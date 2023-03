Presidentti Vladimir Putinin apuun nettivideolla vedonneiden venäläissotilaiden kohtalo oli karu.

Viime viikonloppuna sosiaalisessa mediassa levisi jälleen uusi video, jossa venäläiset liike­kannalle­panossa mobilisoidut sotilaat, sotilasslangissa ”mobikit”, valittivat kurjia olojaan Itä-Ukrainan rintamalla ja vetosivat korkeampiin tahoihin saadakseen apua.

Miehet sanoivat olevansa kotoisin Irkutskin alueelta Etelä-Siperiasta ja saapuneensa Donetskiin Itä-Ukrainaan 31. joulukuuta.

Videolla heidän edustajansa luki Vladimir Putinille viestin, jossa he valittivat joutuneensa ”teurastettaviksi” etulinjaan. IS uutisoi aiheesta perjantaina.

Perjantaina Twitterissä kerrottiin, että valittajilla oli surkea kohtalo: heidät määrättiin hyökkäämään päin ukrainalaisten linjoja Adviivkassa Itä-Ukrainassa ja useita videon mobikeista kuoli.

Telegram-somepalvelussa oleva People of Baikal -kanava kertoo, että vetoomuksista huolimatta sotilaat määrättiin jälleen yhteen epäonnistuneeseen hyökkäykseen.

– Mikään asia ei ole muuttunut, vaikka kovasti olimme niin toivoneet, kertoi yksi henkiinjääneistä kanavalle.

Viime viikolla julkaistulla videolla sotilaat kertoivat, että heidät mobilisoitiin Irkutskin alueelta ja liitettiin Venäjän armeijan 1 439. rykmenttiin. Itä-Ukrainaan saavuttuaan heidät kuitenkin liitettiin separatistien niin kutsutun Donetskin kansanarmeijan (DPR) 1. slaavilaisprikaatiin.

– Meistä tehtiin hyökkäysosasto ja lähetettiin hyökkäämään päin linnoitteita Adviivkassa ilman tykistötukea.

– Viestimiehet, pioneerit ja tiedustelijat lähetettiin teurastettaviksi. Komentaja sanoi suoraan, että olemme vain kertakäyttöisiä, korvattavissa olevia, ja haavoittuminen on ainoa mahdollisuus päästä kotiin, hätääntyneet sotilaat kertoivat videolla.

Kyseessä ei ilmeisesti ollut joukon ensimmäinen vetoomusvideo, vaan he olivat tehneet niitä tammi- ja helmikuussa ainakin kaksi.

– Olemme aivan etulinjan tuntumassa ilman mitään koulutusta, varusteita tai tukea. Meidät oli valmisteltu alunperin toimimaan aluepuolustuksen joukkoina, mutta täällä meidät on heitetty hyökkäys­osastoksi. Olemme kahdessa päivässä menettäneet jo 19 haavoittuneina ja kaksi kaatuneina, kertovat sotilaat 24. tammikuuta ilmestyneellä videolla.

Toisessa, helmikuun alussa julkaistussa videossa sotilaat kertovat enemmän:

– Kun saavuimme uuteen yksikköön, teki uusi komentaja selväksi, että emme ole enää aluepuolustusjoukkoja, joiksi meidät oli koulutettu, vaan taisteluvalmis yksikkö rynnäköimään taloja ja linnoituksia vastaan.

– Yksikössämme sotilaiden keski-ikä on noin 35–40 vuotta. Useilla on kroonisia sairauksia, ylipainoa tai muita terveydellisiä rajoitteita. Siksi on vaikea kuvitella, miten tällainen yksikkö voisi suoriutua hyökkäämisestä.

Sotilaat sanoivat myös lähettäneensä oloistaan kirjallisen valituksen Putinille ja Venäjän syyttäjän­virastolle. Siinä he väittävät komentajiensa uhkailleen kuoleman­tuomioilla ja että haavoittuneita ei evakuoida, koska ”he pelkäävät menetettävänsä ajoneuvoja”. Erityisesti valituksen kohteena ovat separatistien joukot.

Venäläissotilaiden mukaan ukrainalais­separatistit evakuoivat ainoastaan omat haavoittuneensa, ja heistäkin vain lievästi haavoittuneet ja vakavammin loukkaantuneet ja kaatuneet jätetään.

– Kannamme haavoittuneet paareilla noin 1,5 kilometriä etulinjasta tien laitaan, jossa heidät lastataan tulituksen alla henkilöautoihin ja viedään sairaalaan.

Sotilaiden esittämien valitusten seurauksena Irkutskin alueen kuvernöörin Igor Kobzevin kerrotaan vastanneen, että hän aikoo selvittää tilannetta.

– Liittyen 1 439. rykmenttiin mobilisoitujen tilanteeseen, olen ottanut yhteyttä puolustus­ministerin syyttäjän osastoon asian selvittämiseksi. He ovat kertoneet asevelvollista vastuussa olevan nimen. He ovat suorittaneet henkilökohtaisia haastatteluja ja lähiaikoina miehet siirretään uusiin tehtäviin. Pidän tilanteen hallinnassa, kerrotaan kuvernöörin luvanneen.

Uusimpien tietojen mukaan miehet kuitenkin passitettiin etulinjaan jatkamaan hyökkäyksiä.