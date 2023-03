Presidentti Vladimir Putinin viimeistä päivää virassa on uumoiltu siitä lähtien, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan hieman yli vuosi sitten.

Vladimir Putinin valtakausi ei kestä ikuisesti. Asiantuntijat arvioivat viittä mahdollista lopputulemaa.

Sairaus, vallankumous, salamurha, pako vai ero?

Presidentti Vladimir Putinin viimeistä päivää virassa on uumoiltu siitä lähtien, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan hieman yli vuosi sitten.

Kremlologia, eli Venäjän, ja aiemmin Neuvostoliiton valtaklikkien toiminnan analysointi ja ennakointi, sekä sen jyrkempi versio putinologia, eivät ole helppoja lajeja.

Yhdysvaltalaisen Rutgersin yliopiston Venäjä-asiantuntija, valtiotieteen professori Alexander J. Motyl luottaa kuitenkin yhden miehen arvioihin Putinin terveydentilasta.

Valtiotieteen professori Alexander J. Motyl ja turvallisuusasioiden professori Andrew A. Michta kommentoivat Ilta-Sanomille Putinin mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita.

– Ottaisin vaarin venäläisen analyytikon Valeri Solovein vihjeistä.

Motyl ja turvallisuusasioiden professori Andrew A. Michta George C. Marshall European Center for Security Studies -keskuksesta perkasivat Putinin mahdolliset poistumisreitit IS:n pyynnöstä.

Kehno sotamenestys johtaa palatsivallankumoukseen

Venäjän kehnon sotamenestyksen on arveltu johtavan jopa vallanvaihtoon Kremlissä.

Hyökkääjä on menettänyt läntisten tietojen mukaan kuolleina tai haavoittuneina jo lähemmäs 200 000 sotilasta eikä loppuvuoden osittainen liike¬kannalle¬panokaan kääntänyt asetelmia rintamalla Putinille mieluisaksi.

Professori Motyl ei pidä mahdottomana, että Vladimir Vladimirovitshia yritettäisiin kammeta lankulle vielä tämän vuoden puolella.

– Näen asian samalla tavalla kuin joukko venäläisiä analyytikkoja, joiden mukaan Putinin ote vallasta heikkenee ja kritiikki hänen johtamistaan kohtaan kasvaa, Motyl sanoo.

– Näiden näkemysten mukaan hänen sairautensa myös pahenee, ja voi olla, että hänet yritetään syrjäyttää jo 2023.

Jännitteiden kiristyminen Kremlissä ei yllätä Andrew A. Michtaa.

Tuhottu venäläinen tankki kuvattuna Kamiankassa, Harkovan seudulla 26. helmikuuta.

Turvamiehet seisoivat asemissa Vladimir Putinin limusiinien luona Geneven lentokentällä kesäkuussa 2021. Putin tapasi tuolloin Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin Sveitsissä.

– Yhtenä esimerkkinä siitä, minkälaisia syytöksiä Moskovassa lentelee, voidaan miettiä raportteja kasvavasta kitkasta Venäjän Wagner-ryhmän palkkasoturien takana olevan liikemiehen Jevgeni Prigozhinin ja muiden välillä.

– Prigozhin on avoimesti hyökännyt Shoigua (puolustusministeri Sergei Shoigu) vastaan, ja Shoigun korvaamisesta on alkanut kiertää kysymyksiä.

Michtan mukaan suurin kysymysmerkki on kuitenkin Putin itse.

– Hänen kohtalonsa ei riipu vain siitä, mitä taistelukentillä Ukrainassa tapahtuu, vaan myös siitä, kuinka tiukasti hän hallitsee sisäisen sorron koneiston.

Ilo ei huokunut palkka-armeija Wagnerin johtajan Jevgeni Prigozhinin kasvoilta myöskään vuonna 2017.

Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Kristiina Silvan arvioi aiemmin IS:lle, että Putin osaa myös pitää varansa, jotta ei joutuisi puolue-eliitin muiden jäsenten syrjäyttämäksi.

– Hän on siksi pyrkinyt systemaattisesti estämään kollektiivisten eliittiporukoiden syntymistä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puolestaan sanoi ukrainalaisessa dokumentissa, että sisäpiiriläiset tekevät Putinista selvää, jos Ukraina voittaa sodan.

– Sitten koittaa hetki, jolloin Putinin vallan hauraus alkaa tuntua (Venäjän) hallinnon sisällä, Zelenskyitä siteerasi brittiläinen The Times viikko sitten sunnuntaina.

– Ja silloin pedot hotkaisevat pedon. He saavat syyn tappaa tappajan.

Salamurha – Putin on tappolistojen kärkinimi

Ukrainan sodan aloittanut Putin on jo pitkään ollut erilaisten tappolistojen kärkinimi. Hän on kuitenkin myös ehkä maailman tarkimmin – tai toiseksi tarkimmin – vartioitu henkilö.

Amerikkalaisen Business Insiderin mukaan Putinin henkeä turvaamaan on valjastettu jopa kymmeniätuhansia henkilöitä. Kenttätöissä olevat agentit kuuluvat Liittovaltion suojelupalveluun (FSO), Venäjän kansalliskaartiin tai Putinin omaan henkivartijakaartin, joita kutsutaan ”muskettisotureiksi”.

Motylia Putinin vainoharhainen suojautuminen ei yllätä.

– Armeijalla ja FSB:llä vaikuttaisi olevan yhteisiä intressejä, ja molemmilla on kapasiteettia salamurhata Putin. Näin ollen sen kaltainen salajuoni voisi olla enenevässä määrin todennäköinen, jos sota menee jatkossakin huonosti.

FSB on Venäjän federaation turvallisuuspalvelu, jota johtaa Putinin sisimpään rinkiin kuuluva entinen vakoojatoveri Aleksandr Bortnikov.

Toukokuussa Ukrainan sotilastiedustelun päällikkö Kirilo Budanov väitti Ukrainska Pravdalle, että Putin olisi yritetty salamurhata Moskovassa noin kaksi kuukautta aikaisemmin.

Venäjän federaation turvallisuuspalvelua FSB:tä johtaa Putinin KGB-aikojen vakoojatoveri Aleksandr Bortnikov.

Ukrainalaisten suunnitelmiin ”hoidella” Putin Motyl ei kuitenkaan usko.

– Se vaatisi valtavat resurssit, ja saattaisi johtaa siihen, että Putinista tulisi marttyyri.

Toinen väite levisi syksyllä, kun brittilehdet tarttuivat General SVR:n Telegram-tilin väitteeseen, jossa ambulanssin kerrottiin pysäyttäneen Putinin saattueen hetkeä ennen räjähdystä presidenttiä kuljettaneen limusiinin vasemman eturenkaan kohdalla.

Pomminkestävä Aurus Senat jatkoi kuitenkin matkaa vahingoittumaton Putin kyydissään. Tämäkin välikohtaus tapahtui lehtien mukaan Moskovassa.

Amerikkalaisen Newsweekin faktantarkastajat eivät löytäneet pitäviä todisteita kummankaan salamurhaväitteen kohdalla.

– En spekuloisi sillä, mitä saattaa tapahtua, joskin Venäjän ja sitä ennen Neuvostoliiton historia on pullollaan samanlaisia skenaarioita, Andrew A. Michta sanoo.

– Putin on selvästi huolissaan siitä (salamurhan uhasta). Ei tarvitse kuin tarkastella hänen turvajärjestelyitään, sitä miten hän matkustaa ja miten hän pitää fyysistä etäisyyttä alamaisiinsa.

"Putin-limo" paljastettiin keväällä 2018. Tankkimaisen virka-auton mallinimi on Aurus Senat, ja se on kehitetty Porschen ja Boschin kanssa Moskovan kansallisessa ajoneuvo- ja moottoritekniikan kehitysinstituutti NAMI:ssa.

Venäläisen Aurus Motors -autovalmistajan panssarivaunumaisesta erikoislimusiinista tuli Putinin virka-auto 2018. Ennen Senatia Putinia kuljetti panssaroitu Mercedes-Benz S 600.

YouTubesta löytyy kesällä 2014 ladattu video otsikolla ”Vladimir Putinin autosaattue Tshetsheniassa”. Siinä mustia ylemmän hintaluokan sedaneita suihkii kameran edestä tauotta. Kun klippi on lopussa, ohi on ajanut yhteensä 92 autoa – iso osa niistä Mersuja.

Huhut terveysongelmista ovat kiihtyneet

Väitteet Vladimir Putinin horjuvasta terveydestä kiihtyivät huhuiksi syövästä ja lukuisista muista hyvin vakavista sairauksista pian Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen.

Negatiivisia potilaskertomuksia kuultiin nimettömistä sisäpiirilähteistä, Ukrainan Budanovilta sekä samaiselta General SVR:n tililtä.

Toukokuussa amerikkalainen New Lines Magazine siteerasi jutussaan Kremlin valtaapitävät tuntevaa venäläistä pohattaa, joka väitti, että Putin sairastaa verisyöpää.

– Hänellä (Putin) on leukemia, ja hän on vakavasti sairas, ”Juriksi” nimetty oligarkki sanoi salaa äänitetyllä tallenteella, jonka lehti oli saanut haltuunsa.

Äänittäjä oli jutun mukaan yksi ”Jurin” vieraista, ja tämä oli toimittanut tallenteen New Linesille. Ehtona oli, ettei paikalla olleiden henkilöllisyyksiä paljasteta.

Alexander Motyl huomauttaa Valeri Solovein puhuneen saman suuntaisesti.

– Hän väittää, että Putinilla on syöpä, ja tämä on saamassa kemoterapiaa. Solovei on ollut oikeassa monissa asioissa, joten luotan hänen harkintaansa.

Newsweekin mukaan Solovei väitti vuonna 2020, että Putin saattaa joutua pian astumaan syrjään syövän ja Parkinsonin taudin vuoksi.

Vladimir Putin istui jäykän oloisena tapaamisessa puolustusministeri Sergei Shoigun kanssa viime vuoden huhtikuussa ja näytti välillä puristavan pöydänkulmaa pakonomaisesti.

Presidentti Putin tapasi turkkilaisen kollegansa Recep Tayyip Erdoganin Kazakstanissa 13. lokakuuta 2022. Silloin ihmeteltiin ensiksi mainitun "tanssiaskeleita".

Viime vuoden huhtikuussa ihmeteltiinkin, miksi Putin puristi tiukasti pöydänkulmaa ja istui jäykän näköisenä tapaamisessa puolustusministeri Sergei Shoigun kanssa.

Lokakuussa huomion saivat presidentin jalat; ne kävivät koko ajan, kun Putin ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan tapasivat Kazakstanissa. Näytti kuin Putin olisi vääntelehtinyt kaksikon tiedotustilaisuudessa.

Marraskuussa Solovei sanoi ukrainalaisen Unian-uutistoimiston haastattelussa, että Putinia ei nähdä usein kahdesta syystä.

– Ensinnäkin, hän haluaa yhdistää itsensä voittoihin ja menestykseen häpeällisten tappioiden sijasta. Toiseksi, hän ei voi kovin hyvin, etenkään tämän kaiken sekamelskan keskellä.

– Hänellä on ongelmia, vatsakipuja ja sellaista. Todennäköisintä on se, että hänen on vaikea hallita itseään, Solovei analysoi.

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n johtajalla William Burnsilla oli sarkastinen näkemys Putinin terveydentilasta.

Helmikuun lopulla presidentti marssi kuitenkin itsevarmasti pitämään linjapuhettaan; kädet eivät vapisseet eikä kasvoissa näkynyt turvotusta.

Kreml on kategorisesti kiistänyt kaikki epäilyt presidenttinsä sairauksista.

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n johtaja William Burns ottikin jo kesällä niihin sarkastisesti kantaa.

– Presidentti Putinin terveydestä liikkuu paljon huhuja, mutta sikäli kuin me tiedämme, hän on aivan liian terve.

Mahdollinen pako ulkomaille

Putinin entinen puheenkirjoittaja Abbas Galljamov väitti joulukuussa, että Kremlillä on pakosuunnitelma siltä varalta, että presidentin on lähdettävä Venäjältä.

Galljamovin Telegram-päivitykseen tarttui välittömästi muun muassa amerikkalainen The Daily Beast.

– Johtajan lähipiiri ei ole sulkenut pois sitä, että hän häviää sodan ja syöstään vallasta, jolloin hänen täytyy välittömästi evakuoitua jonnekin, lehti siteerasi Galljamovia.

Öljy-yhtiö Rosneftin presidentti Igor Setshin otti vakavasti tapaamisen Putinin kanssa. Hänen väitettiin käyneen Venezuelassa asti tutkimassa mahdollista pakopaikkaa Putinille.

Puheenkirjoittajan mukaan Putinin luottomies Igor Setshin olisi ollut jo Venezuelassa Margaritan saarella valmistele¬massa Nooan arkki -koodinimellä kulkevaa suunnitelmaa.

Tuloerojen tasaajana Venezuelassa valtaan noussut Hugo Chavez muutti vauraan öljyvaltion sosialistiseksi diktatuuriksi yli vuosikymmenen kestäneen valtakautensa aikana, ja hänen seuraajansa Nicolas Maduron aikana Venezuelasta on viimeistään tullut hylkiövaltio.

Sotilas seisoi vartiossa Margaritan saarella Venezuelassa syyskuussa 2009, kun siellä järjestettiin Etelä-Amerikan ja Afrikan maanosien ASA-kokous.

Aatteen palon peruina maa tukee edelleen Venäjää ja Putinin raakaa sotaa.

"Nooan arkin" nostattamat laineet laantuivat kuitenkin pian eikä uusia uutisia Putinin mahdollisesta pakosuunnitelmasta ole kuulunut.

Voisiko sellainen kuitenkin olla olemassa?

– En ole kuullut. Mutta siitä voimme mennä takuuseen, että Putinilla täytyy olla suunnitelma B, joka käynnistyy, mikäli sota alkaa mennä todella huonosti ja vastustus kiihtyy tasolle, jossa nopea pako olisi suotavaa, Motyl näkee.

Andrew A. Michta tarkastelee asiaa toisesta näkökulmasta.

– Tämä on spekulaatiota eikä kukaan todellisuudessa tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Katsoisin asiaa eri tavalla: Tämä ei ole vain Putinin sota, tämä on Venäjän sota.

Venäjä pysynee Michtan arvion mukaan uhkana, Putinilla tai ilman. aurioitunutta venäläistä sotakalustoa kuvattuna Kamiankassa, Harkovan seudulla 26. helmikuuta.

– Sotaa on ruokkinut kansallinen mielipaha suurvalta-aseman menetyksestä vuonna 1991 ja sitä seurannut maan suhteellinen pudotus globaalissa valtapelissä. Tämän takia ei pitäisi olettaa, että Putinin lähtö välttämättä pysäyttäisi Venäjän uuskeisarillisia pyrkimyksiä.

Venäjä pysynee Michtan arvion mukaan uhkana, Putinilla tai ilman.

– Venäjä muodostaa todennäköisesti uhan Euroopalle ja lännelle ylipäänsä niin kauan kuin tämä imperialistinen impulssi vallitsee.

Abbas Galljamov kuului Putinin puheita kirjoittavaan ryhmään 2002–2003, ja seuraavan kerran 2008, jolloin Putin johti maataan pääministerin tittelillä.

Hän riitautui hallinnon kanssa kymmenen vuotta myöhemmin, ja Ukrainan sodan alettua hän koki Kremlin muodostavan uhan myös itselleen ja muutti Tel Aviviin, Israeliin.

Ero kasvot säilyttäen on mahdollinen

Putinin nykyinen virkakausi päättyy ensi vuonna, ja Kremlin pitäisi järjestää maaliskuussa 2024 presidentinvaalit.

Yksi ehdokas lienee ylitse muiden, sillä Venäjällä ei ole kohta neljännesvuosisataan ollut Putinin ohella muita presidenttejä kuin Dmitri Medvedev, jota Putin näennäisesti tuki seuraajakseen 2008, kun laki vielä esti häneltä itseltään kolmannen peräkkäisen kauden.

Olisiko Putinin edes mahdollista poistua näyttämöltä tavalla, jossa hän säilyttäisi sekä kasvonsa että henkensä?

Alexander Motylin mukaan olisi.

– Hänen olisi helppo julistaa omaa propagandaansa myötäillen, että hän on pysäyttänyt Naton hyökkäyksen Ukrainassa, ja nyt kun hän on työnsä tehnyt ja Äiti-Venäjä on turvassa, hän luopuu vallasta.

Vladimir Putin piti Venäjän liittokokouksessa linjapuheen 21. helmikuuta ja näyttäytyi seuraavana päivänä Moskovan Luzhnikin stadionilla pidetyssä konsertissa.

– Se varmasti onnistuisi, mutta vaatisi myös jonkin verran nöyryyttä, ja sitä Putinilla ei ole.

Andrew Michta ei näe Putinin tällä hetkellä edes miettivän poistumisstrategioita.

– Hänellä on kaikki pelissä. Hän puskee sotilaitaan taisteluun kuolonuhreista piittaamatta, näköjään vakuuttuneena siitä, että voi voittaa joko sen takia, että saa läpimurron tai, että länsi väsyy tukemaan Ukrainaa.

– Tätä jatkuu todennäköisesti jonkin aikaa, kunnes hän tajuaa ettei voi saavuttaa strategisia päämääriään. Sitten hän ehkä alkaa miettiä muita vaihtoehtoja.

Michtan mukaan Putiniin ei taota neuvotteluhalukkuutta kuin yhdellä tavalla.

– En usko, että Putinin puolelta nähdään aitoa yritystä neuvotteluratkaisuun tai poistumiseen ennen kuin hänen joukkonsa on lyöty lopullisesti Ukrainassa.