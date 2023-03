Lääkäri ei ollut uskoa Marko Lahokosken epäilyjä todeksi.

Lahtelaisen Marko Lahokosken lomamatka Teneriffalle ei alkanut parhaalla mahdollisella tavalla.

Lahokoski saapui perheineen suosittuun lomakohteeseen maanantai-iltana. Lentokentältä suunnattiin suoraan hotellille nukkumaan, mutta yöunet katkesivat yllättäen noin kello kahden aikaan yöllä.

– Heräsin äkillisesti, että nyt meni joku korvaan ja rupesin huiskimaan kädellä ja koetin tunkea sormea korvaan, Lahokoski kertaa.

– Mitään ihmeellistä ei tunnu ja vaimo yrittää kännykän lampun kanssa katsoa, että näkyykö siellä mitään. Ei näy.

Tunne oli mitä oudoin ja epämukavin.

– Välillä ei tuntunut mitään ja välillä ihmeellistä kohinaa, ihan kuin siellä liikkuisi jotain.

Ensimmäinen yö lomakohteessa meni pääasiassa googlaillessa, mitä korvassa voisi olla. Pääepäilynä oli, että Lahokosken tärykalvo olisi hajonnut lentomatkasta aiheutuneen ilmanpaineenvaihtelun seurauksena.

Lahokoskesta tuntui Googlen selaamisesta huolimatta siltä, että jokin ötökkä olisi löytänyt tiensä hänen korvaansa.

Lahokoski päätyi ottamaan särkylääkkeitä, jotta voisi saada edes vähän unta korvavaivansa kanssa. Parin tunnin yöunien jälkeen oireet jatkuivat ja oli pakko suunnata paikalliselle lääkärille.

Lääkäriaseman virkailija ihmetteli, mistä Lahokoski oikein oli saanut päähänsä, että hänen korvassaan voisi olla ötökkä.

– Heidän aikanaan vain yksi tai kaksi kertaa ollut, Lahokoski sanoo virkailijan todenneen.

Korvaan tähystäessä lääkäri totesi siellä olevan liikaa vaikkua, korva on ensin pestävä, jotta sinne näkee paremmin. Huuhtelun seurauksena iljettävä yllätys lävähti korvasta ulos.

– Siihen peltiselle astialle pörähti vähän yli sentin mittainen torakka. Siinä oli lääkärikin vähän ihmeissään.

Markon korvasta löytyi noin sentin pituinen torakka.

Lahokoski ei löydöstä innostunut, vaikka hänen epäilynsä osoittautuivatkin lääkäriaseman henkilökunnan skeptisyydestä huolimatta toteen.

– Kyllä mieluummin olisin ottanut sellaisen tiedon, että tärykalvo on rikki, että siinä on sellainen looginen selitys. Tuo on sellainen, että saattaa kummitella vähän tulevissakin reissuissa.

Lääkäri totesi Lahokosken korvan tulehtuneen. Hän sai matkaansa viiden päivän korvatippakuurin sekä pieneen pussiin säilötyn, korvasta löytyneen torakan.

Hotellilla henkilökunta oli ihmeissään tapahtuneesta, kuulemma torakoita ei pitäisi heiltä löytyä. Lahokosken perheen huoneessa kävi myrkyttäjä ja huoneen lakanat vaihdettiin.

Hyvitykseksi hotelli maksoi Lahokosken lääkärikäynnin ja tarjosi perheelle yhden päivän ilmaisen aamupalan sekä illallisen.

Tältä torakka näyttää verrattuna tölkinavaajaan.

Torakkaepisodin jälkeen perhe päätyi nukkumaan valot päällä luettuaan internetistä, että torakoilla on tapana liikkua pimeässä.

Keskiviikkoiltana perhe oli lunastamassa ilmaista illallistaan. Huone jäi tyhjäksi ja valot sammuksiin, kun huoneen avainkortit olivat perheen matkassa.

– Poika tuli aikaisemmin illalliselta huoneeseen ja meni vessaan, niin vessan lattialla on torakka, Lahokoski kertoo.

Tässä vaiheessa hotellin vastaanotosta tarjottiin perheelle uusi, isompi huone. Ääni kellossa oli ehtinyt muuttua torakoiden yleisyyden suhteen.

– Nyt sitten respassa oltiinkin, että kyllä täällä Teneriffalla niitä torakoita on.

Perhe on jatkanut öiden nukkumista valot päällä. Vastaanoton kautta he eivät ole saaneet vielä selvyyttä sille, voivatko he saada esimerkiksi osittain rahojaan takaisin. Kyseessä on neljän tähden hotelli.

– Sanoin, että kysykää esimieheltä, että ottaako mitään kantaa. Vaikutti aika nihkeältä tuo kanava.