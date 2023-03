Aleksei Moskaljovia, 54, uhkaa kolmen vuoden vankeustuomio. Hänen suurin pelkonsa on kuitenkin tyttären joutuminen valtion ylläpitämään laitokseen.

12-vuotiaan venäläistytön koulussa piirtämä kuva on johtanut hänen isänsä pidätykseen Tulan alueella sijaitsevassa Jefremovin kaupungissa. Tyttö itse on joutunut väliaikaisesti valtion huostaanottamaksi, ja häntä uhkaa mahdollisesti tulevaisuus valtion ylläpitämässä laitoksessa.

Tapauksesta uutisoivat alun perin itsenäiset venäläiset uutissivustot Spektr sekä OVD-Info, ja siitä raportoi myös muun muassa Latviasta käsin toimiva Meduza.

Meduzan mukaan tapahtumat käynnistyivät viime huhtikuussa, kun koulun taideopettaja pyysi kuudennen luokan oppilaita piirtämään kuvia, jotka osoittaisivat tukea Ukrainassa taistelevalle Venäjän armeijalle. Masha Moskaljova, 12, piirsi kuitenkin sodan vastaiseksi tulkitun kuvan.

Kuvassa ohjukset lensivät kohti ukrainalaista naista ja lasta, joiden vierellä olevaan Ukrainan lippuun oli kirjoitettu sanat ”Kunnia Ukrainalle”. Piirustuksessa niin ikään olleeseen Venäjän lippuun Masha oli kirjoittanut lauseen ”Ei sotaa”.

(Mashan piirtämä kuva näkyy alla olevassa twiitissä kokonaan, kun klikkaat sen auki.)

Kuvan nähtyään opettaja otti välittömästi yhteyttä poliisiin. Jo seuraavana päivänä asiaan tarttuivat Venäjän turvallisuuspalvelu FSB sekä lastensuojeluviranomaiset.

– Taideopettaja uhkaili tytärtäni saman tien, joten kun viranomaiset tulivat ja kyselivät koulun ovella oppilailta näiden nimiä, hän tiesi välittömästi, mitä oli tapahtumassa. Hän onnistui livahtamaan paikalta antamalla väärän nimen. Hän juoksi kotiin hengästyneenä ja kertoi: ”Isä, poliisi sai minut melkein kiinni – minä piirsin kuvan!” kertoi Mashan isä Aleksei Moskaljov, 54.

Moskaljov on yksinhuoltaja, sillä Mashan äiti muutti toiseen kaupunkiin tyttärensä ollessa 3-vuotias.

Isän mukaan Masha oli kotiin tullessaan peloissaan, joten hän lupasi mennä tätä vastaan seuravana päivänä koululle. Koulun rehtori kutsui kuitenkin Moskaljovin nähtyään paikalle poliisin ja lastensuojeluviranomaiset.

He veivät isän ja tyttären mukanaan paikallisen poliisipäällikön pakeille. Kuulustelujen jälkeen Moskaljov sai sakot sekä syytteen Venäjän armeijan ”häpäisemisestä”. Syytteen perusteena olivat miehen sosiaalisessa mediassa julkaisemat, Venäjän armeijaa koskevat kommentit.

– Venäjän armeija. Raiskaajat rinnallamme, kuului yksi Moskaljovin julkaisemista kommenteista Meduzan mukaan.

Isä ja tytär päästettiin kotiin. Muutaman päivän kuluttua Moskaljov sai kuitenkin koululta tiedon, jonka mukaan FSB oli ottanut Mashan kuulusteltavaksi. Myös isä sai kuulla kunniansa.

– Kolmen ja puolen tunnin ajan he kertoivat minulle, että kasvatan tytärtäni väärin. He sanoivat ottavansa hänet minulta ja panevansa minut vankilaan, Moskaljov kertoi.

Tämän jälkeen Masha lakkasi käymästä koulua. Vuodenvaihteen tienoilla FSB rynni perheen kotiin näyttävällä operaatiolla. Turvallisuuspalvelun mukaan lähtivät paitsi Mashan piirros, myös Moskaljovin säästöt.

Mashan veivät lastensuojeluviranomaiset ja hänen isänsä päätyi kuulusteluihin, jossa häntä pahoinpideltiin ja pakotettiin kuuntelemaan tuntikausia Venäjän kansallislaulua.

Kuulustelijat näyttivät Moskaljoville sotaa kritisoivia kommentteja, joita myös Masha oli kirjoittanut sosiaaliseen mediaan. Moskaljovista avattiin uusi rikostutkinta, jonka myötä häntä epäillään nyt Venäjän armeijan ”törkeästä häpäisemisestä”.

” Kolmen ja puolen tunnin ajan he kertoivat minulle, että kasvatan tytärtäni väärin.

Vapauduttuaan Moskaljov haki tyttärensä laitoksesta ja piiloutui tämän kanssa salaiseen paikkaan. Meduzan mukaan hänet pidätettiin kuitenkin keskiviikkona.

Nyt Moskaljovia uhkaa kolmen vuoden vankeustuomio. Hänen suurin pelkonsa on kuitenkin se, että Masha päätyy jälleen laitokseen.

Asianajajansa Vladimir Bilijenkon mukaan Moskaljov voi periaatteessa yksinhuoltajana välttää vankilaan joutumisen.

– Mutta jos viranomaiset päättävät hänen olevan itsepäinen – oikeusjärjestelmämme antaa heille usein periksi – he saattavat panna hänet vankilaan ja lähettää hänen tyttärensä orpokotiin, Bilijenko sanoi Meduzalle.

Tapauksen alun perin julkisuuteen nostaneen OVD-Infon tiedottaja Maria Kuznetsova kertoi Guardianille, että Mashan piirros tuskin oli pääsyy siihen, miksi viranomaiset kiinnittivät huomionsa Moskaljovin perheeseen.

– On tärkeää ymmärtää, että Moskaljovien tapaus on osa laajempaa, kauhistuttavaa trendiä. Se on osa hallinnon laajempaa sota-ajan kurinpitoa, jossa vainotaan rutiininomaisesti alaikäisiä ja heidän perheitään. Samaan aikaan venäläiset nuoret puristetaan osaksi voimakkaasti militarisoitua kulttuuria, Kuznetsova kertoi.

OVD-Infon tietojen mukaan Venäjällä on kuluneen vuoden aikana pidätetty ainakin 544 sodan vastaisiin protesteihin osallistunutta nuorta. Seitsemällä heistä on käynnissä syyteprosessi, jonka perusteena ovat heidän sodanvastaiset näkemyksensä.

Lue lisää: Jättiselvitys Putinista: Tienaa vodkalla, osti väitetylle rakastajattarelleen hulppean katto­­huoneiston

Lue lisää: Pääkirjoitus: Epätoivoinen Putin vihjailee jo laajentavansa sotaa Ukrainan rajojen yli

Lue lisää: Kommentti: Venäläisille kerrotaan lännessä leviävästä suuresta ”Putinin ihailusta” – näin temppu toimii