Ukrainalle voitto massiivisessa taistelussa – Venäjän joukoilta ”tolkuttoman taitamatonta toimintaa”

”Ei taitavassa panssariyksikössä pitäisi tuollaiseen hölmöyteen mennä.”

Kolme viikkoa kestänyt taistelu Etelä-Ukrainassa, Vuhledarin kaupungissa on aiheuttanut tankkitaisteluissa toistaiseksi suurimman yksittäisen tappion venäläisille joukoille.

Ukrainan armeijan edustaja kertoo The New York Times -lehdessä, että Venäjä on menettänyt taistelussa ainakin 130 panssarivaunua ja ajoneuvoa.

Ukrainalaisten mukaan venäläiset ovat sortuneet samoihin virheisiin kuin Ukrainan sodan alkuvaiheessa. Venäläiset kolonnat ovat ajaneet suoraan ukrainalaisten väijytyksiin.

Panssariasiantuntija, everstiluutnantti evp Olli Dahl on katsellut videopätkiä väijytyksistä.

– On kyse venäläisten ihan tolkuttoman taitamattomasta toiminnasta. Venäläiset ajavat hölmöllä taktiikalla rivistössä suoraan väijytyksiin, tulen alle ja miinakenttiin.

Videokuvissa näkyy pitkä panssaririvistö, joka ajaa tienvartta pitkin jonomuodossa. Kärki joutuu sekasorron valtaan, kun ensimmäinen vaunu ajaa miinaan, toiset yrittävät väistää sitä sivuilta ja jatkaa matkaansa.

– Ne ajavat miinaan saman tien ilman, että mitenkään pysähdytään, järjestäydytään, hajaannutaan tai tehdään jotain muuta tilanteeseen liittyvää järkevää.

Venäläisiä tankkeja on tuhoutunut suuria määriä Vuhledarissa.

Videokuvista näkyy, miten toisella puolella tien vieressä kulkee metsäsaareke ja siinä on pari aukkoa. Ensimmäisenä ajava rynnäkkö­panssari­vaunu ajaa aukosta ja suoraan miinaan.

Sen perään toinen yrittää vierestä ohi. Se ajaa viiden metrin päässä olevaan miinaan.

– Siinä on sellaista puoli­ymmärtämättömän ja pako­kauhun­omaista toimintaa, mihin kärki menee. Ei taitavassa panssari­yksikössä pitäisi missään tapauksessa tuollaiseen hölmöyteen mennä.

Sen jälkeen ukrainalaiset iskevät suoralla ammunnalla, tykistötulella ja kaikella mahdollisella venäläisiin joukkoihin. Venäläiset menettävät nekin vaunut, jotka eivät ole ajaneet miinoihin.

Ukrainalaisilla puolustajille on ollut aikaa miinoittaa alueita, Olli Dahl sanoo.

Sen lisäksi ukrainalaisilla on raskaalle tykistölle sellaista ampumatarviketta, joka sallii kauko­miinoittamisen. Ukrainalaiset ampuvat tykistöllä, ja tykistö­kranaatti levittää miinoja kentälle.

Miinakenttä voidaan ampua etenevän panssarijoukon ennustetulle reitille.

Ukrainalaiset tulittavat venäläisiä joukkoja Vuhledarissa.

Everstiluutnantti evp Olli Dahl sanoo, ettei venäläisten taistelumetodi ole muuttunut sitten Ukrainan sodan alun.

Sodan alkuvaiheessa venäläiset pyrkivät nopeaan Ukrainan miehittämiseen.

– Venäläiset eivät odottaneet vastarintaa ja he pyrkivät pitkissä rivistöissä sivustoista piittaamatta ajelemaan maanteiden suunnassa syvyyteen.

Sitten tuli ukrainalaisten vastarinta. Ukrainalaiset panivat takaa huoltoyhteydet poikki ja tuhosivat polttoaineajoneuvot.

– Niissä taistelukärjissä, joita ei tuhottu, polttoaine loppui, eväät loppuivat ja äijät lähtivät kävelemään.

Olli Dahl sanoo, että venäläiset tekevät nyt samanlaisia virheitä. Hänestä vaikuttaa siltä, etteivät venäläiset ole vieläkään omaksuneet kaikkia niitä oppeja, joita heidän pitäisi noudattaa.

Puutteita on taktisessa etenemis­ryhmityksessä ja siihen liittyvässä joukon eri elementtien yhteis­toiminnassa.

– Etenevää taistelu­panssari­vaunu- ja rynnäkkö­panssari­vaunu­kokonaisuutta vietäisiin sillä tavalla eteenpäin, että se on paremmassa ajoryhmityksessä ja siten, että etenemiseen liittyy voimakas tykistötulen käyttö, jolla pyrittäisiin lamauttamaan puolustajaa.

Venäjän joukkoja on heikentänyt omalta osaltaan se, että Ukrainan sodan alkuvaiheessa tappiot osuivat armeijan ratkaisevaan osaan. Päteviä alijohtajia kaatui tai haavoittui.

Venäjä menetti niitä, joiden hallussa oli osaaminen.

– Alijohtajina on nyt täysin oppimattomia tai kokemattomia, kyllä sekin näkyy aina suorituksessa.

Taistelujen jäljet näkyvät etulinjassa olevassa Vuhledarin kaupungissa.

Venäläisten Vuhlehdarissa menettämät 130 vaunua jakaantuvat Olli Dahlin mukaan todennäköisesti niin, että niistä parikymmentä on taistelu­panssari­vaunua.

Suurin osa menetyksistä on kevyempiä panssaroituja ajoneuvoja, rynnäkkö­panssareita ja kuljetus­panssareita.

– Tuotos tulee aika laajalta alueelta eri varikoista, eri tehtaista.

Nyt näyttää Dahlin mukaan muutenkin kuin Vuhlehdarin taistelun perusteella siltä, että venäläisiltä joukoilta on ensilinjan kalusto loppumassa.

Ensilinjan kalustoa on entistä harvempien yksiköiden käytössä.

– Junat, jotka Venäjältä tuovat täydennys- ja korvausmateriaalia. Niiden kyydissä on vanhaa 1960-luvun T62-taistelu­panssari­vaunua, joita on jostakin varikon pohjilta herätetty henkiin ja kunnostettu.

Uustuotannossa on Dahlin mukaan mitä ilmeisimmin sellainen ongelma, että uusille vaunuille erittäin tärkeässä varustuksessa, kuten nykyaikaisissa lämpökameroissa, huippu­teknologia on perustunut länsimaisiin komponentteihin.

– Nyt ei ole länsimaisia komponentteja. Niiden varastot ovat loppuneet. Saarto ja pakotteet purevat ainakin jonkin verran. Joten kalustoa joudutaan varustamaan huonommin, mitä se on ollut alkuperäisessä modernisoidussa valmistusversiossaan.

Ukrainan armeijan käytössä on muun muassa Neuvostoliiton aikainen 1960-luvulta peräisin oleva BMP-1 rynnäkköpanssarivaunu.

Kun kalustosta on pulaa eikä ole mahdollisuuksia massiivisiin panssari­rynnäköihin, venäläiset ovat turvautuneet jalkaväen hyökkäyksin.

Itä-Ukrainassa Bahmutin taisteluissa venäläiset muodostivat jalkaväestä pieniä iskuosastoja. Armeija tuki niitä kaikilla mahdollisilla aseilla. Osastot pyrkivät tukikohta tukikohdalta valtaamaan ukrainalaisten puolustusasemia.

– Ongelma on se, että asutus­keskus­taistelu on taitolaji. Se vaatii erittäin korkeasti koulutetun ja ammattimaisen jalkaväen. Se ei ole puoli­oppimattoman jalka­väki­massan duunia ollenkaan, Olli Dahl sanoo.

Bahmutin ympäristön ”lihamyllyssä” venäläiset ovat menettäneet suuren osan perustamistaan uusista joukoista.

– Näyttää siltä, että Venäjän liike­kannalle­pantujen joukkojen nopeasti Ukrainaan heitetyiltä osilta puuttuu taajama­taistelun ammattitaito. Kerätty reservi on aika paljon tuhottu säälimättömissä aalto aallon jälkeen tulevissa jalkaväen hyökkäyksissä saavuttamatta oikein mitään.