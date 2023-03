Proekt on julkaissut kuvia, joiden sanoo olevan Venäjän presidentin huvilasta Valdaissa. Kuvien sanotaan olevan peräisin rakennustöissä mukana olleelta päälliköltä.

Kullan eri sävyillä sisustettu olohuone, oma kylpyläosasto, valtava rubiinein koristeltu kattokruunu. Tältä näyttää Venäjän presidentin Vladimir Putinin suosikki­paikkoihin kuuluvassa järven­ranta­huvilassa Valdaissa, mikäli on uskominen tutkivan sivuston Proektin haltuunsa saamia kuvia.

Valdain-huvilaa verhoaa salaperäisyyden verho. Alue sijaitsee suojellulla alueella presidentin oligarkkiystävien tonttien ympäröimänä eikä sinne ulkopuolisilla ole asiaa.

Eikä Putin virallisesti huvilaa edes omista. Se sijaitsee Putinin ”pankkiirina” pidetyn oligarkin Juri Kovaltshukin yrityksen omistamalla maalla.

Proektin julkaisema kuva Putinin Valdain-huvilasta. Talon rakentamisen kerrotaan alkaneen vuonna 2003.

Proekt julkaisi ensimmäiset kuvat huvilan sisältä. Sivuston mukaan kuvat ovat peräisin huvilan rakentamisessa mukana olleelta päälliköltä. Lähteen kerrotaan osallistuneen rakennustöihin vuoteen 2005, jolloin suurin osa rakennustöistä valmistui.

Lähteen mukaan Putin saapui vuonna 2003 tarkistamaan työnjälkeä.

– Sisustus näytti hyvin modernilta, se oli jokseenkin huippu­teknologiaa. Ja presidentti ei pitänyt siitä. ”Miltä haluaisitte sen näyttävän?” kysyimme häneltä. ”Kuten Pietari”, presidentti vastasi hetken mietittyään. Kun hän lähti, kaikki miettivät, mitä se tarkoitti. Joten päätimme, että ”kuten Pietari” tarkoittaa ”kuin Eremitaasi,” lähde sanoi.

Proekt sanoo saaneensa kuvat rakennustöihin osallistuneelta päälliköltä.

Proektin mukaan huvilan sisustuksessa on haettu inspiraatiota kuuluisasta Eremitaasista.

Kuvat ovat ajalta, jolloin Putin oli vielä naimisissa ex-vaimonsa Ljudmila Putinan kanssa. Pariskunnan erosta kerrottiin julkisuuteen vuonna 2013, joskin pari eli erillisiä elämiä jo ennen sitä.

Proektin mukaan Putinin pitkäaikaiseksi rakastajattareksi väitetty Alina Kabajeva viettää nykyisin paljon aikaa Valdaissa.

Kabajevalla ja Putinilla on väitetty olevan myös ainakin kaksi yhteistä lasta, joskaan lasten lukumäärästä ei ole varmuutta. Putinin ja Kabajevan edustajat eivät ole koskaan virallisesti vahvistaneet parisuhdetta tai sitä, että kaksikolla olisi lapsia.

Tämän väitetään olevan presidentin työhuone.

Ljudmila Putinan väitetty huone.

Tämän huoneen väitetään olleen Putinin tyttären huone.

Proektin mukaan Kabajevalle on jopa rakennettu alueelle oma talo, joka sijaitsee noin 800 metrin päässä Putinin talosta. Rakennus­töiden väitetään alkaneen vuonna 2020 ja rakennus valmistui viime vuonna.

Rakennus on rekisteröity Kovaltshukin yrityksen nimiin. Proektin lähteen mukaan puinen, noin 1 200 neliömetrin kokoinen, kartano rakennettiin kuitenkin varta vasten Kabajevalle.

Putinin ja Kabajevan taloilta on yhtä pitkä matka valtavaan kylpylä­rakennukseen, jossa on muun muassa solarium, huippu­kylmä­kammio, 25-metrinen uima-allas, hamam ja sauna, Proekt sanoo. Sivuston mukaan kylpylässä on mahdollista saada myös esimerkiksi hierontoja ja hammaslääkärin sekä kosmetologin palveluja.

Proektin lähteen mukaan rakentajat kutsuivat tätä huonetta ”yökellariksi”.

Valdain-huvilan alakerrassa väitetään sijaitsevan kylpyläalue, jossa on uima-altaan lisäksi sauna ja poreallas.

Helmikuussa oppositioaktivisti Mihail Hodorovskin perustama Dossier Center kertoi Putinin käyttämästä erikois­valmisteisesta panssaroidusta junasta, jota varten on tehty salaisia rautatielinjoja ja -asemia.

Putinin kerrotaan suosivan junaa Venäjän sisäisessä liikenteessä ja siirtyessään omille yksityis­huviloilleen, sillä lentokoneita on helpompi jäljittää. Junan kerrotaan olevan Juri Kovaltshukin yhtiön nimissä.

Yksi salaisista asemista on raskaasti vartioitu asema lähellä Putinin huvilaa Valdaissa.

Proektin mukaan satelliitti­kuvissa näkyy uusi tie, joka vie asemalta Putinin huvilalle, ja helikopteri­kenttä. Aseman vartija sanoi Proektin edustajalle, että laitos oli ”erityisasema” eikä sinne ollut pääsyä.

Paikalliset kertoivat Proektille, että Putin matkustaa usein junalla Valdaihin, mutta lentää helikopterilla asemalta huvilalleen.

Putinista Valdain-huvilalla ei löydy valokuvia.

Flyygeli, jonka kyljessä on kuuluisan flyygelivalmistajan Petrofin nimi. 1800-luvun lopussa perustettu Petrof on tshekkiläinen yritys.

Valdain-huvilaa pidetään Putinin julkisena salaisuutena. Esimerkiksi jo vuonna 2012 ilmestynyt Kaleeriorjan elämä -raportti väitti, että Putinilla oli oma keilarata, elokuvateatteri ja ”presidentillinen kirkko”. Raportin toinen tekijä oli oppositiojohtaja Boris Nemtsov, joka murhattiin Moskovassa vuonna 2015.

Navalnyin säätiön julkaisi vuonna 2021 selvityksen salaperäisestä Valdain-huvilasta. Selvityksessä huomautettiin, että huvilaa pidetään Putinin suosikkina, mutta silti Putinia ei ole koskaan kuvattu siellä.

Selvityksen mukaan päärakennus on ”vaatimaton Putinin mittapuulla”, mutta se on hyvin piilossa. Rakennuksen väitettiin olevan 3 500 neliömetriä.

Myös Navalnyin selvitys raportoi värikkäästä leikki­kentästä ja siitä, että huvila-alueella oli oma kirkko. Venäjän ortodoksi­kirkko sanottiin kutsuvan kirkkoa Vladimirskajaksi.

Putin ja Kreml ovat pysyneet vaitonaisina ja pitäneet kiinni siitä, että presidentti tienaa vain reilu 100 000 euroa vuodessa ja omistaa ainoastaan 77-neliöisen asunnon.