yksityiseen palkka-armeijaan, jollainen on vuoden aikana paljon huomiota saanut venäläinen Wagner. Ryodanin tapauksessa etuliitettä kuvaillaan kuitenkin vitsiksi ja ironiseksi piikiksi.

Bellingcatin mukaan ryhmä pääosin julkaisee sosiaalisessa mediassa animesta ja videopelistä. Ryhmään kuuluvat tunnistaa muun muassa ruutuhousuista, mustista huppareista, joissa on valkoinen hämähäkki ja pitkistä, tummista hiuksista.

Bellincatin selvityksen mukaan ensimmäinen Ryodaniin yhdistetty joukkotappelu tapahtui tiettävästi 19. helmikuuta Aviaparkin ostoskeskuksessa Moskovassa. Bellingcatin mukaan tuolloin joukko verryttelypukuihin pukeutuneita miehiä tappeli Ryodanin nuorten kanssa.

Pian tämän jälkeen suositulla Ryodan-tilillä Telegramissa julkaistiin uhmakas viesti: ”Kuolema kaljuille kusipäille Adidaksissaan.”

Ryodan-jengit Jengit ovat saaneet inspiraatiota suositusta mangasta Hunter x Hunter. Siinä on rikollisjengi, jonka nimi on Gen’ei Ryodan.

Mangan pohjalta on tehty myös muun muassa kaksi animesarjaa ja pelejä.

Mangasarjan ensimmäinen osa ilmestyi vuonna 1998.

Aviaparkin tappelun jälkeen Ryodan-jengejä on näkynyt useissa kaupungeissa Venäjällä, CNN kertoo. Moskovan lisäksi jengejä on havaittu myös esimerkiksi Kazanissa, Pietarissa ja Nobosibirskissä.

Venäjän valtiollinen uutistoimisto Ria Novosti uutisoi helmikuun lopussa, että Moskovassa oli otettu kiinni 350 ihmistä liittyen epämuodolliseen Ryodan-liikkeeseen.

– Moskovassa 24.–25. helmikuuta yli 350 ihmistä vietiin poliisiasemille ja 319 oli alaikäisiä, viranomaislähde kertoi.

Henkilöiltä takavarikoitiin kaasupatruunoita, puukkoja ja kuula-aseita. Mediazonan mukaan on kuitenkin epäselvää, olivatko kiinniotetut Ryodan-ryhmän jäseniä.

Jopa Kreml on ottanut kantaa Ryodan-ilmiöön. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi tiistaina, että oli tärkeää lopettaa ”laittomat toimet. Ja tietysti se on niin sanoakseni pseudo­ala­kulttuuri, jolla on miinusmerkki ja, joka ei tee lainkaan hyvää nuorisollemme.”

Ukrainassa poliisi syytti Venäjää Ryodan-jengien ilmaantumisesta ja väitti venäläisten yrittävän viedä Ryodanin negatiivisen vaikutuksen Ukrainaan nuorille suunnatun disinformaation kautta. Ryodan-jengejä on nähty Harkovassa ja Kiovassa.

Valko-Venäjälllä viranomaiset ovat käynnistäneet tutkinnan yleisen järjestyksen häiritsemisestä sen jälkeen, kun 200 nuorta otettiin kiinni ostoskeskuksessa Homelissa Radio Free Europe uutisoi.

Ryodan-liikkeelle on syntynyt vastaliike. Bellingcatin mukaan anti-Ryodan-liikkeen Telegram-kanavilla käyttäjät ovat jakaneet videoita hyökkäyksistä mustiin huppareihin pukeutuneita nuoria kohtaan.

Bellingcatin tutkija Eliot Higgins jakoi Twitterissä anti-Ryodan-liikkeen käyttämän kuvan. Bellingcatin mukaan tämän liikkeen edustajilla, jotka ovat pitkälti nuoria miehiä, ei vaikuta olevan yhtenäistä ideologiaa tai tavoitetta muuta kuin väkivalta Ryodan-liikkeen edustajia vastaan.

Anti-Ryodan-ryhmissä jaetuissa meemeissä näkyy kuitenkin homofobisia ja valkoisten ylivaltaa kannattavien liikkeiden piirteitä, samoin kuin skinheadien käyttämiä iskulauseita ja kuvia.