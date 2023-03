Italian etsityimmän mafiapomon sisko oli piilottanut tuolinjalkaan viestin, jonka avulla mafiapomo saatiin kiinni. Myös sisko pidätettiin, sillä hänellä oli merkittävä rooli Cosa Nostra -mafiassa.

Italiassa pidätettiin tammikuussa 30 vuotta poliisia pakoillut mafiapomo Matteo Messina Denaro. Nyt poliisi kertoo, että Denaro saatiin lopulta kiinni tuolin­jalkaan piilotetun salaviestin ansiosta.

Denaron uskotaan olevan Cosa Nostra -mafian johtaja. Hänet tuomittiin lukuisista murhista elinkautiseen vankeus­tuomioon poissa­olevana vuonna 2002. Denaro on pakoillut siitä lähtien sukulaistensa avustuksella.

Tuolinjalkaan kätketty viesti löytyi poliisin peite­operaatiossa. Poliisi oli soluttautunut mafiapomon siskon Rosalia Messina Denaron kotiin.

Poliisi löysi viestin yrittäessään asentaa kuuntelulaitetta alumiiniseen tuoliin. Tuolinjalan sisältä löytyi paperi, joka ensi­silmäyksellä näytti numeroineen ja symboleineen siansaksalta. Poliisi otti sepustuksesta kuvan ja laittoi sen takaisin paikalleen.

Lue lisää: Ensimmäinen surma vain 18-vuotiaana – tällainen on mafiapomo Matteo Denaron synkkä tarina

Rosalia Messina Denaro pidätyksensä jälkeen.

Siansaksa paljastui koodikieleksi, jota Matteo Denaro käytti perheen­jäsentensä ja mafian kanssa. Teksti kertoi tämän kamppailusta paksusuolen syövän kanssa. Poliisi sai yhdistettyä viestin Denaroon, kun selvisi, ettei kellään muulla perheenjäsenellä ollut samanlaista syöpädiagnoosia.

Viesti toimii todistus­aineistona siitä, että Rosalia Messina Denaro on auttanut veljeään kaiken aikaa pakenemaan poliisia. Rosalia Denarolla on poliisin mukaan ollut merkittävä rooli mafia­perheessään. Hän on ilmeisesti toiminut rahaston­hoitajana. Hän kommunikoi veljensä kanssa koodinimellä ”Suuri mansikka”.

Poliisi epäilee Rosalia Denaron myös avustaneen veljeään useissa vankila­paoissa ja välittäneen viestejä tälle muilta mafian jäseniltä veljen paetessa poliisia. Rosalia Denaro pidätettiin.

Matteo Denaro vangittiin lopulta yksityisklinikalla Palermossa. Hän oli siellä hoidettavana paksusuolen syövänsä takia. Denaro käytti väärennettyä henkilöllisyyttä. Poliisi sai pidätykseen apua asevoimilta. Pidätyksestä ja salaviestistä kertovan BBC:n mukaan kiinniottoon osallistui yli 100 sotilasta.