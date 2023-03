Unkarin presidentti tukee Suomen ja Ruotsin liittymistä Natoon.

Unkarin parlamentin päätös ratifioida Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet näyttää taas saaneen uuden päivämäärän.

Unkarin presidentti Katalin Nováková kertoo tshekkiläismedialle, että parlamentin pitäisi äänestää Nato-asiasta noin 17. toukokuuta.

Unkarin presidentti on tavannut tänään tshekkiläisen kollegansa Milos Zemanin.

Asiasta kertoo tshekkiläismedia Ceske Noviny.

Nováková kertoo tukevansa molempien maiden liittymistä Natoon. Lehden mukaan hän sanoi kehottaneensa tällä viikolla Unkarin lainsäätäjiä ratifioimaan liittymisen nopeasti.

Unkari on vitkastellut ratifioinneissa. Päätöksen tekemiselle on annettu eri lähteistä päivämäärä jo muutamankin kerran, mutta se on toistuvasti lykkääntynyt.

Viimeksi päätös lykkääntyi, kun Unkarin parlamentin sivuilla julkaistiin uusin istuntoaikataulu. Se näytti, että parlamentti saattaisi äänestää Nato-jäsenyyksistä 20. maaliskuuta. Sitä ennen pidettiin mahdollisena, että äänestys olisi jo ensi viikolla.

Unkarin ratifiointeja odotettiin jo syksyllä, kun maasta lupailtiin, että päätös tehdään parlamentin palattua kesätauolta. Sitten päätös siirtyi joulun alle, sitten uuden vuoden puolelle.