Länsi-Ruotsin hovioikeus vapautti 50-vuotiaan miehen 10-vuotiaan tytön raiskaussyytteestä, koska oikeudessa tuomarit olivat erimielisiä siitä, mitä sana pimppi tarkoittaa.

Ruotsissa on noussut skandaali hovioikeuden tuomiosta, joka vapautti 50-vuotiaan miehen, jonka käräjäoikeus oli aiemmin tuominnut kolmen vuoden vankeus­rangaistukseen 10-vuotiaan tytön raiskauksesta. Mies sai hovioikeudelta vapauttavan tuomion, koska neljä hovioikeuden miestuomaria ei tiennyt, mitä sana pimppi tarkoittaa.

Tapauksesta ovat Ruotsissa uutisoineet muun muassa Aftonbladet, SVT ja Dagens Nyheter.

Hovioikeus katsoi todistetuksi, että mies oli kosketellut tytön sukupuolielintä ja pitänyt sormeaan tytön sukupuoli­elimessä. Tuomarit vetosivat kuitenkin ruotsin kielen sanakirjaan, jonka mukaan sana ”snippa” (suom. pimppi) viittaa ulkoisiin sukupuolielimiin, eikä varsinaisesti emättimeen.

Ainoa naispuolinen tuomari olisi päätynyt käräjäoikeuden kanssa samaan ratkaisuun ja tuominnut miehen kolmeksi vuodeksi vankilaan.

Sosiaalisessa mediassa, erityisesti Instagramissa, on alkanut kuohuttavan tuomion myötä levitä aihetunniste ”jag vet vad en snippa är” (tiedän, mikä pimppi on). Myös Suomessa sairaanhoitaja Janina Rosenqvist on ottanut tapaukseen kantaa Instagram-tilillään. Rosenqvist on tullut tunnetuksi siitä, että hän on kertonut sosiaalisessa mediassa aikeistaan luopua raskaasti ja huonosti palkatusta hoitotyöstä ja pyrkivänsä lääketieteelliseen.

Eilen Sveriges Radio uutisoi, että kaksi tuomioon vaikuttanutta hovioikeuden lautamiestä on päättänyt jättää virkansa Länsi-Ruotsin hovioikeudessa.

Hovioikeuden­laamanni Åke Thimfors kertoo Aftonbladetille, että kymmenvuotias oli poliisikuulustelussa itse käyttänyt sanaa ”pimppi”, eikä kukaan ollut kysynyt, mitä hän tarkalleen ottaen tarkoitti.

– Oli epäselvyyttä siitä, missä kohtaa hänen sukupuoli­elimiään koskettelu oli tapahtunut, Thimfors sanoo.

Ruotsin kielen sanakirjan päätoimittaja ja ruotsin kielen professori Emma Sköldberg kommentoi tapausta Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:lle. Sköldbergin mukaan lapset eivät välttämättä anna sanoille tismalleen samaa merkitystä kuin aikuiset.

– Mielestämme sanakirjan määritelmän ei pitäisi olla ratkaiseva oikeudellisissa tilanteissa. Se on kohtuutonta, Sköldberg sanoo.

Oikeuden päätös kuohuttaa ruotsalaisia.

Jälkeenpäin sekä hovioikeuden tuomarit että syyttäjä ovat syytelleet toisiaan tuomiosta. Tapauksessa ei päädytty tuomitsemaan miestä myöskään lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, koska syyttäjän mukaan hovioikeus painosti syyttäjää poistamaan sen mahdollisten rikossyytteiden joukosta. Hovioikeuden­laamanni Thimfors on kiistänyt väitteen.

Tytön perhe kertoo Expressenille olevansa järkyttynyt, vihainen, surullinen ja ahdistunut tuomiosta. He ovat hämmentyneitä siitä, miten hovioikeus voi kumota tuomion, jos mies on todettu syylliseksi ja hänen on todettu toimineen tahallaan. Heidän mielestään on absurdia, että oikeus päätyy kiistelemään pimppi-sanan merkityksestä.

– Lisäksi analysoidaan, kuinka syvällä mies oli sormellaan hänessä. Se on hullua. Miten tällaista voi tapahtua? Minusta, tyttärestäni ja perheestämme tämä tuntuu uskomattoman hyökkäävältä ja loukkaavalta, perheenäiti kirjoittaa lehdelle.