Näin paljon Venäjä on ottanut takkiin Ukrainassa – menettänyt merkittävän osan valtaamistaan alueista

Dramaattisin muutos rintamalinjoissa on tapahtunut Kiovan ympäristössä ja pohjoisessa.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan viime vuonna 24. helmikuuta, se oli muutamassa päivässä jo aivan Kiovan porteilla.

Myös muualla Pohjois-Ukrainassa – Tshernobylin, Tshernihivin ja Sumyn alueilla – Venäjä oli miehittänyt laajat alueet.

Kiova kuitenkin kesti, ja pään seinään hakkaamisen sijasta Venäjä teki maaliskuun lopussa ison ”strategisen muutoksen”: Kiovan esikaupunkien taisteluissa väsytetyt Venäjän joukot vetäytyivät yhtäkkiä koko Pohjois-Ukrainasta ja keskittyivät Donetskin ja Luhanskin nukketasavaltojen turvaamiseen.

Kaksi muuta merkittävää muutosta rintamalinjoissa vuoden aikana ovat olleet Ukrainan nopea vastahyökkäys Harkovan alueella syyskuussa ja etelämpänä Hersonin alueella syys-marraskuussa.

Harkovan alueella Ukrainan joukot valtasivat parissa viikossa takaisin Uudenmaan kokoisen (noin 9 000 neliökilometriä) alueen. Hersonin alueella Ukraina valtasi koko Dneprin länsirannan ja painoi venäläisjoukot joen toiselle puolelle.

– Venäjä on menettänyt merkittävän osan valtaamistaan alueista. Dramaattisin muutos tapahtui maaliskuun lopussa pohjoisessa, Ukrainan sodan karttapalvelun yksi ylläpitäjistä Eerik Matero sanoo.

Viron puolustusministeriön helmikuussa julkaiseman katsauksen mukaan Venäjä miehittää kuitenkin edelleen lähes viidesosaa (18:aa prosenttia) Ukrainasta.

Matero muistuttaa kuitenkin tekemään eron, onko Venäjä päättänyt vetäytyä itse vai onko se joutunut vetäytymään Ukrainan joukkojen puskiessa päälle.

– Herson ja Kiova olivat hyviä esimerkkejä tilanteista, joissa Venäjä vetäytyi itse. Harkovan alueella Venäjä pyrki taistelemaan parin päivän ajan, mutta kun Ukrainan hyökätessä tappio näytti selvältä huoltoyhteyksien puutteellisuuden takia, venäläisjoukot lähtivät pikavauhtia karkuun, Matero sanoo.

Ukrainalaiset pioneerit räjäyttivät padon ja aiheuttivat venäläisten etenemisen pysäyttäneen tulvan.

Harkovan suunnalla Ukraina valtasi parissa viikossa 9 000 neliökilometrin suuruisen alueen.

Ukraina iski venäläisten huoltoyhteyksiin Hersonissa ja pakotti vihollisen vetäytymään.

Kolmen viime kuukauden ajan rintamalinjoissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia.

– Sen jälkeen kun Ukrainan hyökkäys jämähti marraskuussa, tilanne on jumiutunut paikoilleen stabiiliksi, Matero kuvaa.

Vasta ihan viime viikkojen aikana Venäjä on alkanut edetä Bahmutin kaupungin ympäristössä.

– Bahmutin tilanne on todella, todella huolestuttava. Siitä saattaa olla tulossa uusi Mariupol, Matero sanoo.

Venäjä saartoi ja valtasi Mariupolin pala palalta viime keväänä. Kaupungissa kuoli lukemattomia ukrainalaisia pommituksiin sekä saarron aiheuttamiin ruuan ja veden puutteeseen.

Materon mukaan Hromoven kautta Bahmutiin ukrainalaisten puolelta johtava huoltotie on jo venäläisjoukkojen suoran tulen alaisena.

– Sen lisäksi on vain yksi tie, jota Venäjä ei hallitse. Se on kuitenkin ylämäkeen johtava hiekkatie, ja kun routa- ja rospuuttokausi alkaa, on hyvin kyseenalaista, onko tie käytettävissä, Matero pohtii.

Tilanne Bahmutissa alkaa olla melko kriittinen. Kaupunkia puolustaa vielä noin 3 000 ukrainalaissotilasta, mutta huoltotiet kaupunkiin alkavat olla venäläisten suoran tulen alla.

Materon mukaan Venäjän hyökkäyksen pääkärki on Bahmutin pohjoispuolella.

– Venäjä tekee silti pienempiä hyökkäyksiä myös Bahmutin eteläpuolella. Samanlaista aggressiivista puskua se ei ole kuin pohjoispuolella. Se on sellaista ikään kuin puolustuksen härnäystä, kun puolustukselle ei anneta hetken rauhaa.

Matero sanoo, että Venäjä on tällä hetkellä muutenkin aktiivinen itärintaman pohjoisosissa.

– Kupjanskissa Venäjän joukot yrittävät puskea eteenpäin. Kreminnan länsipuolella venäläisjoukot ovat saaneet ajettua Ukrainan joukot kaupungin lähimetsistä kauemmaksi metsään, ja Makiivkassa ja Nevskessä Venäjä yrittää painaa Ukrainan joukot Zherebets-joen toiselle puolelle. Samoin Donetskin pohjoispuolella Avdiivkassa venäläiset yrittävät edetä, Matero sanoo.

Venäjä on menettänyt paitsi paljon valtaamiaan alueita myös sotakalustoaan Ukrainassa. Tämän tankin tie päättyi Tsupivkaan Harkovan alueella.

Matero kuitenkin sanoo, että nykyisillä näytöillä Venäjän suurta läpimurtoa ei ole näkyvissä.

– Parhaat mahdollisuudet etenemiseen olivat kaksi viime viikkoa, kun Venäjällä oli siellä paljon uusia ja tuoreita miehiä. Nyt kun tulee maaliskuu rospuuttoineen, maasto pehmenee ja uudet miehet väsyvät, niin hyökkäyksen tahti alkaa hiipua. Venäjä ei hyökkäyksellään hirveän pitkälle pääse, jos Ukraina ei itse vetäydy, Matero arvelee.

–Ja Ukrainan vetäytymistä ei ole nähtävissä. Sen näkee siitäkin, että Ukraina pitää itsepintaisesti kiinni Bahmutista, vaikka ei enää ehkä kannattaisi, Matero lisää.

Etelämpänä Dneprin varressa tilanne on mennyt täydeksi asemasodaksi. Matero sanoo, että Zaporizzjan alueella rintamalinja ei ole liikkunut sodan kahden ensimmäisen viikon jälkeen käytännössä tuumaakaan suuntaan eikä toiseen.

Venäjän joukot on ajettu pois Hersonista, mutta sodan jäljet näkyvät yhä. Viimeksi Venäjä pommitti Hersonia 21. helmikuuta.

– Myös Hersonin edustalla Dnepr on se suurin jakaja. Suistoalueella tehdään tiedustelupartiointia, ja aina välillä ammutaan tykillä, ei kuitenkaan hyökkäystarkoituksessa vaan ilmoittamalla vastapuolelle, että täällä ollaan yhä. Hersonissa kumpaisellakaan ei ole pyrkimystä hyökkäykseen, sillä Dneprin suistoalueella joukkojen huoltaminen olisi äärimmäisen hankalaa, Matero sanoo.