Vjatsheslav Rovneiko löytyi elottomana omalta huvilaltaan, joka sijaitsee Venäjän eliitin suosimalla Rubljovon arvoalueella Moskovan ulkopuolella.

Venäjän median mukaan Vjatsheslav Rovneiko, 59, on jo kahdeksas öljyalalla toiminut venäläisjohtaja, joka on kuollut reilun vuoden sisällä yllättäen.

Rovneikon kuolemaan liittyvistä yksityiskohdista on kerrottu Venäjällä hyvin niukasti. Kertoman mukaan hänen eloton ruumiinsa löydettiin 22. helmikuuta kello 23.00 hänen omalta huvilaltaan Rubljovo-Uspenskojen valtatien varrelta. Kuolinsyytä ei ole kerrottu, mutta Venäjän median mukaan tapahtuneessa ei ole merkkejä rikoksesta.

Rubljovon seudut tunnetaan lukuisista arvohuviloistaan, sillä seudulla asuu Moskovan rikkainta eliittiä. Myös presidentti Vladimir Putinin edustushuvila sijaitsee samoilla seuduilla

Rovneiko kuului Venäjän ensimmäisen presidentin Boris Jeltsinin ja tämän Tatjana-tyttären lähipiiriin. Vuonna 2000 Rovneiko perusti Urals Energy -nimisen öljyfirman yhdessä Tatjanan silloisen miehen Leonid Djatshenkon kanssa. Leonid Djatshenko on käyttänyt julkisuudessa itsestään myös Aleksei-etunimeä.

Boris Jeltsin ja Naina Jeltsina kuvattuina Helsingin-vierailullaan 1997.

Tatjana Djatsheko (2. vas,) on nykyisin naimisissa Valentin Jumashevin (vas.) kanssa. Kuvassa myös Naina Jeltsina ja Aleksei Selivanenko. Kuva on vuodelta 2019.

Rovneiko oli osaomistajana myös belgialaisessa Nafta-öljy-yhtiössä, ja hän toimi Venäjän sisällä öljyalan alueellisissa koordinaatiotehtävissä. Viime vuosina hän harjoitti ammattimaista leikkokukkien kasvattamista yhdessä vaimonsa kanssa. Pariskunta perusti Rozovyi sad -nimisen yrityksen (Ruusutarha), joka joutui sittemmin kuitenkin talousvaikeuksiin.

Rovneikosta tiedetään julkisuudessa erittäin vähän, hänestä ei ole julkaistu edes Venäjän mediassa tuoreita ja varmuudella tunnistettuja valokuvia. Rovneikoa onkin nimitetty julkisuudessa lisänimellä ”kasvoton mies”.

Rubljovovksi kutsutaan aluetta, jolla sijaitsee valtava määrä Venäjän rikkaimman eliitin huviloita Moskovan lähellä.

Julkisuudessa on esitetty epäilyjä, että Rovneikolla olisi tiedustelu- tai vakoilutaustaa kylmän sodan ajoilta Euroopasta. Hänen on kuvailtu kuuluneen öljyoligarkki Gennadi Timtshenkon sekä Venäjän ulkomaantiedustelua nykyisin johtavan Sergei Naryshkinin lähipiiriin.

Rovneikon menneisyydestä tiedetään varmuudella se, että hän on valmistunut moskovalaisesta Mgimo-yliopistosta, jonka tiedetään kouluttavan sekä diplomaatteja että vakoilijoita. Hän oli naimisissa opiskelutoverinsa Irinan kanssa ja heidän Nikolai-poikansa on toiminut Lontoossa sijoituspankkiirina.

Venäjällä on sattunut reilun vuoden aika lukuisia selittämättömiä liikemiesten äkkikuolemia. Osa niistä on julistettu itsemurhiksi ja osa joko onnettomuuksiksi tai luonnollisiksi kuolemiksi. Julkisuudessa on epäilty, että ainakin osaan kuolemantapauksista voi liittyä rikoksia.