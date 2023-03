IS:n tietojen mukaan 57-vuotias mies jätti kotimaan taakseen muutama vuosi sitten ja muutti Thaimaahan uuden puolison kanssa. Nyt paikallispoliisi tutkii, mitä heidän asunnollaan tapahtui tiistaina.

ThaimaasSa kuolleena löytynyt suomalainen on Ilta-Sanomien tietojen mukaan kajaanilaislähtöinen 57-vuotias mies. Hän on aiemmin työskennellyt myyntityössä kotikaupungissaan ja muuttanut sittemmin Thaimaahan.

The Pattaya Newsin mukaan miehen 49-vuotias thaimaalaispuoliso löysi miehensä ruumiin tiistaina aamulla pariskunnan kodista. Pariskunta oli pitänyt yhtä noin viiden vuoden ajan, ja he asuivat Sattahipissa Chonburin maakunnassa noin 150 kilometriä Bangkokista etelään.

Paikallismedian tietojen perusteella mies oli kokenut rujon kuoleman, jota poliisi nyt selvittää.

Kajaanilaismies ehti kertoa elämänvaiheistaan runsaasti sosiaalisen median profiilissaan. Loppuvuonna 2017 hän kertoi lähtevänsä pariksi kuukaudeksi Thaimaahan.

Seuraavan vuoden kesällä 2018 mies ryhtyi kauppaamaan omaisuuttaan, kuten erinäisiä tavaroita, taloa ja autoa aktiivisesti sometilillään ja Tori.fi-palvelussa.

Tuttavilleen hän ilmoitti muuttavansa Thaimaahan. Loppukesän päivinä uusi thaimaalaispuoliso lisäsi sometililleen yhteiskuvan, jossa pari hymyili iloisen oloisena.

Samana vuonna miehellä astui myös voimaan avioero entisestä suomalaisesta puolisostaan.

Pattaya Newsin mukaan mies oli viime vuosina palannut joksikin aikaa Suomeen, mutta matkustanut noin yhdeksän kuukautta sitten takaisin Thaimaahan asunnonostoaikeissa.

Miehen kuolemaan liittyviä olosuhteita voi luonnehtia epäselviksi. Pattaya Newsin ja Bangkok Postin mukaan pariskunnan naapurit olivat usein kuulleet asunnosta kantautuvia riitelyn ääniä.

Tämänhetkiset tiedot miehen kuolemaa edeltävistä tapahtumista perustuvat puolison kertomuksiin, joista paikalliset lehdet ovat uutisoineet.

Nainen kertoi tiistaiaamuna heränneensä aikaisin ja valmistaneensa aamiaista miehelle. Myöhemmin nainen lähti viemään sukulaislasta kouluun, jolloin mies jäi asunnolle katsomaan televisiota tavalliseen tapaansa.

Nainen väitti löytäneensä miehen kuolleena palatessaan kotiin parin tunnin kuluttua. Pattaya News kertoo, että nainen istui itkien huoneessa, kun poliisi ja ensihoitajat saapuivat asunnolle.

Paikallisen poliisin mukaan miehen rinnan päällä oli veisi ja hänen kaulansa alueella oli useita teräasevammoja.

Pattaya on suosittu turistikohde Thaimaassa. Pariskunta asui Pattayan lähistöllä Sattahipissä.

Tapausta voi luonnehtia erikoiseksi myös siitä syystä, että puolison mukaan miehen kuolema oli itsetuhoisen toiminnan seurausta.

Nainen kertoi poliisille, että miehellä oli itsetuhoisia ajatuksia ja talousongelmia kotimaassaan.

Miehen kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa on tällä hetkellä vireillä törkeä rahanpesujuttu, jossa mies on asianomistajana eli uhrina. Rikoksesta syytettynä on useita miehiä. Asiaa ei kuitenkaan ole vielä ehditty käsitellä Kainuun käräjäoikeudessa.

Suomen Bangkokin suurlähetystöstä kerrottiin IS:lle keskiviikkona illalla, että suomalaismieheen liittyvät uutiset ovat edustuston tiedossa.

Suurlähetystö ei kuitenkaan yksityisyyden suojaan vedoten kommentoinut tai vahvistanut julkisuudessa esitettyjä tietoja.