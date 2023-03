Onnettomuuden syyt eivät ole vielä selvillä.

KREIKASSA Lárisan kaupungin lähellä tapahtuneessa junaonnettomuudessa on viranomaisten mukaan kuollut ainakin 36 ja loukkaantunut ainakin 85 ihmistä. Onnettomuudesta ovat kertoneet muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP.

Kreikkalaisen Protothema-lehden mukaan ihmisiä oli vielä jumissa junavaunujen sisällä noin kello viiden aikoihin keskiviikkoaamuna.

Myöhään tiistai-iltana tapahtuneessa turmassa Ateenasta Thessalonikiin matkalla ollut matkustajajuna törmäsi Thessalonikista Lárisaan kulkeneeseen tavarajunaan. Kreikan hallituksen tiedottaja kertoi aiemmin, että toisiinsa törmänneet junat olivat olleet samalla raiteella useiden kilometrien matkan ennen turmaa.

Onnettomuussyyt eivät ole vielä selvillä. Uutistoimisto Reuters huomauttaa, että Kreikan ikääntyvä rautatieverkko kaipaa modernisointia. Monet junareiteistä kulkevat yhdellä raiteella ja monilla alueilla ei vielä ole opastin- ja automaatti­ohjausjärjestelmiä.

Poliisi on ottanut kiinni Larissan rautatieaseman asemapäällikön osana onnettomuustutkintaa.

Törmäys aiheutti tulipalon useissa matkustajavaunuissa. Kreikkalaisen Protothema-lehden mukaan palot saatiin sammutettua puoli kahden aikoihin aamuyöstä.

Loukkaantuneista ainakin 25:n tila on vakava. He ovat kärsineet muun muassa palovammoista.

Onnettomuuspaikalle hälytettiin kymmeniä ambulansseja ja Ateenan sekä Thessalonikin sairaalat olivat valmiita ottamaan vastaan loukkaantuneita ihmisiä.

Pelastustöissä oli mukana ainakin 150 pelastajaa sekä yli 30 poliisia.

Keski-Kreikassa sijaitsevan Thessalian alueen kuvernöörin Konstantinos Agorastosin mukaan junien törmäys oli ”todella voimakas”. Raiteilta ajautui neljä vaunua, joista kaksi tuhoutuivat hänen mukaansa ”lähes täysin”.

Alueella olevia Kreikan asevoimien joukkoja on ERT:n mukaan asetettu valmiustilaan auttamaan pelastusviranomaisia tarvittaessa. Myös sotilassairaalat Ateenassa ja Thessalonikissa ovat valmiina avustamaan uhreja.

Otsalamppuja käyttäneet pelastajat työskentelivät uutistoimisto AP:n mukaan paksussa savussa ja nostelivat metalliromua etsien loukkuun jääneitä ihmisiä.

Noin 250 matkustajaa saatiin evakuoitua Thessalonikiin busseilla. Matkustajajunan kyydissä oli Hellenic Train -junayhtiön tietojen mukaan noin 350 ihmistä.

Aamunkoitteessa turmapaikalta otetut valokuvat osoittavat, että tuhoutuneet veturit ja yksi matkustajavaunu olivat kyljellään lähes 90 asteen kulmassa muuhun junaan nähden. Törmäys tapahtui matkustajajunan tultua ulos tunnelista.

Teini-ikäinen matkustaja kertoi paikallisille tiedotusvälineille, että hän tunsi junan jarruttavan voimakkaasti ja näki kipinöiden lentävän.

– Vaunumme ei ajautunut raiteilta, toisin kuin edessä olleet vaunut ja ne tuhoutuivat.

Onnettomuutta on kuvailtu Kreikan historian pahimmaksi junaturmaksi.

– Kuulimme kovan pamauksen, (ne olivat) painajaismaiset kymmenen sekuntia, toinen matkustaja kertoi ERT:lle.

– Vaunumme alkoi kääntyä, kunnes kaaduimme kyljellemme...

Pelastusviranomaisten edustaja Vassilis Varthakoyiannis kertoi olosuhteiden olleen ”erittäin vaikeat” törmäyksen rajuuden vuoksi.

– Molemmat junat olivat täysin tuhoutuneita, paikallinen asukas kertoi AP:lle.

Hänen mukaansa heti törmäyksen jälkeen junan taaemmista vaunuista alkoi poistua ihmisiä. He olivat hämmentyneen ja sekavan oloisia.

– Ihmiset olivat luonnollisesti peloissaan – hyvin peloissaan, asukas jatkoi.

– He katselivat ympärilleen kuin etsien jotain. He eivät tienneet missä he olivat.

Turmaa on kuvailtu Kreikan historian pahimmaksi junaonnettomuudeksi.