Vanhemmat pakoilivat poliisia, matka päättyi surullisesti – poliisi löysi metsästä kaksikuisen vauvan jäänteet

Constance Marten ja Mark Gordon pakoilivat Britanniassa poliisia pienen vauvan kanssa tammikuun alusta asti. Nyt kahden kuukauden ikäinen vauva on löydetty kuolleena.

Poliisi on löytänyt kahden kuukauden ikäisen vauvan jäänteet metsästä Britannian Brightonissa.

Vauvan vanhemmat, Constance Marten ja Mark Gordon, pidätettiin maanantaina. Pariskunta oli pakoillut poliisia yli seitsemän viikkoa vauva mukanaan. The Guardianin mukaan pariskunta oli kieltäytynyt kertomasta poliisille, missä vauva on.

Pariskuntaa epäiltiin aluksi lapsen heitteillejätöstä, mutta nyt epäily on tarkentunut törkeäksi kuolemantuottamukseksi (gross negligence manslaughter). Britannian syyttäjänviraston nettisivun mukaan rikosnimikettä käytetään, jos kuolema on seurausta vastaajan törkeästä huolimattomasta vaikkakin muuten laillisesta teosta tai laiminlyönnistä.

Pariskuntaa etsittiin yli 200 poliisin ja muun tutkijan voimin Sussexin maaseudulta. Lopulta yleisövihje johti heidän kiinniottoonsa.

Poliisi piti jäänteiden löytymisestä tiedotus­tilaisuuden. Poliisi kertoo jatkavansa rikospaikan tutkintaa.

Skynewsin mukaan 35-vuotias Marten ja 48-vuotias Gordon ilmoitettiin kadonneiksi 5. tammikuuta sen jälkeen, kun heidän autonsa oli syttynyt palamaan moottoritiellä.

Brittimedioiden mukaan on todennäköistä, että Marten synnytti autossa vauvan juuri pari päivää aiemmin, eikä lapsi saanut lainkaan sairaalahoitoa.

Pariskunta liikkui autopalon jälkeen eri puolilla Englantia ja nukkui ilmeisesti teltassa.

Marten on kotoisin rikkaasta aristokraattiperheestä, jolla on yhteyksiä Britannian kuningasperheeseen. The Guardianin mukaan Marten ja Gordon tapasivat vuonna 2016 ja alkoivat eristäytyä katkaisten välit perheisiinsä ja ystäviinsä. Gordon on aiemmin tuomittu raiskauksesta.

Viime syyskuussa he alkoivat elää kiertävää elämää muuttaen Airbnb-asunnosta toiseen ja käyttäen vain käteistä.